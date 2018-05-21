Çiğli’de Evrensel gazetesiyle dayanışma pikniği

İzmir Çiğli'de, Organize Sanayi Bölgesi ve belediye işçilerinin de katılımıyla Evrensel gazetesi ile dayanışma pikniği düzenlendi.

Çiğli’de Evrensel gazetesi ile dayanışma pikniği düzenlendi. Yamanlar piknik alanında gerçekleştirilen etkinliğe, yeni sendikalaşan Akar Tekstil işçileri başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten Schneider Elektrik, Dostcam gibi fabrikalardan işçiler, Karşıyaka ve Çiğli Belediyesi işçileri ve mahallelerden Evrensel aboneleri katıldı.

Schneider işyeri baştemsilcisi Sedat Sadak, etkinlikte yaptığı konuşmada “Eylemlerimizde, direnişlerimizde sürekli yanımızda olan, haberlerimize yer veren Evrensel gazetesi ile dayanışmak bugünkü koşullarda daha da önemli” dedi. Sadak, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun “İşçilerin açtığı davaları hep kaybediyorduk, o nedenle arabuluculuk sistemini getirdik” söylemini hatırlatarak patronlarla birlikte işçilerin aleyhine yasalar çıkartan AKP iktidarının 24 Haziran seçimlerinde geriletilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getirdi.

Pikniğe katılan Emek Partisi İl Başkanı Emine Uyar da, AKP’nin iktidara geldiği ilk günden bu yana sürekli olarak basını dizayn etmekle uğraştığını dile getirerek halkı ilgilendiren pek çok gelişmenin bugün ülkedeki basın yayın organlarının büyük çoğunluğu tarafından haberleştirilmediğini dile getirdi. Uyar, işsizlik, hayat pahalılığı, eğitimin içeriğinin boşaltılması, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi, iş güvencesizliği, örgütlenmenin önündeki engeller vb. pek çok sorunun görünmez kılındığını, tartışılmadığını, 16 yıllık AKP iktidarının bu sorunlara yönelik halkın yararına dair bir çözümünün bulunmadığını dile getirdi. Parlamentoyu devre dışı bırakan, iki yıldır ülkeyi OHAL ve KHK’lerle yöneten, tek adam tek parti iktidarını sağlamlaştırmayı hedefleyen AKP’ye, 24 Haziran’da örgütlü bir çalışma ile geri adım attırılmasının gerekliliğini vurguladı. (İzmir/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 22:08

www.evrensel.net