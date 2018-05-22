Cezaevinden kaçan erkek, bıçakladığı kadını rehin aldı

Cezaevinden firar etti, kendisini aldattığı bahanesiyle kadını bıçakla yaraladı, rehin aldı, polisler tarafından 3 saat sonra gözaltına alındı.

İzmir'de tutulduğu cezaevinden kaçarak Bursa'ya gelen erkek, İclal G. İsimli kadını kendisini aldattığı bahanesiyle bıçakla yaraladı, rehin aldı. Erkek, 3 saat sonra polis tarafından gözaltına alınabildi. Yaralı kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA’nın aldığı bilgiye göre; "yaralama" suçundan İzmir Açık Cezaevinde tutuklu bulunan Tarık D. (40) cezaevinden firar etti ve İclal G'nin (36) evine geldi. Kendisini aldattığı bahanesiyle kadını bıçakladı. Durumu gören komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polislere teslim olmayan Tarık D, rehin aldığı yaralı kadını sürükleyerek eve soktu.

Tarık D. için bölgeye özel harekat ekipleri ve zırhlı araç sevk edildi. Özel harekatçılar evi ablukaya alarak beklemeye başladı, çevik kuvvet ekipleri de sokakta önlem aldı.

Yaklaşık üç saat sonra Tarık D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

YARALI KADIN HASTANEDE

Vücudunun birçok yerinde bıçak yarası bulunan ve kan kaybeden İclal G. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tarık D. ile İclal G'nin çocukları olduğu öğrenilen ve olay sırasında evde uyuyan 9 aylık Efe bebek de polis ekiplerince teslim alındı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 07:34

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