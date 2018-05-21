İYİ Parti milletvekili aday listesini YSK'ye sundu! İşte tam liste

İYİ Parti, 24 Haziran Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

İYİ Parti, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için gösterdiği milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Liste YSK'ye Parti Sözcüsü Aytun Çıray ve beraberindeki heyet tarafından teslim edildi.

İYİ Parti'nin milletvekili adaylarının tam listesi şöyle:

Adana

1 İsmail Koncuk

2 Mehmet Metanet Çulhaoğlu

3 Ali Aydın

4 Nihal Ağca

5 Recai Mercimek

6 Sinem Uludamar

7 Mehmet Sertaç Durak

8 Vedat Sabancı

9 Eren Özer

10 Hamza Gültekin

11 Şule Tüdeş

12 Ercan Atalay

13 Ali Kabaklı

14 Sibel Çakmak

15 İlker Kılınç

Adıyaman

1 Mahmut Bozkurt

2 Abdurrahman Erol Özbay

3 Zülfikar Işık

4 Fatime Zehra Akbaş

5 Mahmut Cihan Güvenç

Afyonkarahisar

1 Gültekin Uysal

2 Abdülkadir Akcan

3 Okşan Ulusoy Efe

4 Selahattin Mühsürler

5 Alper Yağcı

6 Ömer Eryeşil

Ağrı

1 Bedri Yavuz Hatunoğlu

2 Adem Kılıç

3 Mustafa Yaşar

Amasya

1 Ahmet Fatih Coşar

2 Gökhan Lafçı

3 Medet Eroğlu

Ankara 1. Bölge

1 Koray Aydın

2 Halil İbrahim Oral

3 Mesut Özarslan

4 Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

5 Mine Baş

6 Yetkin Öztürk

7 Kadriye Ünler

8 Fehmi Kandemir

9 Barış Doğan

10 Çağlar Ay

11 İhsan Koçak

12 Kenan Türüdü

13 Hatice Küçük

Ankara 2.Bölge

1 Şenol Bal

2 Ersönmez Yarbay

3 Gökhan Beker

4 Faruk Köylüoğlu

5 Hasan Seymen

6 Hediye Akdere

7 Tuncay Tekay

8 Hüseyin Özlük

9 Baha Cankut Sarıtaş

10 Çiğdem Bingöl

11 Barış Çalışkan

Ankara 3. Bölge

1 Durmuş Yılmaz

2 Ayhan Altıntaş

3 Reşat Erdoğan

4 Tamer Kayaalp

5 Ayşe Sucu

6 Ömer Karakaş

7 Hüseyin Şimşek

8 Umutcan Günerkaya

9 Ahmet Can Buğday

10 Bülent Gürsoy

11 Ali Işıner Hamşioğlu

12 Beril Gümüş

Antalya

1 Feridun Bahşi

2 Hasan Subaşı

3 Tuba Varol Çokal

4 Fulya Yasemin

5 Kadri Levent Dim

6 Musa Ertuğan

7 Bünyamin Seçme

8 Neşe Toker

9 Meryem Aydoğan

10 Cafer Ünal

11 Cahit Kocabeyoğlu

12 Birol Üstem

13 Önal Çavuşoğlu

14 Alper Tunçer

15 Yakup Cem Çınar

16 Leyli Kemal

Artvin

1 Filiz Akyüz

2 Kamil Aksu

Aydın

1 Aydın Adnan Sezgin

2 Berna Sukas

3 Halil İbrahim Aktemur

4 Şule Tuntaş

