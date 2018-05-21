Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 19:27
İYİ Parti logosu
Kerim Çoraklık 'örgüt propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı
21 Mayıs 2018 19:20
İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu iddia edilen Kerim Çoraklık, 'FETÖ propagandası' suçlamasıyla tutuklandı.
İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu iddia edilen Kerim Çoraklık, sosyal medya paylaşımlarında "FETÖ propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.
8 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Çoraklı, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanması üzerine sabah saatlerinde İstanbul Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Çoraklı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlil Çoraklı'nın tutuklanmasına hükmetti. (HABER MERKEZİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 19:27
İYİ Partili Kerim Çoraklık gözaltına alındı
www.evrensel.net