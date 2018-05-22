Irak'ın kuzeyinde çatışma: 2 asker yaşamını yitirdi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen askeri operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi. 2 asker ise yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon kapsamında çıkan çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin de yaralandığı aktarıldı. Genelkurmay'dan konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"21 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." (Ankara/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 01:16

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