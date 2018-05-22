Ã‡iÄŸli halkÄ±: Ekonomi iyiye gidiyorsa biz niye gÃ¶remiyoruz

Ä°zmir'in Ã‡iÄŸli ilÃ§esinde vatandaÅŸlar, 24 Haziran'da yapÄ±lacak erken seÃ§imi Evrensel'e deÄŸerlendirdiler.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

YaklaÅŸan 24 Haziran seçimleri öncesi ÇiÄŸli’nin Küçük ÇiÄŸli Mahallesi’ne gidiyoruz. Mahalleli seçimlerde ne diyor, ekonominin haneye yansÄ±malarÄ± neler ve bunu çevrelerinde nasÄ±l tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. Ekonomide her ÅŸey iyi gidiyor algÄ±sÄ± yaratmaya çalÄ±ÅŸan iktidara “O zaman niye göremiyoruz diye sorarken ‘15 yÄ±ldÄ±r aynÄ± kiÅŸinin sözlerini ezberledik. Emekçilerden yana bir rüzgar essin istiyoruz’ diyorlar. Ä°zmir ÇiÄŸli’de özellikle 16 Nisan ÅŸaibeli sonuçlarÄ± nedeniyle sandÄ±klarÄ±n güvenliÄŸi konusunda endiÅŸe hakim.

Küçük ÇiÄŸli Mahallesi iÅŸçi ve emekçilerin yoÄŸun olduÄŸu mahalle. Ä°lk çaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kapÄ± da iki kiÅŸilik bir ailenin kapÄ±sÄ± oluyor. Yeni evli genç iÅŸçi, geçim derdinden bahsediyor önce. Volkan, ‘Herkes az ile yetinmeye alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸlar. Bu benim hakkÄ±m olan diye bakÄ±yor ancak emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu deÄŸil’ diyor. Ekonominin ‘iyiye’ doÄŸru gittiÄŸini düÅŸünmediklerini belirten Volkan, ‘Gidiyorsa da biz niyeyse göremiyoruz. Ä°ki kiÅŸilik aileyiz ancak asgari ücretle geçinmenin zorluÄŸunu biz de yaÅŸÄ±yoruz’ diyor. Geçim derdinden seçimlere gelen sohbet, biraz umutsuz bir tablo çizse de Volkan, ‘ YarÄ±ÅŸ eÅŸit deÄŸil. KeÅŸke daha adil bir yarÄ±ÅŸ olsaydÄ±, o zaman daha farklÄ± olurdu. Åžu an insanlar da seçimin nasÄ±l olacaÄŸÄ±na dair karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k da var. Bence çoÄŸu bilemiyor nasÄ±l, ne yapacaÄŸÄ±nÄ±. Bir de en çok tartÄ±ÅŸÄ±lan, ikinci tura kim çÄ±karsa biz kime oy vermeliyiz konusu. AKP karÅŸÄ±sÄ±nda bÄ±kmÄ±ÅŸ insanlarÄ±n tutumu elbet belli, yeter ki gitsin diye bakÄ±yorlar. Ancak gelenin emekçilere faydasÄ± ne olacak?’ diye soruyor.

‘SIFIR BARAJ ÜZERÄ°NDEN BÄ°LE BÄ°RLEÅžMELÄ°LER’

Seçimlerde AKP Hükümetinin politikalarÄ± bir yana, insanlarÄ±n konuÅŸtuÄŸunun bÄ±kkÄ±nlÄ±k olduÄŸunu belirten Volkan, ‘Ä°nsanlarda bÄ±kkÄ±nlÄ±k var ama ErdoÄŸan’Ä±n yarattÄ±ÄŸÄ± benden olmayan kÄ±smÄ±nda da bölünmüÅŸlük var. Ä°ttifaklara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda insanlarÄ±n kafasÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸÄ±k olmasÄ± çok normal bence. Esas muamma HDP’nin barajÄ± geçip geçmemesi. Yüzde 10’luk barajÄ± adeta Kürt hareketinin önüne koydular. Sonuçta baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ä°yi Parti ya da CHP fark etmiyor, sÄ±fÄ±r baraj üzerinden bile birleÅŸip ona göre hareket etmeli’diye konuÅŸuyor.

EÅŸi ise ‘Biz sorunlarÄ±mÄ±zÄ± her zaman konuÅŸup tartÄ±ÅŸÄ±yoruz, kadÄ±nlarla bir araya geldiÄŸimizde bizim gibi düÅŸünmeyene nasÄ±l anlatacaÄŸÄ±z. Bu bir sistem sorunu ya da ÅŸöyle bir zamanda ‘O parti ne dedi, bu parti bunu yapmÄ±ÅŸ’ diye konuÅŸamÄ±yorsun ki. BazÄ±larÄ±nÄ±n kafasÄ±nda ‘Bu zamana kadar vardÄ±, ÅŸimdi gitse ne olacak ya kötü olursa’ algÄ±sÄ± var. Kötü olduÄŸunu görse de AKP’den vazgeçemeyenler var’ diye ifade ediyor.

