16 Nisan'da â€˜HayÄ±râ€™ diyen YÃ¼reÄŸir'de vatandaÅŸÄ±n ortak sorunu ekonomi

Adana'nÄ±n YÃ¼reÄŸir ilÃ§esinde Evrensel'e konuÅŸan vatandaÅŸlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k kaygÄ±sÄ± ekonomi...

Volkan PEKAL

Adnan KARATAÅž

Adana

Seçimlere 33 gün kaldÄ±. Seçimin nabzÄ±nÄ± tutmak için Adana’nÄ±n YüreÄŸir ilçesindeyiz. VatandaÅŸlarla seçimlerle ilgili deÄŸerlendirmelerini ve beklentilerini konuÅŸacaÄŸÄ±z.

Bölge illeri ile Ceyhan, Osmaniye, Kozan gibi çevre il ve ilçelerden göç alan YüreÄŸir, 1 milyon 753 bin seçmeni ile altÄ±ncÄ± büyük ilimiz olan Adana’nÄ±n en büyük ikinci ilçesi. 1 KasÄ±m 2015 seçimlerinde AKP ve MHP’nin Adana’daki oy oranÄ± yüzde 56.4’tü. Referandumda ise bu sonuç terse dönmüÅŸ, Adana 58.2 ile hayÄ±r demiÅŸti. YüreÄŸir’den de 16 Nisan’da yüzde 52 ile ‘hayÄ±r’ sonucu çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Åžimdi 24 Haziran seçimlerine giderken dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z YüreÄŸir’in emekçi mahallelerinde yaÅŸayanlarÄ±n en büyük kaygÄ±sÄ± ekonomi. Hayat ÅŸartlarÄ±nÄ±n gittikçe kötüye gittiÄŸini söyleyen emekçiler, iÅŸsizliÄŸin en büyük sorunlardan biri olduÄŸunun altÄ±nÄ± çiziyor. Bu tabloyu düÅŸünerek sandÄ±ÄŸa gideceÄŸini söyleyenler de var, “AKP’ye basÄ±p geçeceÄŸim” diyenler de. CHP’li seçmen arasÄ±nda baraj altÄ±nda kalmamasÄ± için HDP’ye oy verilmesi gerektiÄŸi fikri güçlü yer tutuyor.

ZORLUKLAR ‘FIRINLI OCAÄžI’ DA SATTIRIYOR

Serinevler Mahallesi’nde bir kÄ±raathanedeyiz, genç iÅŸçilerle konuÅŸuyoruz. ÇalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± fabrikada AKP’ye ilginin az olduÄŸunu söylüyorlar: “Sadece bizim fabrika mÄ± bilmiyoruz. Ama bizim fabrikanÄ±n bir özelliÄŸi yok. Her kesimden insan var. Biz de böyle ise genelde de böyledir.” Ä°ÅŸsizliÄŸin yüksek olmasÄ±nÄ±n AKP’ye ilgiyi düÅŸürdüÄŸünü ekleyen iÅŸçi, “Keyfi alÄ±nan kararlar da bunda etkili. Arabalarda cam filmlerinin yasaklanmasÄ± o zaman çok tepki topladÄ±. OHAL’le alÄ±nan keyfi kararlar da bunda etkili. Ä°nsanlarÄ±n malÄ±na el koyabiliyorlar” diye konuÅŸuyor.

Ekonomideki gidiÅŸata iliÅŸkin konuÅŸan iÅŸçilerden biri, çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± fabrikada ücretlerin düzenli yatÄ±rÄ±lÄ±yor olmasÄ±nÄ±n bile çok önemli bir artÄ± olduÄŸunu aktarÄ±yor. MaaÅŸlarÄ±nÄ±n dolar karÅŸÄ±sÄ±nda ezildiÄŸini ifade eden iÅŸçi, “Ev geçindiren iÅŸçiler için çok zor. AlÄ±ÅŸveriÅŸ yatÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸeye zam geldi” diyor. Bir baÅŸka iÅŸçi “Bazen de beklenmedik masraflar çÄ±kÄ±yor. BebeÄŸim var. Gece hastalanÄ±nca hastane masrafÄ± çÄ±kÄ±yor. Cebimde para yoksa kredi kartÄ± ile ödüyorum. Sürekli borç ile geçiniyoruz. Bazen kredi, bazen eÅŸimizin altÄ±nÄ±nÄ± satÄ±yoruz, bazen fÄ±rÄ±nlÄ± ocaÄŸÄ±” diye araya giriyor.

