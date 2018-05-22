Mecbur deÄŸiliz!

Sedat BaÅŸkavak, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Bosna Hersek ziyaretinde tarÄ±m ve hayvanlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalara iliÅŸkin yazdÄ±.

Sedat BAÅžKAVAK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n Bosna Hersek gezisi sÄ±rasÄ±nda “Bize 8 bin ton et gönderilmesini doÄŸrusu ben az buluyorum. Bizim 15 bin tona kadar marjÄ±mÄ±z var. Bu Bosna Hersek’te istihdam saÄŸlayacaktÄ±r” sözleri eski baÅŸbakanlardan Süleyman Demirel’i hatÄ±rlattÄ±. “YazÄ±n biz Bulgaristan’dan elektrik alÄ±yoruz. KÄ±ÅŸÄ±n Bulgaristan bize elektrik veriyor” diyen Süleyman Demirel ve bu ünlü sözünü yaÅŸÄ± orta ve üzeri olan herkes hatÄ±rlar.

“Biz yeterince elektrik üretemiyoruz, o nedenle de Bulgaristan’dan elektrik ithal ediyoruz” demenin yetersizlik ve moral bozucu halini perdeleme çabasÄ±dÄ±r bu sözler. Kendi üretimini yapamayan ve ülkesini dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale getiren bir hükümet ve baÅŸbakanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± laf cambazlÄ±ÄŸÄ± ile sanki iyi bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterme çabasÄ±dÄ±r bu sözler.

Demek ki; burjuva siyaseti açÄ±sÄ±ndan, halkÄ± kandÄ±rmak üzere kaybederken bile kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanmasÄ± için kurulan bu cümlelerin, hâlâ iÅŸçiler emekçiler içerisinde bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± var sanÄ±lÄ±yor. Aç yatÄ±yoruz kuyruÄŸu dik tutuyoruz babÄ±ndan “Biz daha çok et alÄ±rken, Bosna Hersek’te de istahdam saÄŸlanÄ±r” sözleri Bosna Hersek hükümeti ve ÅŸirketleri tarafÄ±ndan gülümsenerek karÅŸÄ±lansa da besicilik yapan köylüler ve iÅŸçi, emekçi açÄ±sÄ±ndan bir homurdanma ve “Sen görürsün, bunun hesabÄ±nÄ± da sandÄ±kta verirsin” deme sebebidir.

SAMAN BÄ°LE Ä°THAL

2017 yÄ±lÄ±nda 157 milyar dolarlÄ±k ihracata karÅŸÄ±lÄ±k 234 milyar dolarlÄ±k ithalat yaparak 77 milyar dolar dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± veren bir ülkeyiz. AKP Hükümeti 2017 yÄ±lÄ±nda 1.2 milyar dolarlÄ±k sÄ±ÄŸÄ±r, 86 milyon dolarlÄ±k et ve 37 milyon dolarlÄ±k koyun ithal etmiÅŸ. 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk üç ayÄ±nda 395 milyon dolarlÄ±k sÄ±ÄŸÄ±r, 63 milyon dolarlÄ±k et ve 15 milyon dolarlÄ±k koyun ithal ederek üç ayda geçen yÄ±lÄ±n yarÄ±sÄ±na denk düÅŸen ithalatÄ± yapmÄ±ÅŸ ve daha geride 9 ay var. CanlÄ± hayvan ithalatÄ±na ek olarak kasapta, markette dolaptaki et ithal. Hayvana verilen yem, vurulan aÅŸÄ± ithal. MÄ±sÄ±rdan ayçiçeÄŸine, buÄŸdaydan arpaya, sofradaki pilav ve üzerindeki nohut, fasulye ithal. Yetmedi saman ithal. 2017 yÄ±lÄ±nda 6.5 milyar dolarlÄ±k tarÄ±m ürünü ithalatÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ.

Bunun anlamÄ± ÅŸudur, biz Türkiye olarak aç ve muhtaç bir ülkeyiz. AçÄ±z çünkü kendi gÄ±damÄ±zÄ± üretemez duruma geldik. MuhtacÄ±z çünkü baÅŸka ülkelerden gelecek tarÄ±m ürünlerine baÄŸÄ±mlÄ±yÄ±z.

KÖYLÜYE VERMEDÄ°ÄžÄ°NÄ° ÅžÄ°RKETLERE DAÄžITIYOR

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n “Bosna Hersek’te bize gönderdiÄŸiniz 8 bin ton et az, 15 bin ton alÄ±rÄ±z” demesine bakarsanÄ±z daha çok et ithal edeceÄŸimiz anlaÅŸÄ±lÄ±yor. TarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kta destekler azalÄ±rken artan tarÄ±m ürünleri ve et ithalatÄ± nedeniyle köylü tarÄ±mdan vazgeçip göçe zorlanÄ±rken AKP Hükümeti Bosna Hersek’ten sÄ±fÄ±r gümrükle ithalat yapÄ±yor. Ülke köylüsüne vermediÄŸini Bosna Hersek’te ÅŸirketlere daÄŸÄ±tÄ±yor.

Bosna Hersek’ten yapÄ±lan niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker (NBÅž) ithalatÄ±nda yaÅŸanan “Bu ülkede Türkiye’nin ithal ettiÄŸi kadar NBÅž üretimi yok” tartÄ±ÅŸmalarÄ± düÅŸünüldüÄŸünde 8 bin ton et ithalatÄ±nÄ± 15 bin tona çÄ±karÄ±nca Bosna Hersek üzerinden hangi ülke bize et satar o da belli deÄŸil.

Sonuç olarak AKP Hükümeti 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±nÄ±n sonunda tarÄ±m ve gÄ±da ürünlerinde ülkeyi dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale getirmiÅŸtir. Ä°ÅŸçisi, emekçisi, üretici köylüsü bütün bir ülke halkÄ± olarak ithalata mecbur olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi AKP’ye de mecbur deÄŸiliz.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bosna Hersek'e gitti

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