İYİ Parti milletvekili aday listesini YSK'ye sundu! İşte tam liste

İYİ Parti logosu

İYİ Parti milletvekili aday listesini YSK'ye sundu! İşte tam liste

    • 21 Mayıs 2018 17:38

    İYİ Parti, 24 Haziran Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

    İYİ Parti,  24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için gösterdiği milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Liste YSK'ye Parti Sözcüsü Aytun Çıray ve beraberindeki heyet tarafından teslim edildi.

    İYİ Parti'nin milletvekili adaylarının tam listesi şöyle:

    Adana

    1 İsmail Koncuk
    2 Mehmet Metanet Çulhaoğlu
    3 Ali Aydın
    4 Nihal Ağca
    5 Recai Mercimek
    6 Sinem Uludamar
    7 Mehmet Sertaç Durak
    8 Vedat Sabancı
    9 Eren Özer
    10 Hamza Gültekin
    11 Şule Tüdeş
    12 Ercan Atalay
    13 Ali Kabaklı
    14 Sibel Çakmak
    15 İlker Kılınç

    Adıyaman

    1 Mahmut Bozkurt
    2 Abdurrahman Erol Özbay
    3 Zülfikar Işık
    4 Fatime Zehra Akbaş
    5 Mahmut Cihan Güvenç

    Afyonkarahisar

    1 Gültekin Uysal
    2 Abdülkadir Akcan
    3 Okşan Ulusoy Efe
    4 Selahattin Mühsürler
    5 Alper Yağcı
    6 Ömer Eryeşil

    Ağrı

    1 Bedri Yavuz Hatunoğlu
    2 Adem Kılıç
    3 Mustafa Yaşar

    Amasya

    1 Ahmet Fatih Coşar
    2 Gökhan Lafçı
    3 Medet Eroğlu

    Ankara 1. Bölge

    1 Koray Aydın
    2 Halil İbrahim Oral
    3 Mesut Özarslan
    4 Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
    5 Mine Baş
    6 Yetkin Öztürk
    7 Kadriye Ünler
    8 Fehmi Kandemir
    9 Barış Doğan
    10 Çağlar Ay
    11 İhsan Koçak
    12 Kenan Türüdü
    13 Hatice Küçük

    Ankara 2.Bölge

    1 Şenol Bal
    2 Ersönmez Yarbay
    3 Gökhan Beker
    4 Faruk Köylüoğlu
    5 Hasan Seymen
    6 Hediye Akdere
    7 Tuncay Tekay
    8 Hüseyin Özlük
    9 Baha Cankut Sarıtaş
    10 Çiğdem Bingöl
    11 Barış Çalışkan

    Ankara 3. Bölge

    1 Durmuş Yılmaz
    2 Ayhan Altıntaş
    3 Reşat Erdoğan
    4 Tamer Kayaalp
    5 Ayşe Sucu
    6 Ömer Karakaş
    7 Hüseyin Şimşek
    8 Umutcan Günerkaya
    9 Ahmet Can Buğday
    10 Bülent Gürsoy
    11 Ali Işıner Hamşioğlu
    12 Beril Gümüş

    Antalya

    1 Feridun Bahşi
    2 Hasan Subaşı
    3 Tuba Varol Çokal
    4 Fulya Yasemin
    5 Kadri Levent Dim
    6 Musa Ertuğan
    7 Bünyamin Seçme
    8 Neşe Toker
    9 Meryem Aydoğan
    10 Cafer Ünal
    11 Cahit Kocabeyoğlu
    12 Birol Üstem
    13 Önal Çavuşoğlu
    14 Alper Tunçer
    15 Yakup Cem Çınar
    16 Leyli Kemal

    Artvin

    1 Filiz Akyüz
    2 Kamil Aksu

    Aydın

    1 Aydın Adnan Sezgin
    2 Berna Sukas
    3 Halil İbrahim Aktemur
    4 Şule Tuntaş
    5 Fevzi Köse
    6 Süleyman Demirci
    7 Mustafa Orhun Çetin
    8 Semra Yücel

