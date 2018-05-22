Onur Kocamaz: Pir Sultan'Ä±n HÄ±zÄ±r PaÅŸaâ€™ya baÅŸkaldÄ±rÄ±ÅŸÄ±dÄ±r baÄŸlama

Oli'da ile sevenleriyle buluÅŸan baÄŸlama icracÄ±sÄ± Onur Kocamaz, baÄŸlamayÄ± Pir Sultan Abdalâ€™Ä±n HÄ±zÄ±r PaÅŸaâ€™ya karÅŸÄ± baÅŸkaldÄ±rÄ±sÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor.

Hasret Gültekin KOZAN

Kocaeli

1981 Ankara doÄŸumlu bir baÄŸlama icracÄ±sÄ± olan Onur Kocamaz’Ä±n, ilk solo albümü olan “Leyla’ya Misal’i” 2013 yÄ±lÄ±nda, 2015 yÄ±lÄ±nda “Muhabbeti Duy” adlÄ± koro albüm çalÄ±ÅŸmasÄ± ve 2016 yÄ±lÄ±nda “AdanmÄ±ÅŸ” solo albümü tüm platformlarda yerini aldÄ±. Åžimdi de “Oli’da” ile sevenleriyle buluÅŸan Kocamaz, baÄŸlamayÄ± Pir Sultan Abdal’Ä±n HÄ±zÄ±r PaÅŸa’ya karÅŸÄ± baÅŸkaldÄ±rÄ±sÄ± olarak görüyor ve “Bunca kokuÅŸmuÅŸluÄŸun ve kaybolmuÅŸluÄŸun içinde bizi hâlâ bir arada tutan deÄŸerlerden en önemlisidir sanat. Ülkenin tek sesli hale getirildiÄŸi, renklerinin birer birer kaybolduÄŸu, gücün asimetrik ve orantÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gövde gösterisi haline getirildiÄŸi, adamcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve dalkavukluÄŸun artÄ±k gizlenmeden yapÄ±labildiÄŸi bir ortamda elimizde kalan çÄ±ÄŸlÄ±klardan biridir türküler ve deyiÅŸler” diyor.

FotoÄŸraflar: Onur Kocamaz

‘BENDE BÄ°R SAVAÅžMA ÅžEKLÄ°YDÄ° BAÄžLAMA’

BaÄŸlama çalmaya ne zaman baÅŸladÄ±nÄ±z, nasÄ±l bir eÄŸitim sürecinden geçtiniz?

Herkes “Kaç yaÅŸÄ±nda baÄŸlama çalmaya baÅŸladÄ±n?” sorusuna klasik bir cevap verir “6 yaÅŸÄ±mda!” diye. Ben ise onu elime aldÄ±ÄŸÄ±mda 5, onu anlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda 13-14 yaÅŸlarÄ±mdaydÄ±m. DoÄŸal olarak çalmaya çalÄ±ÅŸmaya hâlâ devam ettiÄŸim bu telli enstrümanÄ± da bir ifade etme, var olma, özgürleÅŸme, mücadele etme gibi anlamlarla kendime dost edindim. Sonraki süreçte çeÅŸitli köy derneklerinde bir süre nota eÄŸitimi aldÄ±m ve muhabbet ortamÄ±ndan beslenmeye baÅŸladÄ±m, birçok icracÄ± farkÄ±nda olmadan bana hocalÄ±k etti. Üniversite yÄ±llarÄ±mda ise daha etnik, daha gelenekçi bir yaklaÅŸÄ±mla kendi aidiyetim olan Alevi-BektaÅŸi müziÄŸine yöneldim. Bu arayÄ±ÅŸ tamamÄ±yla ne ile var olduÄŸumla, nelere dahil olduÄŸumla ve kimlerden olduÄŸumla alakalÄ±ydÄ±. Ötekilerin bile ötekisi olan tÄ±pkÄ± Amerika’nÄ±n KÄ±zÄ±lderilileri gibi kendi coÄŸrafyalarÄ±nda her topluluk tarafÄ±ndan kÄ±yÄ±ma uÄŸramÄ±ÅŸ Anadolu Alevilerine dâhil olmakla ilgiliydi. BaÄŸlama denince o yüzden bu kadar çok cümle kurmak zorunda kalÄ±yorum. Çünkü salt bir anlam taÅŸÄ±mÄ±yor benim için bu enstrüman. Sivas KatliamÄ± ile baÅŸlayan bir yitimin bende var ettiÄŸi savaÅŸma ÅŸekliydi baÄŸlama; bir daha elimden bÄ±rakamadÄ±ÄŸÄ±m...

NasÄ±l geliÅŸti albümün hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±? Kimlerin eserleri var? Ve en önemlisi neden “Oli’da”, 12 türkü/deyiÅŸ tesadüf de deÄŸil galiba?

Evet, daha önce hazÄ±rlayÄ±p paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iki solo albüm ve bir de koro albüm çalÄ±ÅŸmam var. Üçüncü albümüm ise Oli’da. Neden Oli’da sorusuna gelince; geçmiÅŸten günümüze Anadolu Alevileri sürekli ve sistematik bir biçimde göçe veya sürgüne maruz kaldÄ±, bizler de ait olduÄŸumuz yerlerden, memleketlerden, köylerden kopmak ve sindirilmiÅŸ bir yaÅŸama mecbur kalmak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±k. Hal böyle olunca ben de kendimi ait hissettiÄŸim geçmiÅŸe dair bütünleyici bir çalÄ±ÅŸma arzu ettim. Oli’da XÄ±zÄ±r’Ä±n dilinde Ali’den demek, Dersim bölgesinde telaffuz farklÄ±lÄ±klarÄ± gösterse de sÄ±kça kullanÄ±lÄ±r ve bu yüzden de on iki eser var albümde. Oli’dayÄ± ilk, sevgili eÅŸim Sultan Kocamaz’dan duydum ve duyduÄŸum anda da hem duygusuna, hem duruluÄŸuna ait hissettim.

