Ahmet Hakan’dan ‘Barış Atay’ eleştirisine yanıt

Ahmet Hakan, ‘Barış Atay’ yazısını eleştiren Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici’ye yanıt verdi.

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Ahmet Hakan’ı Oyuncu Barış Atay’ın ‘haddini bildirilmesini’ istediği yazısı nedeniyle eleştirmişti. Ahmet Hakan’dan Bildirici’ye cevap geldi.

Faruk Bildirici, “Ahmet Hakan, Barış Atay’ın ‘haddinin bildirilmesini’ isteyerek gazetecilik sınırlarını aşmış. Düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan onca örnek varken böyle bir yazının İnce ve Akşener’den önce polisi yargıyı harekete geçireceğini, onu trol’lerin hedefi haline getireceğini tahmin etmek de zor değildi” diye yazmıştı.

Ahmet Hakan’ın bugünkü köşesinden ilgili bölüm şöyle:

"Seçim atmosferine girildiği bir anda AK Partili bir trol, tweet atsaydı.

Deseydi ki:

- 24 Haziran’da AK Parti yeniden büyük bir zafer kazanacak.

- O zafer günü geldiğinde affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız!

- Ve hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz.

- Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan.

- Her şey yeni başlıyor.

- Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz.

Ben de bunun üzerine...

“Ey Tayyip Erdoğan! Ey Binali Yıldırım! Bu adam hem size, hem Türkiye’ye zarar veriyor. Bu adama haddini bildirin. ‘Kavga yok’ diyerek bildirin. ‘İnadına kardeşlik’ diyerek bildirin. Bu adama haddini bildirerek yepyeni bir başlangıç yapın” diye çağrıda bulunsaydım.

Çok merak ediyorum.

Böyle bir durumda...

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici...

“Ahmet Hakan’ın yaptığı çok yanlış bir gazetecilik... AK Partili trol kardeşimizin yazdıklarında hiçbir sorun yok. Adamcağız yanlış bir şey söylememiş ki? Ayrıca gazetecinin işi siyasilere çağrıda bulunmak değildir” diye yazar mıydı?"

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 09:04

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