Iğdır merkezli 'FETÖ' operasyonunda 'oovoo' araştırması

'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan bir şahsın 'oovoo' üzerinden iletişim kurduklarını beyan etmesi üzerine program hakkında araştırma başlatıldı.

'FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 18 il ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı. Şüphelilerden birinin "oovoo" adlı program üzerinden görüştüklerini beyan etmesi üzerine uygulamaya yönelik araştırma başlatıldı.

Iğdır merkezli 18 il ve KKTC'de, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan binbaşı Y.Ö. ve yüzbaşı E.G'nin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklandı. Biri emekli 9 astsubay ile 2 uzman çavuş ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden İ.A'nın örgüt mensuplarıyla "oovoo" isimli program üzerinden iletişim kurduklarını beyan etmesi üzerine ilgili program hakkında araştırma başlatıldığı öğrenildi. (Iğdır/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 23:46

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