    Balıkesir

    1 İsmail Ok
    2 Kamil Gültekin Öztürk
    3 Nezahat Salon
    4 Yaşar Genç
    5 Begüm Küçükoğlu
    6 Keriman Kültür
    7 Özlem Ural
    8 Erol Aydemir
    9 Onur Şenel

    Bilecik

    1 Mesut Tekin
    2 Batuhan Atalay

    Bingöl

    1 Mehmet Sait Yazıcı
    2 Abdurrahim Ariç
    3 Selahettin Ekinci

    Bitlis

    1 Mehmet Sait Yazıcı
    2 Abdurrahim Ariç
    3 Selahettin Ekinci

    Bolu

    1 Mehmet Aydın
    2 İrfan Bayar
    3 Nimet İnce

    Burdur

    1 Osman Kurt
    2 Hüseyin Erdem
    3 Hatice Funda Bülbül

    Bursa 1. Bölge

    1 İsmail Tatlıoğlu
    2 Sami Bilge
    3 Yüksel Selçuk Türkoğlu
    4 Yüksel Yılmaz
    5 Abdullah Alagöz
    6 Sermin Özensoy
    7 Üstün Tunalıgil
    8 Özgür Şimşek
    9 Ayhan Tayfur
    10 Merve Asa

    Bursa 2. Bölge

    1 Ahmet Kamil Erozan
    2 Hasan Toktaş
    3 Adnan İslamoğulları
    4 Serpil Arslantürk
    5 Ali Ekber Can
    6 Betül Bayraktar Orhan
    7 İsmail Şenol
    8 Yavuz Bülbül
    9 Fazlı Seyis
    10 Özgehan Koçer

    Çanakkale

    1 Rıdvan Uz
    2 İsmet Balkan
    3 İkbal Aytaç
    4 Mehmet Tamer Ergün

    Çankırı

    1 Aydın Ayanoğlu
    2 Gamze Atalay

    Çorum

    1 Fatih Mehmet Arslan
    2 Abdullah Karaman
    3 Sefer Yılmaz
    4 Sinem Sarı

    Denizli

    1 Yasin Öztürk
    2 Şule Türkarslan
    3 Nafiz Öz
    4 Temel Başbuğ
    5 Mehmet Ali Uzakgider
    6 Zeynep Sözeri
    7 Murat Güngör
    8 Hüseyin Köseoğlu

    Diyarbakır

    1 Mehmet Salim Ensarioğlu
    2 Ahmet Yiğit
    3 Handan Kaçmaz
    4 Cevdet Demir
    5 Nazım Kaya
    6 Ferhat Altındağ
    7 Doğan Yontürk
    8 Engin Konakçı
    9 Nihat Arif Tekin
    10 Selma Tanin
    11 Abdülbaki Çakmak
    12 Abdülkadir Çelebi

    Edirne

    1 Mehmet Akalın
    2 Orhan Çakırlar
    3 Dilek Kırmızı
    4 İsmet Ersöz

    Elazığ

    1 Yavuz Temizer
    2 Abdülkerim Eflatun
    3 Ali Yücel Uygur
    4 Mustafa Kemal Atikeler
    5 Enis Giray

    Erzincan

    1 Ayşe Şükran Alptekin
    2 Cenani Dağhan Çakmak

    Erzurum

    1 Muhammet Naci Cinisli
    2 Zekai Kaya
    3 Fatma Canan Uçar
    4 Yılmaz Ceyran
    5 Alpaslan Küni
    6 Deniz Sinici

    Eskişehir

    1 Arslan Kabukçuoğlu
    2 Ömer İbrahim Sayın
    3 Eren Ekmen
    4 Ebru Servi
    5 Emre Demir
    6 Arif Geçkalan
    7 Gökçe Yatmaz

