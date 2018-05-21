Donbass’ın yabancı komutanlarından ‘Mamay’ yaşamını yitirdi

Donbass'ta Ukrayna ordusuna karşı mücadeleye katılan yabancı savaşçılardan Osetyalı Komutan Mamay, 17 Mayıs günü cephede yaşamını yitirdi.

Okay DEPREM

Donetsk

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek iki ayrı cumhuriyetin (Donetsk ve Lugansk) kurulduğu Donbass’ta, Ukrayna ordusunun saldırılarına karşı dünyanın çok farklı yerlerinden yabancı savaşçılar mücadeleye desteğe geldi.

2014’ten bugüne binlerce gönüllü yabancı savaşçı, Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki silahlı direnişe destek verdi. Bunlar arasında Rusya Federasyonu’nun değişik eyalet ve şehirlerinden gelenler çoğunluktaydı. Özellikle de kaderleri Donbass’ın henüz tanınmamış cumhuriyetleriyle oldukça benzerlik arz eden Abkhazya ile Osetya Cumhuriyetlerinden gelenler ön plana çıkıyordu. Her iki yöreden de yüzlerce gönüllü savaşçı, sadece henüz savaşın başlarından itibaren bölgeye gelmekle kalmamış burada kendi askeri birimlerini de kurmuşlardı. Bu birlikler arasında en ünlülerinden birisi ise kısa adıyla “Pyatnaşka” olarak bilinen “15. Enternasyonal Tugay”dı. Bu tugayda zaman içinde komutan olan Kuzey Osetya kökenli, “Mamay” lakaplı Oleg Anatolyeviç Mamiyev geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.

RUS KANALI DA OLAY YERİNDEYDİ

Mamay, son günlerde çok şiddetli çarpışmaların yaşandığı ve sivil-asker çok sayıda insanın öldüğü, onlarcasının da yaralandığı Gorlovka kenti kırsalındaki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) mevzilerinde yaşamını yitirdi.

17 Mayıs gecesi meydana gelen olay sırasında Mamay ve kendisine bağlı askerler, cumhuriyetin Donetsk’ten sonraki en büyük kenti konumundaki ve bölgenin kuzey sınır hattında yer alan Gorlovka şehrinin halen Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilen Avdeyevka kenti yönündeki eski sanayi havzasında bulunuyorlardı.

Tam da Rusya 1. Televizyon Kanalı’nın tanınmış savaş muhabiri Aleksandr Sladkov ve ekibinin de aynı siperlerde çatışmaları görüntülemeye çalıştığı dakikalarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (VSU) mevzilerinden bir bomba atar vasıtasıyla atılan parça tesirli bombanın infilak etmesiyle Oleg Mamiyev ağır yaralandı. Acil olarak en yakın hastaneye kaldırılan Oset kumandan, ameliyat sırasında yaşamını yitirdi.

Bu arada, saldırı sırasında yaralananlar arasında Sladkov’un takımından, Televizyon Operatörü İgor Uklein’in de vardı. Uklein, halen Donetsk’te tedavi görüyor.

DONBASS’TAKİ EN TANINMIŞ OSET

Fotoğraf: Okay Deprem/ EVRENSEL

2014 yılının yaz başında, Rostov üzerinden Donbass’a, kendisi gibi gönüllü bir grup arkadaşıyla birlikte gelen Mamay, o andan itibaren bölgedeki hemen hemen tüm belli başlı muharebelerde aktif rol oynamıştı. Süreç içinde askeri ekibi, DNR ordusunun 2. Taburu seviyesine yükselen Oleg Mamiyev, aynı zamanda “Zamanın Anlamı” adındaki Oset Hareketi’nin de liderleri arasındaydı.

Askeri kariyeri ilk olarak 2008 yılındaki Gürcü- Osetya Savaşı esnasında başlayan Mamay, Rusya’da çocuklarla ilgili hukuki mevzuata karşı oluşturulan “Tüm Rusya Ebeveynler Direnişi” adındaki sosyal harekete üye olacak kadar da sivil-vatandaşlık hakları mücadelesinin içerisindeydi.

Bu yılın şubat ayında Donetsk Devlet Başkanı Zakharçenko tarafından devlet nişanına layık görülen savaşçının öldüğü yeri daha birkaç gün önce, kendisinin de bir mensubu olduğu Donbass Gönüllü Savaşçıları Birliği Lideri Aleksandr Baraday ziyaret etmişti.

Fotoğraf: Okay Deprem/ EVRENSEL

Geride bir çocuk bırakan Mamay’ın vefatı sebebiyle DNR’de bir günlük yas ilan edilirken, Donetsk Opera-Bale Tiyatrosu’nda katafalka kaldırılıp gün boyunca binlerce kişi tarafından ziyaret edilen cenazesi ise memleketi Osetya’da toprağa verildi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 22:09

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