Albümde kimlerle çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±, kimlerin emeÄŸi var, iÅŸin mutfaÄŸÄ± nasÄ±ldÄ±?

Repertuvar aÅŸamasÄ±nda ve albümün isminde analÄ±k etti bana eÅŸim. EÅŸim dÄ±ÅŸÄ±nda manevi anlamda sevgili kuzenim ÇiÄŸdem Sarvazlar ve albümümün tonmaisterlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mix ve masteringini yapan aÄŸabeyim Göktürk Sarvazlar’Ä±n emeÄŸi büyüktür. Oli’da da yalnÄ±zca baÄŸlama ailesini kullandÄ±k ve bütün icralarÄ±nÄ± elimden geldiÄŸince kendim yaptÄ±m. Eserlere gelirsek, albümde Pir Sultan Abdal aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± deyiÅŸler ve bir de semah var. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda devri daim olsun, Nesimi Çimen’den bir eser, hayatÄ±nÄ± bu halkÄ±n onurlu yaÅŸamasÄ± için sürgünde geçirmiÅŸ Ozan Emekçi’den bir eser, deÄŸerli ozanÄ±mÄ±z Ä°smail Ä°pek’ten bir eser, müziÄŸi güzel dostum Mehmet Koçak’a (Gerçeki) ait olan bir eser ve müziÄŸi bana sözleri ise Ä°sa NazlÄ± (Fehimi) kardeÅŸime ait olan bir eser mevcut. DiÄŸer deyiÅŸler ise Alevi toplumunun öz kaynaklarÄ±dÄ±r.

Ve bundan sonra neler yapacak Onur Kocamaz?

Bundan sonrasÄ±na gelince vicdanen ufacÄ±k bir rahatsÄ±zlÄ±k hissetmediÄŸim müzik algÄ±mla hayatÄ±ma ve verdiÄŸim mücadeleye devam edeceÄŸim. Müzikal birikimime, geliÅŸimime, öÄŸrenme ve araÅŸtÄ±rma arzuma sadÄ±k kalarak üretmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m yine. Son olarak harami sofralarÄ±nÄ±n, kanÄ±mÄ±zÄ± emenlerin, aÄŸababalarÄ±nÄ±n ve patronlarÄ±n masalarÄ±nda yerim olmayacak benim. En sevdiÄŸim sloganÄ± en çok kendime söyledim: “Simit sat, onurlu yaÅŸa...”

FotoÄŸraflar: Onur Kocamaz

ELÄ°MÄ°ZDE KALAN ÇIÄžLIKLARDAN BÄ°RÄ°DÄ°R TÜRKÜLER

Ülkenin içinde bulunduÄŸu bu ortamda, sanatÄ± / sanatçÄ±yÄ± türküyü, deyiÅŸi, baÄŸlamayÄ± nasÄ±l görüyorsunuz? VardÄ±r elbet diyeceÄŸin.

Bunca kokuÅŸmuÅŸluÄŸun ve kaybolmuÅŸluÄŸun içinde bizi hâlâ bir arada tutan deÄŸerlerden en önemlisidir sanat. Ülkenin tekelcilikle tek sesli hale getirildiÄŸi, renklerinin birer birer kaybolduÄŸu, gücün asimetrik ve orantÄ±sÄ±z bir ÅŸekilde gövde gösterisi haline getirildiÄŸi, adamcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ve dalkavukluÄŸun artÄ±k gizlenmeden yapÄ±labildiÄŸi bir ortamda elimizde kalan çÄ±ÄŸlÄ±klardan biridir türküler ve deyiÅŸler. Biat etmenin alkÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, sadaka kültürünün yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, düÅŸkünlüÄŸün meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu ülkede Pir Sultan Abdal’Ä±n HÄ±zÄ±r’a baÅŸkaldÄ±rÄ±ÅŸÄ±dÄ±r baÄŸlama...

MUHALÄ°F OLMAKLA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°R DURUM

TRT geçenlerde sizin de söylediÄŸiniz türküleri yasakladÄ±, çokça baÅŸka tartÄ±ÅŸmalar daha var.

TRT’ye gelince o yasaklÄ± listede yer almak benim için çok anlam ifade eden bir ÅŸey deÄŸil; nedenine gelince TRT’nÄ±n balÄ±nÄ± kaymaÄŸÄ±nÄ± yedikten sonra bu yasaklarÄ± bedel ödeme merasimlerine çeviren müzik adamlarÄ±na sormak gerek bu soruyu. Çünkü ne mutlu bana ki TRT’nin ekmeÄŸi geçmedi boÄŸazÄ±mdan. Sadece enteresan bir not olarak ÅŸunu aktarabilirim; benim tarafÄ±mdan okunan ve TRT tarafÄ±ndan yasaklanan eserler daha önce birçok albümde okunmuÅŸ eserlerdi ve onlara herhangi bir yasak gelmedi. Muhalif olmakla ilgili bir durum sanÄ±rÄ±m bu.

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