HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.

Halkaların Demokratil Parsisi'nin (HPD) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.

TAHLİYE ÇAĞRILARI YAPILMIŞTI

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Bir Adım Daha İnisiyatifi, adil ve eşit bir seçim çalışması sürdürülebilmesi için tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Bir Adım Daha İnisiyatifi: Eşit koşullar için Demirtaş’a özgürlük

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demirtaş’ın tahliyesi için yapılan başvurunun bir an önce sonuçlandırılarak Demirtaş’ın özgürlüğüne kavuşmasını talep etmişti.

HDP: Demirtaş bir an önce tahliye edilsin

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, hakkında verilmiş bir yargı hükmü bulunmadığına dikkat çekip HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın seçim kampanyasını diğer adaylarla eşit koşullarda yapmasını arzu ettiğini belirtmişti.

Meral Akşener'den 'Selahattin Demirtaş tahliye edilmeli' çağrısı

HDP’nin eski eş başkanı Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılanmasına gerekçe olan dosyanın 5. duruşmasında "Ben bugün kendim için tahliye istemem. Ama Selahattin Demirtaş için tahliye istiyorum" demişti.

Figen Yüksekdağ: Kendim için değil Demirtaş için tahliye istiyorum

Seçim güvenliğine ilişkin basın açıklaması yapan Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, adayların eşit koşullarda seçim çalışması yapması için Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın bırakılması gerektiğini belirterek, baro olarak seçim günü, oy verme ve sayım işlemlerinin takipçisi olacaklarını söylemişti.

Diyarbakır Barosu: Eşit koşullar için Demirtaş serbest bırakılmalı

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, "Demirtaş bence de cezaevinden çıksın" demişti.

AKP'li Babuşcu: Demirtaş bence de cezaevinden çıkmalı

CHP’nin İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Sezgin Tanrıkulu, kişisel sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini belirtmişti.

CHP’nin 3 vekilinden çağrı: Demirtaş tahliye edilsin

DEMİRTAŞ: GEREKÇE GÖSTERİLEN DELİLLER SAHTE

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, tutukluluğuna gerekçe olan delillerin 'FETÖ' savcıları tarafından uydurulduğunun ortaya çıktığını ancak buna rağmen herkesin üç maymunu oynadığını söylemişti. Demirtaş, “Ayrıca, 6-8 Ekim nedeniyle hakkımda şiddeti tahrik veya suç işlemeye azmettirmekten açılmış ne bir soruşturma ne de bir dava vardır” demişti.

Demirtaş: Tutukluluğuma gerekçe yapılan deliller sahte

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 19:00

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