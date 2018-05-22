IsÄ±san iÅŸÃ§ileri Ã‡elik-Ä°ÅŸâ€™e tepkili: GÃ¼venimizi tamamen yok etti

IsÄ±san fabrikasÄ± iÅŸÃ§ileri, kendilerinin onaylamadÄ±ÄŸÄ± TÄ°S'e imza atan Ã‡elik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na tepki gÃ¶sterdiler.

Çelik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Kayseri'de yine iÅŸçilerin onaylamadÄ±ÄŸÄ± bir sözleÅŸmeye imza attÄ±. IsÄ±san’da imzalanan 3 yÄ±llÄ±k sözleÅŸmeye tepki gösteren iÅŸçiler, sendikacÄ±lardan “Ä°ÅŸinize geliyorsa” yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±. Ä°ÅŸçiler “Bu sendikaya zaten güvenmiyorduk bu sözleÅŸme güvenimiz tamamen yok oldu” dedi.

BasÄ±nçlÄ± kap ve kazan üreten IsÄ±san, onlarca ülkeye ihracat yapÄ±yor ve ülkedeki üretimin yüzde 60’Ä±nÄ± elinde tutuyor. SÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸal gaz taÅŸÄ±ma tanklarÄ± da imal edilen fabrikada çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, ücret ve diÄŸer haklarÄ±n kötülüÄŸünden yakÄ±nÄ±yor.

10 yÄ±llÄ±k bir çalÄ±ÅŸanÄ±n ikramiye ve aile geçim indirimi (AGÄ°) dahil yaklaÅŸÄ±k 2 bin 400 lira aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan iÅŸçiler, sözleÅŸme dönemi Genel Müdür Mehmet ÖzbÄ±yÄ±k’Ä±n iÅŸçileri toplayarak fedakarlÄ±k istediÄŸini aktardÄ±. Hatta “ZammÄ±nÄ± beÄŸenmeyenler yanÄ±ma gelsin bizzat ben tazminatlÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ vereceÄŸim” dediÄŸini söyleyen iÅŸçiler, bu söz üzerine yanÄ±na gidenlere ise çÄ±kÄ±ÅŸ verilmediÄŸini aktardÄ±.

Ä°ÅžÄ°NÄ°ZE GELÄ°YORSA!

Çelik-Ä°ÅŸ Åžube BaÅŸkanÄ±nÄ±n iÅŸçileri topladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sözleÅŸmeyle ilgili onaylarÄ±nÄ±n alÄ±nmak istendiÄŸini zannettiklerini aktaran iÅŸçiler, “Ama ÅŸube baÅŸkanÄ± hayÄ±rlÄ± olsun sözleÅŸmeyi imzaladÄ±m dedi. Ä°ÅŸçiler olarak bu sendikaya zaten güvenmiyorduk bu sözleÅŸme güvenimiz tamamen yok oldu. 20 civarÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±za tahminen seçmece usulü yüzde 17-18-19 civarÄ± zam alÄ±ndÄ±. Geriye kalan 100 civarÄ± iÅŸçiye de ilk yÄ±l yüzde 12, ikinci ve üçüncü yÄ±llara ise refah payÄ± olmadan asgari ücret zammÄ± aldÄ±lar. Burada en çok kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konu da iÅŸçilere onaylatÄ±lmadan imzalamalarÄ±dÄ±r. Åžube baÅŸkanÄ± iÅŸçiler tepki gösterince de iÅŸinize gelirse diyerek iÅŸçileri tehdit ediyor” diye konuÅŸtu.

Ä°kramiyelerin de maaÅŸa bölünmesi ile ikramiyenin kuÅŸa döndüÄŸünü anlatan iÅŸçiler “Dolar, avro almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor bizim maaÅŸlar ÅŸimdiden eridi. SendikacÄ±larÄ±n bu koÅŸullarda gerine gerine yürümesi canÄ±mÄ±zÄ± sÄ±kÄ±yor” diye tepki gösterdi.

‘YOL YAPIYOR, HAVAALANI YAPIYOR Ä°YÄ° GÜZEL AMA BENÄ°M SOFRAM KÜÇÜLÜYOR’

Evrensel'e konuÅŸan iÅŸçiler seçimler ve sözleÅŸmeler dönemi iÅŸçilerin ücretlerinin baskÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar. Ekonomik olarak batÄ±k durumda olduÄŸunu söyleyen bir iÅŸçi; “Önceden AKP’ye vermiÅŸtim ama artÄ±k vermeyeceÄŸim. Çünkü yol yapÄ±yor, havaalanÄ± yapÄ±yor. Ä°yi güzel ama benim sofram küçülüyor, istikrar saÄŸlanamadÄ± o nedenle bu sefer oy yok” dedi. Ä°ÅŸçi bu seçimde oyunu Ä°yi Parti ya da CHP’ye vereceÄŸini söyledi. DiÄŸer bir iÅŸçi de “CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi kesinlikle 2. tura kalÄ±r diye düÅŸünüyorum” dedi. Fabrikadaki genel durumu sorduÄŸum “150 iÅŸçinin 80-90 civarÄ± AKP-MHP, 30 civarÄ± Ä°yi Parti, 30 civarÄ± CHP, 1-2 iÅŸçinin de Saadet’e vereceÄŸini düÅŸünüyorum” dedi. Önceki durumu sorduÄŸumuzda ise AKP’nin yüzde 70., MHP’nin ise yüzde 15-20 civarÄ±nda olduÄŸunu aktardÄ±. “Peki, HDP yok mu?” diye sorduÄŸumuz iÅŸçi ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi: “Belki vardÄ±r ama bize yansÄ±mÄ±yor. Ama ÅŸu da bir gerçek onlar yüzde 10’u geçemezse AKP tekrar kesin iktidar olur.” (Kayseri/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 MayÄ±s 2018 19:03

www.evrensel.net