5 Fevzi Köse

6 Süleyman Demirci

7 Mustafa Orhun Çetin

8 Semra Yücel

Balıkesir

1 İsmail Ok

2 Kamil Gültekin Öztürk

3 Nezahat Salon

4 Yaşar Genç

5 Begüm Küçükoğlu

6 Keriman Kültür

7 Özlem Ural

8 Erol Aydemir

9 Onur Şenel

Bilecik

1 Mesut Tekin

2 Batuhan Atalay

Bingöl

1 Mehmet Sait Yazıcı

2 Abdurrahim Ariç

3 Selahettin Ekinci

Bitlis

1 Mehmet Sait Yazıcı

2 Abdurrahim Ariç

3 Selahettin Ekinci

Bolu

1 Mehmet Aydın

2 İrfan Bayar

3 Nimet İnce

Burdur

1 Osman Kurt

2 Hüseyin Erdem

3 Hatice Funda Bülbül

Bursa 1. Bölge

1 İsmail Tatlıoğlu

2 Sami Bilge

3 Yüksel Selçuk Türkoğlu

4 Yüksel Yılmaz

5 Abdullah Alagöz

6 Sermin Özensoy

7 Üstün Tunalıgil

8 Özgür Şimşek

9 Ayhan Tayfur

10 Merve Asa

Bursa 2. Bölge

1 Ahmet Kamil Erozan

2 Hasan Toktaş

3 Adnan İslamoğulları

4 Serpil Arslantürk

5 Ali Ekber Can

6 Betül Bayraktar Orhan

7 İsmail Şenol

8 Yavuz Bülbül

9 Fazlı Seyis

10 Özgehan Koçer

Çanakkale

1 Rıdvan Uz

2 İsmet Balkan

3 İkbal Aytaç

4 Mehmet Tamer Ergün

Çankırı

1 Aydın Ayanoğlu

2 Gamze Atalay

Çorum

1 Fatih Mehmet Arslan

2 Abdullah Karaman

3 Sefer Yılmaz

4 Sinem Sarı

Denizli

1 Yasin Öztürk

2 Şule Türkarslan

3 Nafiz Öz

4 Temel Başbuğ

5 Mehmet Ali Uzakgider

6 Zeynep Sözeri

7 Murat Güngör

8 Hüseyin Köseoğlu

Diyarbakır

1 Mehmet Salim Ensarioğlu

2 Ahmet Yiğit

3 Handan Kaçmaz

4 Cevdet Demir

5 Nazım Kaya

6 Ferhat Altındağ

7 Doğan Yontürk

8 Engin Konakçı

9 Nihat Arif Tekin

10 Selma Tanin

11 Abdülbaki Çakmak

12 Abdülkadir Çelebi

Edirne

1 Mehmet Akalın

2 Orhan Çakırlar

3 Dilek Kırmızı

4 İsmet Ersöz

Elazığ

1 Yavuz Temizer

2 Abdülkerim Eflatun

3 Ali Yücel Uygur

4 Mustafa Kemal Atikeler

5 Enis Giray

Erzincan

1 Ayşe Şükran Alptekin

2 Cenani Dağhan Çakmak

Erzurum

1 Muhammet Naci Cinisli

2 Zekai Kaya

3 Fatma Canan Uçar

4 Yılmaz Ceyran

5 Alpaslan Küni

6 Deniz Sinici

Eskişehir

1 Arslan Kabukçuoğlu

2 Ömer İbrahim Sayın

3 Eren Ekmen

4 Ebru Servi

5 Emre Demir

6 Arif Geçkalan

7 Gökçe Yatmaz

Gaziantep

1 İmam Hüseyin Filiz

2 Mehmet Can Tuğsuz

3 Celal Yıldırım

4 Mehmet Ömer Arpacıoğlu

5 İsmet Kılıç

6 İbrahim Keskin

7 Lina Ocak

8 Oğuz Hocaoğlu

9 Sanem Kasapseçkin

10 İzettin Şahin

11 İlker Bay

12 Ceren Soylu

13 Ünver Bülent Gökseven

14 Mehmet Çelik

Giresun

1 Orhan Erzurum

