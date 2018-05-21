Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi, karşı oy kullanıldı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle avukatları aracılığıyla yaptığı tahliye talebi, yargılandığı mahkeme tarafından reddedildi. Demirtaş’ın tahliye talebinin reddedilmesinin 2’ye 1 oy çokluğu ile alındığı öğrenildi. 9 sayfadan oluşan gerekçeli kararın 7 sayfası karşı oy yazısından oluştu. Karşı oy yazısında Demirtaş’ın tutukluluğunun “serbest seçme hakkını" zedeleyeceği vurgulandı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukatın 15 Mayıs'ta, Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvuru sonuçlandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde görmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

KARŞI OY: SERBEST SEÇME HAKKINI ZEDELER

Demirtaş’ın tahliye talebinin reddedilmesi 2’ye 1 oy çokluğu ile alındığı öğrenildi. 9 sayfadan oluşan gerekçeli kararın 7 sayfası karşı oy yazısından oluştu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre; karşı oy yazısında Demirtaş’ın uzun süre milletvekilliği, siyasi parti başkanlığı yaptığı; bir önceki dönem Cumhurbaşkanı adayı olduğu, 24 Haziran seçimlerinde de tekrar resmen cumhurbaşkanı adayı olduğuna dikkat çekilerek; tutukluluk süresi ve üzerine atılan suç iddiası dikkate alındığında serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Demirtaş’ın tutukluluğunun “serbest seçme hakkını" zedeleyeceği vurgulandı.

Demirtaş’ın avukatları ret kararını bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır ceza Mahkemesi’ne götürecek.

‘SEÇME HAKKI ADAYLARIN KENDİNİ TANITMA HAKKINI DA İÇERİR’

bianet’in aktardığına göre Demirtaş’ın tutukluluk halinin devam etmesine ilişkin karara şerh koyan üye hakim, özetle şu ifadelere yer verdi:

“Anayasanın özellikle seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının düzenlendiği 67. maddesinin 1. fıkrasında yer alan vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir ibaresinden Anayasanın seçme ve seçilme hakkına aynı maddede yer vererek seçme ve seçilme hakkını doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanmıştır. Seçme hakkı adayların kendisini seçmene tanıtması hakkını da içerir.

“Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun propaganda başlıklı 13. maddesinde yer alan ‘Propaganda dönemi, aday listesinin kesinleştiği gün başlar ve oylamaların yapılacağı günden önceki gün saat 18.00’de sona erer. Propaganda döneminde, Türkiye Radyo ve Televizyonlarında yapılacak propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması YSK ile TRT tarafından sağlanır. Adayların, özel radyo ve televizyonlardaki propaganda konuşmalarında, süre ile ilgili sınırlamalar dışında 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Propaganda döneminde Başbakan, bakanlar ve milletvekilleriyle ilgili yasaklara ilişkin hükümler dâhil olmak üzere propagandaya dair diğer hususlarda 298 sayılı Kanun hükümleri kıyasen uygulanır’ hükmüne göre cumhurbaşkanı adayları seçilme hakkının unsuru olan kendisine seçmene tanıtma faaliyetlerini nasıl yürütecekleri, atıf yapılan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun seçim propagandası başlıklı 2. kesiminde seçim döneminde yapılacak propaganda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

AİHM’İN SEÇME SEÇİLME HAKKI İÇİN BELİRLEDİĞİ İSTİSNAİ DURUMLAR

“AİHM bu maddeye ilişkin içtihatlarında kişilerin seçme ve seçilme hakkından ancak şu şartların birlikte gerçekleşmesi halinde yoksun bırakılabileceğini kabul etmektedir:

* Seçme ve seçilme hakkından yoksunluk halleri kanunla düzenlenmelidir,

* Ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır,

* Akıl hastalığı nedeniyle kısıtlananlar veya ağır suçlardan hüküm giyenler seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılabilir,

* Siyasi haklardan yoksunluk veya akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanma mutlaka bir mahkeme kararma dayanmalıdır.

‘SOMUT OLGULAR ORTAYA KONMADI’

“Tutuklamanın devamına karar verilirken, davanın genel durumu yanında tahliyesini talep eden kişinin özel durumunun dikkate alınması ve bu anlamda tutukluluk gerekçelerinin kişiselleştirilmesi bir zorunluluktur.

“Başvurucunun tahliye taleplerini inceleyen mahkemeler, bu talepleri reddederken gerekçelerini yeterince kişiselleştirmemiş, aynı zamanda milletvekili seçilmiş olan başvurucunun kaçacağına ya da delilleri karartacağına dair inandırıcı somut olgular ortaya koyamamıştır.

‘BAŞKA SANIKLARIN DURUMLARINDAN HAREKETLE GENELLEME YAPILAMAZ’

“Dava kapsamında yargılanan sanıklardan birkaçının kaçması ya da kaçmaya teşebbüs etmesi, yine bazı sanıkların delilleri karartma girişiminde bulunması şeklindeki gerekçeleri, diğer sanıkların da bunları yapabileceğine dair karine olarak değerlendirilemez.

