Obama çifti Netflix ile anlaştı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, film ve dizi yapımcılığı için Netflix ile anlaşma yaptı.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, yapımcılık için internet üzerinden abonelik yöntemi ile yayın yapan Netflix ile anlaşma yaptı.

Konuya ilişkin Netflix'ten yapılan açıklamada, Obama ve eşinin film ve dizi yapımcılığı için şirketle anlaşma yaptığı belirtilirken bu projelerin arasında senaryolu ve senaryosuz diziler, belgeseller ve uzun metrajlı filmler olabileceği belirtildi.

ABD'nin 44. Başkanı Obama konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamu hizmeti boyunca büyüleyici insanlarla tanıştık ve onların deneyimlerini daha geniş bir kitleye ilettik. Michelle ve ben; yetenekli, esin kaynağı olan, yaratıcı seslerin öykülerini bütün dünyayla paylaşmayı umuyoruz" dedi.

Michelle Obama da insan öyküleri anlatmanın gücüne inandıklarını vurguladı. (New York/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 01:54

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