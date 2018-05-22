Fotoğraf: DHA
Zırhlı polis aracın çarptığı kişi yaşamını yitirdi, torunu yaralandı
Kilis’te 'kirpi' tipi zırhlı polis aracının çarptığı motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Karadaş yaşamını yitirdi, 14 yaşındaki torunu yaralandı.
Kilis'te 'kirpi' tipi zırhlı polis aracının çarptığı motosikletin sürücüsü Halil İbrahim Karadaş yaşamını yitirdi, kendisi ile aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki torunu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde çevreyolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne ait 79 A 0202 plakalı 'kirpi' tipi zırhlı polis aracı, Beşyüzevler kavşağında Halil İbrahim Karadaş’ın kullandığı 79 DZ 198 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Karadaş, olay yerinde yaşamını yitirdi; arkasında oturan torunu yaralandı.
Karadaş'ın cansız bedeni otopsi için morga konulurken yaralanan torunu ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Karadaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (Kilis/DHA)
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