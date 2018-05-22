Emirates NBD, Denizbank'ı 3.2 milyar dolara satın aldı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD, Denizbank'ı 3.2 milyar dolara Sberbank'tan aldı.

Sberbank'tan yapılan açıklamada, Emirates NBD ile Denizbank'ın yüzde 99.85 payının satışı için kesin anlaşmanın imzalandığı belirtilerek, anlaşma gereği Emirates NBD'nin, satış fiyatı üzerinden, 31 Ekim 2017 ile imza tarihine geçen süre için faiz ödemesinin de kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Denizbank'ın faaliyette olduğu diğer ülkelerdeki düzenleyici kuruluşların onayının ardından tamamlanmış olacağı belirtildi.

Emirates NBD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim, "Bu satın almayla, Emirates NBD kendisini, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) bölgesinde lider banka olarak konumlandıracak" dedi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 09:25

www.evrensel.net