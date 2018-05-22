â€˜Ana dilde eÄŸitimâ€™ dedi Ã§areyi Ä°sveÃ§â€™e sÄ±ÄŸÄ±nmakta buldu

Mardin'de KÃ¼rtÃ§e eÄŸitim talebinde Ä±srarcÄ± olan HÄ±dÄ±r Ercan, baskÄ± ve tehditler sonrasÄ±nda Ã§areyi Ä°sveÃ§'e sÄ±ÄŸÄ±nmada buldu.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Mardin'in YalÄ±m köyünde kamyon ÅŸoförlüÄŸü yapan HÄ±dÄ±r Ercan’Ä±n çocuklarÄ±na ana dilde eÄŸitim hakkÄ± istediÄŸi için baÅŸÄ±na gelmeyen kalmadÄ±. Talebinden vazgeçmesi için önce vaatlerde bulunuldu. Kabul etmeyince de tehdit edildi, cezaevine atÄ±ldÄ±. Cezaevinden çÄ±ktÄ±ktan sonra da Kürtçe eÄŸitim talebinde Ä±srarcÄ± olunca baskÄ± ve tehditler devam etti. Sonunda topraklarÄ±nÄ± terk ederek bundan 2,5 yÄ±l önce Ä°sveç’e sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kaldÄ±.

2002 yÄ±lÄ±nda 6 çocuÄŸunu okula göndermeyerek çocuklarÄ±na ana dil eÄŸitimi verilmesi için sivil itaatsizlik eylemi baÅŸlatan Ercan, Evrensel’in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel HÄ±dÄ±r Ercan

Kendinizi tanÄ±tÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

Ben 1966 yÄ±lÄ±nda Mardin’in YalÄ±m köyünde doÄŸdum. Mardin merkezde oturuyorduk. Babam beni Mardin Temel Çiftlik EÄŸitim Okuluna yolladÄ±. Okula gittiÄŸimde tek kelime Türkçe bilmiyordum. Ben ve Türkçe bilmeyen Arap arkadaÅŸlarÄ±m okulda her gün dayak yiyorduk. BabamÄ±m zoruyla 8 yÄ±l okuduktan sonra okulu terk ettim. O günden beri ana dilimde eÄŸitim görme hayalim vardÄ±. Bir gün çocuklarÄ±m olursa onlara benim çektiÄŸim acÄ±larÄ± çektirmeyeceÄŸim diyordum.

ÇocuklarÄ±nÄ±z olduktan sonra eÄŸitimleri için neler yaptÄ±nÄ±z?

11 çocuÄŸum oldu. ÇocuklarÄ±n okuma çaÄŸÄ±na geldiÄŸinde okula yazdÄ±rdÄ±m. Ama Türkçe bilmedikleri için okulda sorunlar çÄ±kÄ±yordu. ‘Ne biz öÄŸretmeni ne de öÄŸretmen bizi anlÄ±yor’ diyorlardÄ±. Ben kamyon ÅŸoförlüÄŸü yaptÄ±ÄŸÄ±mdan çocuklarÄ±n eÄŸitimlerine yardÄ±mcÄ± olamÄ±yordum. Anneleri de Türkçe bilmediÄŸi için derslerine yardÄ±m edemiyordu. 2002 yÄ±lÄ±nda çocuklarÄ±mÄ± yanÄ±ma alÄ±p Mardin ValiliÄŸine gittim. ÇocuklarÄ±ma ana dillerinde eÄŸitim verilmesi için dilekçe verdim. ‘15 gün sonra sana cevap vereceÄŸiz’ dediler.

‘VALÄ° ANA DÄ°LDE EÄžÄ°TÄ°M SUÇ DEDÄ°’

Dilekçe verirken herhangi bir baskÄ± ve tehditle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±nÄ±z mÄ±?

Ä°lk dilekçeyi verdiÄŸimde bir olumsuzluk olmadÄ±. Ama 15 gün sonra dilekçeme cevap alamayÄ±nca yine çocuklarÄ±mÄ± yanÄ±ma alÄ±p valiliÄŸe gittim. Vali, bana ‘Kürtçe eÄŸitim isteyerek PKK’ye yardÄ±m ve yataklÄ±k yapÄ±yorsun. Bu suç, vazgeç’ dedi. Ben ana dilde eÄŸitim istemenin suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyince beni ve çocuklarÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±lar. Polisler, çocuklarÄ± bir minibüse bindirerek eve götürdü. Beni de bir arabaya bindirerek baÅŸÄ±ma çuval geçirdiler. Özel harekat binasÄ±na götürdüklerini tahmin ediyorum.

Ä°STEDÄ°ÄžÄ° EÄžÄ°TÄ°M Ä°ÇÄ°N TUTUKLANDI

Size nasÄ±l davrandÄ±lar?