‘ARTIK EMEKÇÄ°LER Ä°ÇÄ°N BÄ°R ÅžEY OLMALI’

Ä°ÅŸçi ve emekçilerin taleplerinin ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n çok kesin olduÄŸunu belirten Volkan, ‘Ä°nce geldiÄŸinde ErdoÄŸan’dan ileri adÄ±mlar atacaÄŸÄ±na eminiz. Zaten ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±na kim çÄ±kacaksa daha farklÄ±, daha iyi olacak. Bugün AKP’de umudunu bulanlar daha ne görmek istiyor bilmiyoruz ama biz emekçiler için bir ÅŸeyler olsun istiyoruz bu memlekette’ diye vurguluyor.

‘7 HAZÄ°RAN’DAN SONRA UMUTSUZLUÄžUM ARTTI’

Bahçede yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sohbetimiz sÄ±rasÄ±nda sesimizi duyup evinden inen Leyla ise, dahil oluyor hemen. Leyla, seçim akÅŸamÄ±ndaki kaygÄ±sÄ±ndan bahsediyor: ‘KarÅŸÄ±sÄ±nda zaten kim var ki, bizim istediÄŸimiz belli. 15 yÄ±ldÄ±r olanlar ortada. Ä°yi olan ne var, hatÄ±rlamÄ±yoruz bile. BazÄ±larÄ± diyor ya hep eleÅŸtiriyorsunuz hiç mi iyi bir ÅŸey olmadÄ± bu ülkede. Ben göremiyorum. SandÄ±ktan çÄ±kacak sonuca da inanmÄ±yorum, çok umutsuzum. Sonucu kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapacaktÄ±r. 7 Haziran benim için çizgiydi, o tarihten sonra umutsuzluk arttÄ±. Kaybederse çok ÅŸey yapabilir. ArtÄ±k insanlara bu düÅŸünceyi verdi’

‘ÜLKEYÄ° VERGÄ°YLE YÖNETÄ°YOR’

BaÅŸka bir evin kapsÄ±nÄ± çalÄ±yoruz. RÄ±za isimli vatandaÅŸ ise, önce ekonomiden bahsediyor. Zamlara, çiftçinin durumuna kadar ‘ArtÄ±k ekonomi çökmüÅŸ durumda’ diye baÅŸlÄ±yor söze. ’Çiftçiye kredi saÄŸlÄ±yorlar, müjde gibi bir ÅŸeyler açÄ±klÄ±yorlar ancak bunlar hep göstermelik. Ortada hiçbir ÅŸey yok. AKP’ye oy veren çiftçi kesim de biraz düÅŸünüyor bence, bu kez AKP’ye nasÄ±l verelim diye sorgulayan var çevremde. Sebebini de ekonomiye baÄŸlÄ±yorlar. Çiftçi aÄŸlÄ±yor bitmiÅŸ, son noktasÄ±nda. TeÅŸviklerin hepsi de yalan’ diyen RÄ±za, ‘Mazota, benzine zam geldi. Benim tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m var tarlayÄ± süremediÄŸini söylüyor. Mazot daha pahalÄ±, tarlayÄ± sürene kadar maliyeti geçiyor diyor. Gübreye vergi koydular diyor. Elimi neye atsam vergi, sadece vergiyle ülkeyi yönetiyorlar. UmarÄ±m o tepki sandÄ±ÄŸa yansÄ±r. Çünkü ülkemizde takÄ±m tutar gibi parti tutuluyor’ diye ekliyor.

Seçimlerden konuÅŸtuÄŸumuzda ise ‘FarklÄ± bir esinti var ama çok güçlü deÄŸil. Zaten çok az bir zaman kaldÄ±, nasÄ±l kuvvetlendirilir bilemiyorum. SÄ±kÄ± yönetim altÄ±nda bir seçim yapacaÄŸÄ±z. Çevremdeki insanlarla konuÅŸtuÄŸumda AKP’li olanlar Ä°YÄ° Parti diyor mesela. Hatta CHP’nin adayÄ± ve AKP’nin adayÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rsa Ä°nce’ye vereceÄŸini söylüyor. Ancak televizyonlarda hep aynÄ± adamÄ± görürsek nasÄ±l olacak ki.’ diyor.

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