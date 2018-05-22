Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 11:25
Fotoğraf: DHA
Deniz Baykal'a 'kaset kumpası' soruşturmasında 2 kişi yakalandı
22 Mayıs 2018 10:39
Deniz Baykal'a 'kaset kumpası' kapsamında görüntüleri yaydığı öne sürülen kişiler yakalandı.
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet aracılığıyla yayınlanmasıyla ilgili Fetullah Gülen'in de yargılandığı davanın firari sanıklarından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube eski Müdürü Zeki Güven ile 'örgüt üyeliği'nden aranan eşi eski hakim Sevda Güven, Eskişehir'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Güven çifti, sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü. (DHA)
Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 11:25
Baykal'a yönelik 'kaset kumpası' soruşturması tamamlandı
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