    Gaziantep

    1 İmam Hüseyin Filiz
    2 Mehmet Can Tuğsuz
    3 Celal Yıldırım
    4 Mehmet Ömer Arpacıoğlu
    5 İsmet Kılıç
    6 İbrahim Keskin
    7 Lina Ocak
    8 Oğuz Hocaoğlu
    9 Sanem Kasapseçkin
    10 İzettin Şahin
    11 İlker Bay
    12 Ceren Soylu
    13 Ünver Bülent Gökseven
    14 Mehmet Çelik

    Giresun

    1 Orhan Erzurum
    2 Ünzile Yüksel
    3 Ahsen Türk
    4 Osman Çalışkan

    Gümüşhane

    1 Ali Ateş
    2 Necdet İlhan

    Hakkari

    1 Dilek Tanrıkulu
    2 Yıldırım Örnek
    3 Ayşe Tezel

    Hatay

    1 Bilal Karaca
    2 Mehmet Biçer
    3 Mehmet Korman
    4 Mehmet Ali Yıldırım
    5 Hatice Güzel
    6 Zeki Toprak
    7 İlker Çalışkan
    8 Kevser Eker
    9 Ertuğrul Gazi Dener
    10 Şahizar Seber
    11 Ali Kemal Kömür

    Isparta

    1 Aylin Cesur
    2 Mustafa Şimşek
    3 Süleyman Sami Altınkaya
    4 Şükrü Levent Başyiğit

    Mersin

    1 Behiç Çelik
    2 Zeki Hakan Sıdalı
    3 Özer Özel
    4 Ülkü Sincar
    5 Volkan Alkan
    6 Hasan Doydu
    7 Osman Yılmaz
    8 Ülkü Cengiz
    9 Süleyman Çetin
    10 Hüsniye Ekingen
    11 Aydın Rıfat Kocabaş
    12 Mustafa Kunt
    13 Asporça Melis Keser

    İstanbul 1. Bölge

    1 Hayrettin Nuhoğlu
    2 Ahmet Çelik
    3 Yavuz Ağıralioğlu
    4 Meral Alemdar
    5 Yücel Coşkun
    6 Onur Aydın
    7 Mustafa Veysel Güldoğan
    8 Emine Küçükali
    9 Adil Erkoç
    10 Arif Tevetoğlu
    11 Dursun Çolak
    12 Sultan Neslihan Seven
    13 Oğuz Sarul
    14 Mithat Bora Bulut
    15 Nazlı Aspay Cebeci
    16 Oktay Erçakar
    17 Şentürk Demiral
    18 Fuat Onbaşılı
    19 Kubilay Peyik
    20 Hilal Tuncer
    21 Ufuk Ünal
    22 Saygın Özyıldırım
    23 Mehmet Ali Özdemir
    24 Sevgi Şahin
    25 Barış Tavlaşoğlu
    26 Tuba Alaylı
    27 Aysel Kırali
    28 Yelda Gargun
    29 Murat Ağırel
    30 Onur Hanlıoğlu
    31 Önder Faruk Parmak
    32 Bülent Aslan
    33 Yüksel Karaçam
    34 Yüksel Bat
    35 Caner Yılmaz

    İstanbul 2. Bölge

    1 Ümit Özdağ
    2 Fatih Mehmet Şeker
    3 Özcan Pehlivanoğlu
    4 İlay Aksoy
    5 Coşkun Yıldırım
    6 Mehmet Aslan
    7 Binnur Karadağlı
    8 Ali Dinçer Çolak
    9 Vedat Yenerer
    10 Abdullah İlker Sungur
    11 Nuri Yılmaz
    12 Cemile Albaş
    13 Rüstem Fırat
    14 Aycan Güleçliler
    15 Semih İlhan Söylemezoğlu
    16 Gökhan Kargı
    17 Ali Aker
    18 Ertan Varol
    19 Muammer Demirci
    20 Hüseyin Öndeş
    21 Yaşar Kızılkum
    22 Burçin Gökçe
    23 Ömer Lütfü Özenç
    24 Fisun Mehlika Toca
    25 Mustafa Akay
    26 Aydın Egemen
    27 Mustafa Yazıcı
    28 Uğur Şefik Bekdemir