Önce dilekçemi geri almam için ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. EÄŸer Ä±srarcÄ± olursam çocuklarÄ±mÄ±n hiç bir devlet kurumunda iÅŸ bulamayacaÄŸÄ±nÄ± söylediler. Kabul etmeyince beni çÄ±rÄ±lçÄ±plak soydular ama baÅŸÄ±mda çuval duruyordu. Benden üç ÅŸey istediler. Dilekçemi geri alacak, çocuklarÄ±mÄ±n adlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek, üyesi olduÄŸum HADEP’ten istifa edip MHP veya DoÄŸru Yol Partisine üye olacaktÄ±m. Bu teklifleri reddedince bana ve eÅŸime tecavüz edecekleri tehditlerinde bulundular. EÅŸimi getirdiler ama yine de geri adÄ±m atmadÄ±m. Kafama tabanca dayadÄ±lar ve beni öldüreceklerini söylediler. Sonra da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±m medyaya yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± için vazgeçtiler. Mahkeme, beni Kürtçe eÄŸitim istediÄŸim için PKK’ye yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmaktan tutukladÄ±. 3 ay yattÄ±ktan sonra serbest bÄ±raktÄ±lar.

TEHDÄ°TLER SONUCU Ä°SVEÇ’E Ä°LTÄ°CA ETTÄ°LER

Serbest bÄ±rakÄ±lÄ±nca neler yaptÄ±nÄ±z?

Polisler büyük kÄ±zÄ±m Rojda’yÄ± rahatsÄ±z ediyorlardÄ±. ‘EÄŸer Mardin’i terk etmezseniz Kürtlere daha önce ne yaptÄ±ysak size de aynÄ±sÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ±z’ diyerek tehdit ediyorlardÄ±. SavcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundum, ama jet hÄ±zÄ±yla takipsizlik kararÄ± verildi. Ben eÅŸim ve çocuklarÄ±mÄ± yanÄ±ma alarak Ä°stanbul’a göç ettim. Zeytinburnu’da bir eve yerleÅŸtim. ÇocuklarÄ±mÄ± okula yollamadÄ±m. Onlara evde ana dillerini okuma ve yazmayÄ± öÄŸrettim. 2010 yÄ±lÄ±nda çocuklarÄ±ma ana dillerinde eÄŸitim verilmesi için Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu ve Recep Tayyip ErdoÄŸan’a dilekçe ile baÅŸvurdum. Ret cevaplarÄ± geldiÄŸi gibi bir de avukat masraflarÄ±nÄ± ödememi istediler. ÇocuklarÄ±mÄ± okula göndermediÄŸim için 2013 yÄ±lÄ±nda beni savcÄ±lÄ±ÄŸa götürdüler. Ama ben dilekçemi geri almayÄ± ve çocuklarÄ± okula göndermeyi kabul etmedim. Polisler beni ve kÄ±zÄ±m Dersim’i tehdit ediyordu. Bunun üzerine kÄ±zÄ±mla birlikte Mardin’e gittik. EÅŸim ve diÄŸer çocuklarÄ±m Ä°stanbul’da kaldÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±nda ben ve kÄ±zÄ±m köye giderken polisler bizi durdurdu. 10 gün içinde Mardin’i terk etmemizi istediler. Bir gece TIR’la Ä°stanbul’a gittik. KaçakçÄ±lara para verip 2015 eylülünde Ä°sveç’e gelerek iltica talebinde bulunduk.

Ä°ltica talebinize cevap aldÄ±nÄ±z mÄ±? Burada neler yapÄ±yorsunuz?

Aradan 2.5 yÄ±l geçmesine raÄŸmen Göçmen Dairesi hâlâ karar vermedi. KÄ±zÄ±m Dersim ve oÄŸlum Mahsum’la birlikte kampta kalÄ±yoruz. Kamptaki koÅŸullar kötü. Yemek masraflarÄ± için çok az para veriyorlar. Ä°lticacÄ±lara psikolojik baskÄ± uygulanÄ±yor. 9 çocuÄŸum ve eÅŸim Türkiye’de. EÄŸer bana ülkede kalma izni verseler bile 18 yaÅŸÄ±ndan büyük çocuklarÄ±m buraya gelemeyecek ve ailemiz parçalanmÄ±ÅŸ olacak.

ANA DÄ°LDE EÄžÄ°TÄ°MÄ° Ä°SVEÇ’TE ALABÄ°LMÄ°ÅžLER

Ä°sveç’teki ana dil eÄŸitimini nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsun? Çocuklar Kürtçe eÄŸitim alabiliyor mu?

Avrupa ülkeleri içinde Ä°sveç’e iltica etmemin nedeni ana dil eÄŸitimine önem verilmesiydi. KÄ±zÄ±m Dersim Türkiye’de Kürtçeyi biliyordu. Burada okula gitti ve diplomasÄ±nÄ± aldÄ±. Mahsum ise bir süre Kürtçe eÄŸitim aldÄ±. Åžimdi alamÄ±yor. Okulda Kürtçe öÄŸretmeni yok. AyrÄ±ca Kürtçe eÄŸitim verilmesi için en az 5 öÄŸrencinin olmasÄ± gerekiyor. Burada bazÄ± aileler çocuÄŸum Ä°sveçceyi çabuk öÄŸrensin bir yerlerde memur olsun diye çocuÄŸunu ana dil eÄŸitimine yollamÄ±yor. BazÄ± yetersizliklerine raÄŸmen Ä°sveç ana dil konusunda oldukça iyi.

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