Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan 'FETÖ'den gözaltına alındı
Fotoğraf: Pixabay

Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan 'FETÖ'den gözaltına alındı

    • 21 Mayıs 2018 23:12

    Trabzon'un Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

    Trabzon'un Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan, 'FETÖ'den gözaltına alındı.

    Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında, Araklı İlçe Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan'ı gözaltına aldı.

    TEM şubesinde sorgusu süren Kaymakam Şıvgın'ın makamı ve konutunda arama yapıldığı öğrenildi. (Trabzon/DHA)

    Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 01:23
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