    İstanbul 3. Bölge

    1 Ahat Andican
    2 Ümit Beyaz
    3 Hayati Arkaz
    4 Meltem Ünal Erzen
    5 Kemal Niziplioğlu
    6 Hüseyin Ülger
    7 Özdemir Polat
    8 Elmas Grağos
    9 Ayhan Bölükbaşı
    10 İskender Duriç
    11 Merrin Hasipoğlu
    12 Celal Karapınar
    13 Suat Sarı
    14 Zeki Bulgan
    15 Osman Erusta
    16 Evrim Tok
    17 Meryem Göktaş Tanrıverdi
    18 Mustafa Bilgili
    19 Mehmet Pütün
    20 Ruhiye Ayla Demir
    21 Murat Tolgar Erdoğmuş
    22 Zihniye Gürkan
    23 Ali Haydar Güven
    24 Meliha Apaydın
    25 Sibel Kaya
    26 Tayfun Silivri
    27 Mehtap Nazan Göktaş
    28 Nazmiye İzgin
    29 Kürşat Özer
    30 Yusuf Yavuzcan
    31 Murat Kudret
    32 Ardıl Akıl
    33 Sezer Özsoy
    34 Hakan Aksu
    35 Penbe Bolat

    İzmir 1. Bölge

    1 Dursun Müsavat Dervişoğlu
    2 Yıldırım Ulupınar
    3 Mehmet Tezkan
    4 Çiğdem Özer
    5 Osman Ertürk Özel
    6 Osman Varol
    7 Bülent Kırılmaz
    8 Serap Özöktem
    9 Ülkü Doğan
    10 Hüseyin Hakan Işık
    11 Burcu Bostancıoğlu
    12 İbrahim Dönertaş
    13 Kadir Gürel
    14 Gizem Albaş

    İzmir 2. Bölge

    1 Aytun Çıray
    2 Mustafa Kerpişci
    3 Şengül Hablemitoğlu
    4 Hüsmen Kırkpınar
    5 Behice Yıldız Ünsal
    6 Metin Dökmeciler
    7 Anıl Selek
    8 Nadir Gergin
    9 İlker Gül
    10 Salih Atakan Duran
    11 Hayrı Köseoğlu
    12 Ülkü Doğan
    13 Murat Cem Özdemir
    14 Pelin Yetkin Yazıcı

    Kars

    1 Yüksel Akbaba
    2 Ahmet Aküzüm
    3 Hikmet Şimşek

    Kastamonu

    1İlhan Engin
    2 Seyfi Sarıoğlu
    3 Mehmet Murat Aşcı

    Kayseri

    1 Dursun Ataş
    2 Fatih Eryılmaz
    3 Hüseyin Tekin
    4 Berrin Eyidemir
    5 Metin Soylu
    6 Serap Durmuş
    7 Mesut Uçan
    8 Hasan Aydın
    9 Kamil Karamete
    10 Betül Tosun

    Kırklareli

    1 Kürsad Yamaner
    2 Sibel Pişkin
    3 Mustafa Köseoğlu

    Kırşehir

    1 Mustafa Hakan Ünser
    2 Asaf Kayaoğlu

    Kocaeli

    1 Lütfü Türkkan
    2 Ali Türkşen
    3 Harun Demirkaya
    4 Ruhittin Sönmez
    5 Dijle Akın
    6 Adil Gülez
    7 Ahmet Yeşil
    8 Fuat Berna
    9 İbrahim Ömer Toyran
    10 Renan Kıran
    11 Ayşegül Babacan
    12 Alper Bircanoğlu
    13 Ayla İlgün

