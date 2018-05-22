10'uncusu dÃ¼zenlenen Metin GÃ¶ktepe Futbol TurnuvasÄ± sona erdi

Derya DURSUN

Ä°stanbul

Karadolap Spor Kulübü tarafÄ±ndan 10’uncusu düzenlenen Metin Göktepe Futbol TurnuvasÄ± sona erdi. Ä°lki 1998’de gerçekleÅŸen turnuva, bu yÄ±l genç yaÅŸta hayatÄ±nÄ± kaybeden Karadolap Mahallesi sakini ve kulüp yöneticilerinden Servet Aygün’e ithaf edildi.

Bu sene sadece 35 yaÅŸ üstü takÄ±mlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± turnuvada final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda YükselenyÄ±ldÄ±z'Ä± 5-2'lik skorla maÄŸlup eden Ethem SarÄ±sülük adlÄ± takÄ±m ÅŸampiyon oldu. ÜçüncülüÄŸü ise Ali Ä°smail Korkmaz adlÄ± ekibi 5-4 maÄŸlup eden Toprakspor elde etti.

Mahalle halkÄ±nÄ±n büyük ilgi gösterdiÄŸi turnuvaya, Pir Sultan Abdal Kültür DerneÄŸi (PSAKD) Eyüp Åžubesi ve Alibeyköy Cemevi BaÅŸkanÄ± Hüseyin Güzelgül, siyasi parti yöneticilerinin yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da yöre derneÄŸi üyesi de katÄ±ldÄ±.

Turnuvada tutuklu PSAKD Erzincan Cemevi yöneticileri unutulmazken "Tutuklu yoldaÅŸlar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n" pankartÄ± açÄ±ldÄ±.

‘ENDÜSTRÄ°YEL FUTBOLUN KARÅžISINDA DURUYORUZ’

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Karadolap Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Çayan Dursun, 1998’den beri yapÄ±lan turnuvanÄ±n kendileri için önemli olduÄŸunu söyleyerek "Bu top sahasÄ±, Metin Göktepe TurnuvasÄ± baÅŸladÄ±ktan sonra korunabildi ve bu hale getirildi. Bu turnuvayÄ± diÄŸer turnuvalardan ayÄ±ran en önemli özelliÄŸi futbolu iÅŸlevine uygun bir hale getirmesi. Yani futbol bu mahallede dayanÄ±ÅŸmayÄ±, paylaÅŸmayÄ±, kardeÅŸliÄŸi saÄŸlayan bir hal, bir hüviyet aldÄ±” diye konuÅŸtu.

Dursun, “EsasÄ±nda futbol ezilenlerin, yoksullarÄ±n, iÅŸçilerin kendi içindeki dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± geliÅŸtirmek için ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r ama sonra para iliÅŸkisiyle bunu bozuÅŸturdular, yarÄ±ÅŸ haline getirdiler. ParanÄ±n hüküm sürdüÄŸü bir sektör haline getirdiler. Biz bunlara inat endüstriyel futbolun karÅŸÄ±sÄ±nda duruyoruz, insanlÄ±ÄŸÄ± önceleyen bir tutum ile bu turnuvaya devam ediyoruz. Geçen sene turnuvayÄ± tutuklu gazetecilere ithaf etmiÅŸtik, bu yÄ±l çok genç yaÅŸta aramÄ±zdan ayrÄ±lan içimizden bir deÄŸere, kulübün yöneticilerinden Servet Aygün’e adadÄ±k. Turnuvada emeÄŸi olan, dayanÄ±ÅŸma gösteren ve birlikte hareket etmemizi saÄŸlayan baÅŸta Servet’in ailesi olmak üzere herkese teÅŸekkür ederiz” dedi.

TurnuvayÄ± düzenleyen kulüp yöneticilerine ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkür eden Eyüp Pir Sultan Abdal Kültür Åžubesi ve Alibeyköy Cemevi BaÅŸkanÄ± Hüseyin Güzelgül, “Futbol özgürce yaÅŸamayÄ±, barÄ±ÅŸÄ±, kardeÅŸliÄŸi saÄŸlamak adÄ±na yapÄ±lÄ±yor ve özgürce yaÅŸamak adÄ±na hayatlarÄ±nÄ± feda eden ÅŸehitlerimizin anÄ±larÄ± önünde saygÄ±yla eÄŸiliyorum” diye konuÅŸtu.

CHP Eyüp Meclis Üyesi Ali Haydar Ä°ÅŸkar ise kulübün yanÄ±nda olmaya devam edeceklerini, mahalle ile ilgili olumsuz geliÅŸecek bütün olaylarÄ± takip edeceklerini söyledi.

KUPA VE PLAKETLER VERÄ°LDÄ°

FotoÄŸraf: Derya Dursun/EVRENSEL

Turnuvada Kemal Göksu ve KasÄ±m MertoÄŸlu’ya centilmenlik kupasÄ±nÄ± ve gol kralÄ± olan Mehmet IÅŸÄ±k’a plaketlerini PSAKD Eyüp Åžubesi ve Alibeyköy Cemevi BaÅŸkanÄ± Hüseyin Güzelgül verdi.

Turnuvada üçüncülüÄŸe hak kazanan Toprakspor'un KaptanÄ± Servet Aygün’ün ailesi adÄ±na kupayÄ± Vedat Aygün aldÄ±. Aygün, “Bizim için çok önemli bir turnuva. AnÄ±larÄ±mÄ±z tazelendi, emeÄŸi geçen herkese Aygün ailesi adÄ±na teÅŸekkür ederim” diye konuÅŸtu.

Turnuva ikincisi Yükselen YÄ±ldÄ±z ve ÅŸampiyon olan Ethem SarÄ±sülük takÄ±mlarÄ± da kupalarÄ±nÄ± PSAKD Eyüp Åžubesi ve Alibeyköy Cemevi BaÅŸkanÄ± Hüseyin Güzelgül’den aldÄ±.

Turnuvada birinci olan Ethem SarÄ±sülük takÄ±mÄ±, kupasÄ±nÄ± Servet Aygün’ün oÄŸlu Toprak Aygün’e verdi.

FotoÄŸraf: Derya Dursun/EVRENSEL

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 MayÄ±s 2018 21:11

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