“Aksi takdirde masumiyet karinesi ve bununla bağlantılı olarak kişi hürriyetine ilişkin ilkelerin zedelenebileceği açıktır.

“Bu nedenle, aynı davada yargılanan bazı sanıkların durumlarından hareketle genelleme yapılarak diğerlerinin de aynı davranışta bulunabileceğini varsaymak, kişiselleştirmeyi engellediği gibi, özgürlüğün esas, tutukluluğun istisna olduğu yönündeki anlayışla da bağdaşmaz. Bu çerçevede tutukluluğun devamına ilişkin kararlarda ileri sürülen gerekçelerin ilgili ve yeterli olduğu söylenemez.

‘TAHLİYE EDİLSİN DİYE ADAY GÖSTERİLDİ DEMEK MÜMKÜN DEĞİL’

“Sanık Selahattin Demirtaş’ın 23. dönem Diyarbakır, 24. dönem Hakkari, 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekili olarak seçilmiş olması, Barış ve Demokrasi Partisi eş genel başkanlığı ile Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevlerini yürütmüş olması, 2014 yılında ilk defa halk oyu ile yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş olması ve özellikle hükümlü değil tutuklu olması nedenleri ile 24/06/2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmasının sadece salıverilmesini sağlamak amacı ile yapıldığını söylemek mümkün değildir.

ANAYASA, SEÇİM KANUNU, AİHM, AİHS

“Türk siyasi hayatında uzun süredir milletvekilliği, siyasi parti genel başkanlığı yapmış ve bir önceki cumhurbaşkanı seçiminde aday olmuş, 24/06/2018 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı kesinleşen sanık Demirtaş’ın iddianamede yüklenen suçlar ve fiiller ile tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda cumhurbaşkanlığı seçimi süresince tutuklu kalmasının yukarıda açıklanan serbest seçim hakkını özünden zedelemesi ve bu hakkın etkin kullanımını engellemesi Anayasanın 13. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesindeki temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının özlerine dokunulmayacağı ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı hükümlerine uygun olmaması nedenleri ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67. maddesinin 1. fıkrasındaki. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 13. maddesindeki Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun seçim propagandası başlıklı 2. kesimindeki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 1 nolu Protokolün 3. maddesindeki haklarını kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 13. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesi, 67. maddesinin I. fıkrası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 1 nolu Protokolün 3. maddesi gereğince Ceza Muhakemesi Kanununun 109. maddesinin 3. fıkrasının a bendine göre yurt dışına çıkmamak adli kontrolü uygulanmak sureti ile salıverilmesine karar verilmesi gerektiği kanaatindeyim.”

TAHLİYE ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Bir Adım Daha İnisiyatifi, adil ve eşit bir seçim çalışması sürdürülebilmesi için tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Bir Adım Daha İnisiyatifi: Eşit koşullar için Demirtaş’a özgürlük

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demirtaş’ın tahliyesi için yapılan başvurunun bir an önce sonuçlandırılarak Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını talep etmişti.

HDP: Demirtaş bir an önce tahliye edilsin

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, hakkında verilmiş bir yargı hükmü bulunmadığına dikkat çekip HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyasını diğer adaylarla eşit koşullarda yapmasını arzu ettiğini belirtmişti.

Meral Akşener'den 'Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli' çağrısı

HDP’nin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılanmasına gerekçe olan dosyanın 5. duruşmasında "Ben bugün kendim için tahliye istemem. Ama Selahattin Demirtaş için tahliye istiyorum" demişti.

Figen Yüksekdağ: Kendim için değil Demirtaş için tahliye istiyorum

Seçim güvenliğine ilişkin basın açıklaması yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, adayların eşit koşullarda seçim çalışması yapması için Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın bırakılması gerektiğini belirterek, baro olarak seçim günü, oy verme ve sayım işlemlerinin takipçisi olacaklarını söylemişti.

Diyarbakır Barosu: Eşit koşullar için Demirtaş serbest bırakılmalı

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın" demişti.

AKP'li Babuşcu: Demirtaş bence de cezaevinden çıkmalı

CHP’nin İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu, kişisel sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.

CHP’nin 3 vekilinden çağrı: Demirtaş tahliye edilsin

DEMİRTAŞ: GEREKÇE GÖSTERİLEN DELİLLER SAHTE

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, tutukluluğuna gerekçe olan delillerin 'FETÖ' savcıları tarafından uydurulduğunun ortaya çıktığını ancak buna rağmen herkesin üç maymunu oynadığını söylemişti. Demirtaş, “Ayrıca, 6-8 Ekim nedeniyle hakkımda şiddeti tahrik veya suç işlemeye azmettirmekten açılmış ne bir soruşturma ne de bir dava vardır” demişti. (HABER MERKEZİ)

Demirtaş: Tutukluluğuma gerekçe yapılan deliller sahte

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 15:40

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