    Konya

    1 Fahrettin Yokuş
    2 Orhan Tulukçu
    3 Sevil Sargın
    4 Mehmet İlker Yiğit
    5 Şakir Berber
    6 Süleyman Şenol
    7 Gökhan Tozoğlu
    8 Osman Fedai
    9 Mustafa Rıdvan Peker
    10 Nazmi Sırıt
    11 Rana Erarslan
    12 Mehmet Ali Önal
    13 Nazan Kaya
    14 Hulusi Koçak
    15 Faruk Çöklü

    Kütahya

    1 Nihat Kula
    2 İbrahim Emre Karaa
    3 Hüseyin Çakır
    4 Mehmet Emin Baş
    5 Aynur Sezer

    Malatya

    1 Ali Bilici
    2 Hacı Mehmet Turfanda
    3 Şule Gürsoy
    4 Sahra Karahan Erguvan
    5 Muhammet Afşin Arıkan
    6 Özgür Bozkurt

    Manisa

    1 Tamer Akkal
    2 Gökhan Karaçoban
    3 Hasan Eryılmaz
    4 Aslı Öz
    5 Şahap Yaralı
    6 Kadir Cenk Özatıcı
    7 Serkan Serdar Adıgüzel
    8 Ömer Geriter
    9 Selcen Şekercioğlu
    10 Ahmet Kağan Avcı

    Kahramanmaraş

    1 Faruk Atlı
    2 Mustafa Bastırmacı
    3 Bülent Meşe
    4 Ayşe Kıraç
    5 Sadi Günen
    6 Müjgan Özdarendeli
    7 Ahmet Çabukel
    8 İrfan Mert Yıkan

    Mardin

    1 Hakan Erdem
    2 Atlafun Aydoğdu
    3 Aziz Rodan Sarohan
    4 Tuna Işıkhan
    5 Burhan İlhan
    6 Uğurhan Aras

    Muğla

    1 Metin Ergün
    2 Ertan Küçükay
    3 Koray Hayvacı
    4 Peyami Cinaz
    5 Nesrin Aştı
    6 Cahit Karaöz
    7 İzel Kuşkun

    Muş

    1 Erkan Kemaloğlu
    2 Zihni Sayan
    3 Bahriye Kılıç
    4 Erkan Çelikoğlu

    Nevşehir

    1 Musa Ertaş
    2 Fatih Mehmet Şahin
    3 Hüseyin Sevindik

    Niğde

    1 Vedat Bayram
    2 Naim Osman Erem
    3 Döndü Gökmen

    Ordu

    1 Yener Yıldırım
    2 Günay Karaağaç
    3 Ferhat Çakıroğlu
    4 Mukadder Korkmaz
    5 Şahin Yılmaz
    6 Barış Candan

    Rize

    1 Hızır Keskin
    2 Kürşat Hacısüleymanoğlu
    3 Ayşegül Özyanık

    Sakarya

    1 Ümit Dikbayır
    2 Aydoğan Arslan
    3 Mehmet Kır
    4 Nurgül Çakar
    5 İlker Özbudak
    6 Zeynep Ulusinan
    7 Asena Aslan Burak

    Samsun

    1 Bedri Yaşar
    2 İbrahim Özyer
    3 Hüseyin Acar
    4 Birsen Öztürk
    5 Akın Üner
    6 Önder Fatih Şenol
    7 Hakan Kiper
    8 Ayşe Ayan
    9 Furkan Özdemir

    Siirt

    1 Emin Tez

    Sinop

    1 Ceyhan Demir
    2 Sezgin Şimşek

    Sivas

    1 Ünal Polat
    2 Ünal Yılmaz
    3 Çağlayan Dikmen
    4 Betül Kılıçkaya
    5 Hüseyin Gülhan

