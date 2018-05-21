UBER aracı zannettikleri minibüsün yolunu kestiler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir grup taksici, UBER aracı zannettikleri minibüsü durdurarak içindekilerle tartıştı.

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir grup taksici, UBER aracı zannettikleri minibüsü durdurarak içindekilerle tartıştı.

Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup taksici, UBER aracı zannettikleri siyah minibüsün önünü kesti. Direksiyondaki sürücü, UBER aracı olmadığını patronunun Adana'dan dönecek annesi ve akrabalarını almak için havalimanına geldiğini söylese de grubu ikna edemedi. Sürücü ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Araçtakiler de tartışmaya dahil oldu.

Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, araya girerek tartışmayı sonlandırdı. Taksiciler olayın anlaşılması üzerine sürücüden özür diledi. Darbedilen sürücü de şikayetçi olmaktan vazgeçti.

Minibüsün yurt dışına yedek parça ithalat ve ihracatı yapan bir şirkete ait olduğu öğrenildi. (İstanbul/DHA)

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