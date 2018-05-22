Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 3’ü çocuk 8 yaralı

Niğde'de bir kişinin pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Niğde'de bir şahsın pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Niğde merkeze bağlı Kömürcü köyünde yaşayan Cihangir Ş., bilinmeyen bir nedenle pompalı av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Cem Demiralay, Yasemin Derebaşı, Sercan Derbaşı, Mustafa Yılmaz, Tacettin Derebaşı ve isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri Cihangir Ş.'yi gözaltına aldı.

Hastanede tedavisi devam eden yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin ise bulunmadığı bildirildi. (Niğde/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 01:31

www.evrensel.net