    Tekirdağ

    1 Enez Kaplan
    2 Muhtar Mahranlı
    3 Hazım Tamer Dodurka
    4 Belma Kuvancı
    5 Oğuzhan Aydın
    6 Tuncay Kırmızıgül
    7 Nurcan Balcı Erol

    Tokat

    1 Hüseyin Erkan İkikat
    2 Fatih Demirkol
    3 İrfan Alpat
    4 Şule Oruç
    5 Ali Turan Tokgöz

    Trabzon

    1 Hüseyin Örs
    2 Hüseyin Koloğlu
    3 Tuğba Bayraktar Aydın
    4 Tuna Taşkın
    5 Murat Keleş
    6 Neşe Ay

    Tunceli

    1 Düzgün Demir
    2 Almıla Maraş

    Şanlıurfa

    1 Zuhal Çiftkaya
    2 Hasan Oğul
    3 Mehmet Çadırcı
    4 İmam Badıllı
    5 Mehmet Fedai Çakmaklı
    6 Abdullah Tüysüz
    7 Mehmet Ganim Başar
    8 Veysel Demir
    9 Memduh Doğru
    10 Osman Esad Bucak
    11 Murat Kaçak
    12 İbrahim Halil Agırtaş
    13 Fuat Aksoy
    14 Özgür Gengeç Yaşar

    Uşak

    1 Neşe Yılmaz
    2 Ali Kurt
    3 Özdemir Koçyiğit

    Van

    1 Selim Özgökçe
    2 Fuat Göçer
    3 Tülay Çivi
    4 Bayram Tarık Özeler
    5 Taner Babacanoğlu
    6 M.Salih Albayrak
    7 Fuat Bakan
    8 Alpaslan Deniz

    Yozgat

    1 Seyit Yücel
    2 Derviş Vural
    3 Gökhan Gençaslan
    4 Akın Uyar

    Zonguldak

    1 Aydın Tümen
    2 Mehmet Batu Müftüoğlu
    3 Fehime Çakır
    4 Hava Çiçek
    5 Mustafa Adil Özkan

    Aksaray

    1 Ayhan Erel
    2 Nuri Koçaş
    3 Rahim Aydın
    4 Fatma Pınar İzgü

    Bayburt

    1 Süleyman Burç

    Karaman

    1 İsmet İlmi Hatipoğlu
    2 Atilla Zorlu
    3 Merve Uçar

    Kırıkkale

    1 Bülent Şükrü Altınışık
    2 Mustafa Akyürek
    3 Şevket Özsoy

    Batman

    1 Kısmet Çelik
    2 Hasan Ölük
    3 Tansu Görkem
    4 Beyhan Özgener

    Şırnak

    1 Hasan Tatar
    2 Abdullah Gülçe
    3 Hacı Özer
    4 Ahmet Nurçok

    Bartın

    1 Hamit Erhan Aldatmaz
    2 Fatma Sinem Özüoklu

    Ardahan

    1 Levent Pehlivan
    2 Çelik Demir

    Iğdır

    1 Gündüz Güneş
    2 İbrahim Akkuş

    Yalova

    1 Ünlem Üstel
    2 Elif Akyol Tosun
    3 Nur Gemalmaz Ayaz

    Karabük

    1 Dursun Altıparmak
    2 Hakkı Özdek
    3 Tenzile Çelik

    Kilis

    1 Muhammet Balcı
    2 Dilek Akköz

    Osmaniye

    1 Mehmet Temel
    2 Nihat Çerçi
    3 Muhammet Kaya
    4 Vahide Öner

    Düzce

    1 Ercan Katırcıoğlu
    2 Yunus Özay Er
    3 Reyhan Ataseven (HABER MERKEZİ)

    AKP milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. İşte il il aday listesi

    HDP milletvekili adayları tam listesi!

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    Saadet Partisi milletvekili aday listesini YSK'ye sundu; il il adaylar

    Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 18:47
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