RAMAZANDA BÜYÜK SOFRALARA DEÄžÄ°L, Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N SOFRASINA BAKSINLAR

En çok merak edilen konulardan biri MHP’den Ä°YÄ° Partiye geçiÅŸlerin oranÄ±. Ä°lk konuÅŸan iÅŸçi sözü alÄ±yor: “MHP’lilerde Ä°YÄ° Partiye yöneliÅŸ var. CHP’lilerde DemirtaÅŸ ve HDP’ye oy verecek olanlar da var. HDP’nin barajÄ± geçmesi önemli. HDP’lilerde de ikinci tura kalÄ±rsa Muharrem Ä°nce’ye oy verecek olanlar da var. Ä°kinci turda OHAL’i ve tek adam yönetimini kaldÄ±rmayÄ± vadedene oy verecekler. Fabrikada çoÄŸunluk tek adam yönetimine karÅŸÄ±.”

Ekonominin büyüdüÄŸü söylemleri de onun için inandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil: “7.4’lük büyümeye inanmÄ±yoruz. Ramazanlarda büyük sofralara deÄŸil, çat kapÄ± gidecekleri bir iÅŸçinin sofrasÄ±na otursunlar. Bizim için büyüyen bir ÅŸey yok.”

AKP’LÄ° SEÇMEN: YANLIÅž DA ÇOK

Bir baÅŸka kÄ±raathaneye gidiyoruz. Hemen kapÄ±nÄ±n önündeki masada koyu bir seçim sohbeti var. Bizi de buyur ediyorlar. 38 yaÅŸÄ±ndaki Sedat Akkaya, elektrikçi. SandÄ±ÄŸa gittiÄŸinde çok düÅŸünmesine gerek kalmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Akkaya, “AKP’ye ve ErdoÄŸan’a verip çÄ±kacaÄŸÄ±m” diyor. DolarÄ±n durumunu, enflasyonu ve iÅŸsizliÄŸi sorduÄŸumuz Akkaya, “SorunlarÄ±n büyük ölçüde dÄ±ÅŸ kaynaklÄ± olduÄŸunu” düÅŸünüyor ama ekliyor: “YanlÄ±ÅŸlar da var. TaÅŸeron iÅŸi çok yanlÄ±ÅŸ. Ä°ÅŸçinin alacaÄŸÄ± parayÄ± taÅŸeron alÄ±yor. SigortasÄ±z çalÄ±ÅŸma çok yüksek. ÇÄ±ksÄ±n bunu söylesin. Vergi dengesini söylesin. Az kazanandan az alsÄ±n. Bunlar yanlÄ±ÅŸlar. YanlÄ±ÅŸ çok.”

Dolardaki yükseliÅŸe de dikkat çeken iÅŸçi, “Bir aday ‘DolarÄ± ÅŸu ÅŸekilde çözeceÄŸim, bir daha yükselmeyecek’ desin tüm benliÄŸimle oy vereceÄŸim. Türkiye’de 100 senedir zam oluyor, dolar yükseliyor” diyor.

‘ET FÄ°YATLARI NEDEN YÜKSEK’ TARTIÅžMASI

Hükümetin ekonominin 7.4 büyüdüÄŸü açÄ±klamasÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, insanlarÄ±n yaÅŸam standartlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Akkaya’ya bir baÅŸkasÄ± “Emekçi et yiyemiyor” diye müdahale ediyor. Akkaya ise evinin yakÄ±nÄ±ndaki kasabÄ±n müÅŸterilerinin yoÄŸun olduÄŸunu belirterek “Millet çok et yiyor. O yüzden et fiyatlarÄ± yükseliyor. SatÄ±ÅŸ oluyor kasap düÅŸürmüyor” diye Ä±srar ediyor. Ancak çok et tüketildiÄŸi fikri masada kabul görmüyor.

‘BÄ°R YEVMÄ°YE Ä°LE 4 TÜP DOLDURKEN 1’E DÜÅžTÜ’

48 yaÅŸÄ±ndaki Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçisi Halil Çakmak ise Akkaya’nÄ±n aksine et yiyemediklerini söylüyor. OHAL’le birlikte Bölge’de insanlarÄ±n hayvanlarÄ± yaylaya bile çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “SamanÄ±, mÄ±sÄ±rÄ±, mercimeÄŸi, pirinci bile dÄ±ÅŸarÄ±dan alÄ±yoruz. DÄ±ÅŸarÄ±ya borcumuz çok. Ekonomi kötü gidiyor. Üç hastane, iki köprü yapmayla olmuyor. Ä°stihdam yaratmalarÄ± gerekir” diyor.

Ekonomideki kötü gidiÅŸat ona iÅŸsizlik olarak yansÄ±mÄ±ÅŸ. “Ä°nÅŸaatta çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Tüm yÄ±la vurursan ayda ortalama 15 gün çalÄ±ÅŸabiliyorum. Ä°nÅŸaata gelip iÅŸ arayanlarÄ±n sayÄ±sÄ± arttÄ±. Ä°nÅŸaat sektörü ÅŸiÅŸti. Çimento, demir fiyatlarÄ± arttÄ±. Milletin cebinde para yok. YapÄ±lan evler elde kalÄ±yor” diye anlatÄ±yor. Her geçen zaman fakirleÅŸtiÄŸini dile getiren Çakmak, “Eskiden bir yevmiyemle 3-4 tane tüp doldururken ÅŸimdi bir tane dolduruyorum. Benzin, mazot baÅŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ gidiyor. Bu da her ÅŸeyi etkiliyor” diye yakÄ±nÄ±yor.

