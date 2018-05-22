ABD'de eÄŸitimciler, Ã¶ÄŸrenciler, Ã§alÄ±ÅŸanlar birlikte Ã¶rgÃ¼tleniyor!

ABDâ€™de Ã¶zellikle son iki yÄ±ldÄ±r eÄŸitim alanÄ±nda sendikalaÅŸma faaliyetleri hÄ±z kazanÄ±yor.Â

Ekim KILIÇ

New York

ABD'de geçtiÄŸimiz birkaç ay içerisinde ilk ve ortaöÄŸretimden eÄŸitim emekçileri Arizona, BatÄ± Virginya, Kentucky ve Oklahoma’da eyalet çapÄ±nda grevler örgütlediler. ArdÄ±ndan Kuzey KarolinyalÄ± öÄŸretmenler de ücretlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle bir günlük iÅŸ bÄ±raktÄ±. Üniversiteler ise bu resmin diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Özellikle araÅŸtÄ±rma görevlileri ve öÄŸretim asistanlarÄ± baÅŸta olmak üzere, ABD’li üniversiteli bilim emekçileri sendikalaÅŸma haklarÄ± için birçok önde gelen üniversitede iÅŸ bÄ±rakma, grev ve direniÅŸ gibi eylem biçimlerini hayata geçiriyorlar. GeçtiÄŸimiz yÄ±l en bilinenler arasÄ±ndaki Yale Üniversitesi yüksek lisans öÄŸrencileri de, 14 gün boyunca açlÄ±k grevi yaparak üniversiteyi sendikalarÄ±yla anlaÅŸmaya zorladÄ±lar.

ÇALIÅžMA KOÅžULLARI, SÄ°GORTA, ÜCRETLER

Türkiyeli akademi çevrelerince bilinen New York’lu New School ve Columbia Üniversitelerindeki mücadeleler de ABD’deki durumu gözler önüne seriyor. Akademi dünyasÄ±nda gerek bilimsel niteliÄŸi ile, gerekse özgürlükçü deÄŸerleri ile tanÄ±nan üniversitelerdeki mücadelelerde grev ve iÅŸgal eylemlerini örgütleyen öÄŸrenciler ve emekçiler çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n kötülüÄŸünden, sigortalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmamasÄ±na ve geçimlerini saÄŸlayacak yeterli kaynak saÄŸlanmamasÄ±na kadar birçok konuda sÄ±kÄ±ntÄ± çekiyor.

26 Nisan’da 4 günlük greve giden Columbia Üniversiteli asistanlardan sonra 8 MayÄ±s’ta New School’lu asistanlar da greve çÄ±ktÄ±.

New School’da öÄŸrenciler de, iÅŸten çÄ±kartÄ±lan kafeterya iÅŸçilerinin geri alÄ±nmasÄ± talebiyle 1 MayÄ±s’ta kafeteryayÄ± iÅŸgal etti.

Üniversite yönetimi “mali önlemler”i gerekçe göstererek iÅŸçiler yerine öÄŸrencileri daha ucuza çalÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± hedefliyordu. Bu ÅŸekilde iÅŸten çÄ±karÄ±lan Unite Local 100 SendikasÄ± üyesi iÅŸçiler ile dayanÄ±ÅŸmak için baÅŸlatÄ±lan mücadele hâlâ devam ediyor.

Kafeterya çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸlerinin güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±, ücretlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, iÅŸçi çocuklarÄ±na New School’da okumalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak için üniversite harçlarÄ±nda ayrÄ±calÄ±k tanÄ±nmasÄ±, Mali Ä°ÅŸlerden Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Steve Stabile’in istifasÄ± ve kafeteryada iÅŸçi-öÄŸrenci kontrolü talepler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

FotoÄŸraf: Ekim KÄ±lÄ±ç/EVRENSEL

Ä°ÅžÇÄ° VE ÖÄžRENCÄ°LER EVRENSEL’E KONUÅžTU

KonuÅŸtuÄŸumuz öÄŸrencilerden Psikoloji Bölümü 1. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Sam (19), iÅŸgalin ilk gününden beri kafeteryada olduÄŸunu, iÅŸçilerle bir aile gibi olduklarÄ±nÄ± belirtiyor. New School Üniversitesi Yöneticisi David Van Zandt’in kafeteryaya uÄŸrayÄ±p taleplerini karÅŸÄ±layacaklarÄ±nÄ± belirttiÄŸini ancak sonrasÄ±nda hiçbir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor.

Kafeterya iÅŸgalinden 4 ay önce iÅŸlerinden açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ve 2 yÄ±ldÄ±r kafeteryada çalÄ±ÅŸan AÅŸçÄ± Michael Brown (56) sendikalarÄ±nÄ±n sözleÅŸmeleri yenilemek için mücadele ettiÄŸini ancak herhangi bir cevap alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Brown kafeterya iÅŸgalini ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ, “Hz.Musa’nÄ±n denizi ikiye ayÄ±rmasÄ± gibi bir mucize” olarak nitelendiriyor öÄŸrencilerin eylemini. ÖÄŸrencilere müteÅŸekkir olduÄŸunu ekleyerek onlara ödevlerinden ve derslerinden geri kalmamalarÄ± istiyor.

SendikalarÄ±nÄ±n ise iÅŸgali olumlu karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onlar için her desteÄŸin önemli olduÄŸunu eklerken, kafeteryada iÅŸçi-öÄŸrenci kontrolü için komite kurulmasÄ± konusuna ise ÅŸüpheli yaklaÅŸÄ±yor.

