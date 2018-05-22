Şam, 7 yıl aradan sonra tamamen Suriye ordusunun kontrolünde

IŞİD'in Yermük Kampı'ndan çıkarılmasının ardından başkent Şam, 7 yıl aradan sonra tamamen Suriye ordusunun hakimiyeti altına girdi.

IŞİD’in Yermük Kampı’ndan çıkarılmasıyla başkent Şam, tümüyle Suriye ordusunun hakimiyetine girdi.

Şam’ın güneyinde Filistinli mültecilerin barındığı kamp, Nisan 2015’te IŞİD tarafından işgal edilmişti.

Şam’ın doğusunu cihatçı gruplardan kurtardıktan sonra operasyonlarını bu bölgede yoğunlaştıran Suriye ordusu, teslim olan IŞİD mensuplarının Humus Badiye’ye tahliye edilmesine izin verdi. Siviller ise İdlib’e gönderildi.

AA’nın haberine göre kamp bölgesinde kalan 200-300 civarı sivilin gidecek yerleri olmadığı için evlerini terk etmeyi reddettiği öğrenildi.

Yermük Kampı’nda da kontrolün sağlanmasıyla Suriye ordusu, başkent Şam ve kırsalına 7 yılın ardından ilk kez tamamen hakim oldu.

Yermük Kampı, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Kamp uzun süre IŞİD ve diğer cihatçı grupların işgali altında kaldıktan sonra nisan ayı sonunda yapılan anlaşmayla Tahrir Şam Heyeti ve ÖSO grupları bölgeden tahliye edilmişti. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 07:51

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