AY BAÅžINDA MAAÅž ALIYORUM, 6’SINDA BÄ°TÄ°YOR

Serinevler Mahallesi’nde aynÄ± cadde üzerinde ilerliyoruz. Bir baÅŸka kÄ±raathanedeyiz...

28 yaÅŸÄ±ndaki Metin GündoÄŸan ile konuÅŸuyoruz. BaÅŸlarken “AKP’ye vermeyeceÄŸim kesin” diyor ama kime oy vereceÄŸine de karar vermemiÅŸ. “Meral AkÅŸener bir ÅŸey yapabilecek gibi görünüyor” diye düÅŸünüyor. Özel bir ÅŸirkette güvenlik görevlisi olan GündoÄŸan, AKP’ye tepkisinin nedenini ise “1700 lira maaÅŸ alÄ±yorum. AyÄ±n 6’sÄ±nda maaÅŸ aldÄ±m, bugün cebimde 5 lira yok. Buradan hesap et. Hepsi borca gitti” diye açÄ±klÄ±yor.

‘Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K YÜKSEK, BU SANDIÄžA YANSIYACAK’

Üç çocuÄŸunun ikisinin okuduÄŸunu dile getiren GündoÄŸan, “En kötü yaÄŸ 30, 10 kg deterjanÄ±n en kötüsünü al 22-25 lira arasÄ±. BulaÅŸÄ±k deterjanÄ±nÄ± merdiven altÄ± alÄ±yoruz. Büyük boy ÅŸampuan 17 lira. 75 lira elektrik, 4 tane birikmiÅŸ su borcu var, ödeyemiyoruz. Allah’tan kesmiyorlar” diyor. Asgari ücrete gelen zammÄ±n çoktan kaybolduÄŸunu ifade eden GündoÄŸan, “Benim giderlerimi düÅŸürsünler ücrete zamma da gerek yok” dedi.

GündoÄŸan’a göre bu tablo AKP’nin oylarÄ±nÄ± düÅŸürecek: “Ä°ÅŸsizlik yüksek. KalÄ±cÄ± iÅŸ yok. Gençlerin çoÄŸu boÅŸ geziyor. Çocuklar hep kahvede oturtuyor. Bu sandÄ±ÄŸa yansÄ±yacak...”

EMEKLÄ°LER BÄ°N LÄ°RAYA KANMAYACAK

65 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ÅŸçi Emeklisi Ahmet DoÄŸu da emeklilerin her gün gelen zamlar altÄ±nda ezildiÄŸini söylüyor. Ramazan gelmeden 21 kaleme zam geldiÄŸini ifade eden DoÄŸu, “Tavuk 12 liraydÄ±, 20 liraya çÄ±ktÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± etin adÄ±nÄ± bile anmÄ±yoruz. Emekli maaÅŸÄ± açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda. AlÄ±nca ay sonunu göremiyoruz” diyor. 1400 lira aylÄ±k aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden DoÄŸu, hükümetin emeklilere verdiÄŸi bin lira bayram ikramiyesinin seçim yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu belirterek, “Onu vermesin maaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± en az 2 bin lira yapsÄ±n. FaturalarÄ± ödeyemiyoruz. Ev kira olsa zaten bittik” diye konuÅŸuyor.

7,4 büyüme rakamlarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan DoÄŸu, “Hani emekçiye, emekliye yansÄ±dÄ± mÄ±? Domates, salatalÄ±k 3-4 lira, muz 7 lira, et 50 lira” diyor. BüyükÅŸehir Belediyesinden emekli olan DoÄŸu, “Bizim zamanÄ±mÄ±zda taÅŸeron yoktu. Sendika TÄ°S imzalardÄ±, yüzde 40-60 zam alÄ±rdÄ±k. Sosyal haklarÄ±mÄ±z, yakacak, yiyecek yardÄ±mÄ± vardÄ±” diyerek, AKP döneminde bu haklarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

Herhangi bir partiye üye olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen DoÄŸu, “Emekliyi, iÅŸçiyi kim savunuyorsa ona vereceÄŸim. CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet halkÄ±n sorunlarÄ±na eÄŸiliyor. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Muharem Ä°nce’ye vereceÄŸim” diyor. Ä°kinci turda HDP ve CHP seçmeninin birlikte hareket etmesi gerektiÄŸini dile getiren DoÄŸu, seçim güvenliÄŸinin ve sandÄ±k görevlisi olmanÄ±n önemine dikkat çekiyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 MayÄ±s 2018 10:04

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