Bunun kulaÄŸa hoÅŸ geldiÄŸini ancak bambaÅŸka ve uzun bir uzlaÅŸma sürecini de beraberinde getireceÄŸini belirterek halihazÄ±rda iÅŸlerine geri dönmeleri ve aynÄ± imtiyazlarÄ± geri kazanmalarÄ±nÄ±n uzun bir süre alacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.

Brown, kendi mücadelelerine denk gelen asistan grevini de ayrÄ± bir mücadele olarak görmüyor, birbirlerini desteklediklerini belirtiyor.

ASÄ°STANLARIN GREVÄ° GERÇEÄžÄ° ORTAYA SERDÄ°

8 MAYIS’ta baÅŸlayan ve 1 hafta süren asistan-araÅŸtÄ±rma görevlisi grevi bir özel üniversite olan New School Üniversitesinin kamuoyunda sosyal adalet konusunda aldÄ±ÄŸÄ± tutumun, aslÄ±nda göründüÄŸü gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi. SENS-UAW (New School’un ÖÄŸrenci SendikasÄ±) çatÄ±sÄ± altÄ±nda örgütlenen asistanlar, ücretlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, tam saÄŸlÄ±k güvencesi ve standart iÅŸ yükü gibi belli baÅŸlÄ± talepleri var.

SENDÄ°KAYI KABUL ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Ekonomi Bölümü Doktora ÖÄŸrencisi Srishti Yadav (25) sendikalaÅŸtÄ±klarÄ±nda yönetimin asistanlara “Sizi iÅŸçi kategorisinde görmüyoruz, çünkü çok para kazandÄ±rmÄ±yorsunuz, bu yüzden sendikalaÅŸma hakkÄ±nÄ±z yok” dediÄŸini aktarÄ±yor. NLRB’den (Ulusal Emek Ä°liÅŸkileri Kurulu) sendika olarak tanÄ±nma aldÄ±ktan sonra ise New School yönetimi NLRB’nin kararÄ±nÄ± kabul etmek zorunda kalÄ±yor.

AynÄ± bölümden Doktora ÖÄŸrencisi Daniel Younessi de (30) üniversitedeki ilk iki döneminde hiçbir yardÄ±m almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üniversitede aldÄ±ÄŸÄ± ve verdiÄŸi derslere ek olarak haftada 20 ila 30 saat arasÄ± okul dÄ±ÅŸÄ±nda öÄŸretmenlik yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. Bu nedenle sendikanÄ±n bir ihtiyaç olduÄŸunu söylüyor.

FotoÄŸraf: Ekim KÄ±lÄ±ç/EVRENSEL

ÜNÄ°VERSÄ°TENÄ°N REKLAMI Ä°ÇÄ°N KULLANIYORLAR

Ekonomi Bölümünden Yüksek Lisans ÖÄŸrencisi Patrick Mokre de (25) New School’un piyasa imajÄ±nÄ±n “aktivist” olduÄŸunu, hatta geçtiÄŸimiz yÄ±l gerçekleÅŸtirilen bir sendika protestosunun fotoÄŸraflarÄ±nÄ± “Ne kadar özgürlükçü bir üniversite” olduklarÄ±nÄ± göstermek için kullandÄ±klarÄ±nÄ± belirtiliyor. Mokre, New School öÄŸrencilerinin genelde farklÄ± sol görüÅŸlerden geldiÄŸini ancak talepleri için birleÅŸtiÄŸini ifade ediyor.

Yadav ise dayanÄ±ÅŸmanÄ±n yeterli olmadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünde. Yönetimi baskÄ±lamak için öÄŸrenciler, asistanlar ve diÄŸer öÄŸretim görevlileri arasÄ±nda iletiÅŸimin güçlendirilmesi gerekteÄŸine inanÄ±yor.

Son olarak Younessi ekliyor: “ABD’de eÄŸitim sektöründeki atmosfer mücadelemizi etkiliyor ve bizim mücadelemiz de bu atmosfere katkÄ±da bulunuyor”

COLUMBIA ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ° YÖNETÄ°MÄ° ‘TRUMPÄ°ZMDEN MEDET UMUYOR

Yine özel bir üniversite olan Columbia Üniversitesinin asistanlarÄ± da ücretlerinin yükseltilmesi ve imtiyazlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle 26 Nisan’da 4 günlük greve çÄ±ktÄ±. Telefonla görüÅŸtüÄŸümüz Columbia Üniversitesi Yüksek Lisans ÖÄŸrencileri-UAW Üyesi ÖÄŸrenci Rosalie Ray (31) yaptÄ±klarÄ± grevin yüzde 93 katÄ±lÄ±mla güçlü bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtiÄŸini ve ellerini güçlendirdiÄŸi söyledi.

Columbia Üniversitesinin üniversite emekçilerine yönelik tutumlarÄ±nda kötü bir üne sahip olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Ray, sendikayla görüÅŸmeleri boyunca Columbia Üniversitesi yönetiminin Donald Trump’Ä±n arkasÄ±na saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi. Buna göre üniversite yönetimi, kamu sektöründe sendikal örgütlenmenin zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± öngören ve ABD Yüksek Mahkemesinde görülen bir davanÄ±n sonucu, üniversite asistanlarÄ±nÄ±n sendikalaÅŸmasÄ±nÄ± tanÄ±mamaya neden olabilir.

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