2 Ünzile Yüksel

3 Ahsen Türk

4 Osman Çalışkan

Gümüşhane

1 Ali Ateş

2 Necdet İlhan

Hakkari

1 Dilek Tanrıkulu

2 Yıldırım Örnek

3 Ayşe Tezel

Hatay

1 Bilal Karaca

2 Mehmet Biçer

3 Mehmet Korman

4 Mehmet Ali Yıldırım

5 Hatice Güzel

6 Zeki Toprak

7 İlker Çalışkan

8 Kevser Eker

9 Ertuğrul Gazi Dener

10 Şahizar Seber

11 Ali Kemal Kömür

Isparta

1 Aylin Cesur

2 Mustafa Şimşek

3 Süleyman Sami Altınkaya

4 Şükrü Levent Başyiğit

Mersin

1 Behiç Çelik

2 Zeki Hakan Sıdalı

3 Özer Özel

4 Ülkü Sincar

5 Volkan Alkan

6 Hasan Doydu

7 Osman Yılmaz

8 Ülkü Cengiz

9 Süleyman Çetin

10 Hüsniye Ekingen

11 Aydın Rıfat Kocabaş

12 Mustafa Kunt

13 Asporça Melis Keser

İstanbul 1. Bölge

1 Hayrettin Nuhoğlu

2 Ahmet Çelik

3 Yavuz Ağıralioğlu

4 Meral Alemdar

5 Yücel Coşkun

6 Onur Aydın

7 Mustafa Veysel Güldoğan

8 Emine Küçükali

9 Adil Erkoç

10 Arif Tevetoğlu

11 Dursun Çolak

12 Sultan Neslihan Seven

13 Oğuz Sarul

14 Mithat Bora Bulut

15 Nazlı Aspay Cebeci

16 Oktay Erçakar

17 Şentürk Demiral

18 Fuat Onbaşılı

19 Kubilay Peyik

20 Hilal Tuncer

21 Ufuk Ünal

22 Saygın Özyıldırım

23 Mehmet Ali Özdemir

24 Sevgi Şahin

25 Barış Tavlaşoğlu

26 Tuba Alaylı

27 Aysel Kırali

28 Yelda Gargun

29 Murat Ağırel

30 Onur Hanlıoğlu

31 Önder Faruk Parmak

32 Bülent Aslan

33 Yüksel Karaçam

34 Yüksel Bat

35 Caner Yılmaz

İstanbul 2. Bölge

1 Ümit Özdağ

2 Fatih Mehmet Şeker

3 Özcan Pehlivanoğlu

4 İlay Aksoy

5 Coşkun Yıldırım

6 Mehmet Aslan

7 Binnur Karadağlı

8 Ali Dinçer Çolak

9 Vedat Yenerer

10 Abdullah İlker Sungur

11 Nuri Yılmaz

12 Cemile Albaş

13 Rüstem Fırat

14 Aycan Güleçliler

15 Semih İlhan Söylemezoğlu

16 Gökhan Kargı

17 Ali Aker

18 Ertan Varol

19 Muammer Demirci

20 Hüseyin Öndeş

21 Yaşar Kızılkum

22 Burçin Gökçe

23 Ömer Lütfü Özenç

24 Fisun Mehlika Toca

25 Mustafa Akay

26 Aydın Egemen

27 Mustafa Yazıcı

28 Uğur Şefik Bekdemir

İstanbul 3. Bölge

1 Ahat Andican

2 Ümit Beyaz

3 Hayati Arkaz

4 Meltem Ünal Erzen

5 Kemal Niziplioğlu

6 Hüseyin Ülger

7 Özdemir Polat

8 Elmas Grağos

9 Ayhan Bölükbaşı

10 İskender Duriç

11 Merrin Hasipoğlu

12 Celal Karapınar

13 Suat Sarı

14 Zeki Bulgan

15 Osman Erusta

16 Evrim Tok

17 Meryem Göktaş Tanrıverdi

18 Mustafa Bilgili

19 Mehmet Pütün

20 Ruhiye Ayla Demir

21 Murat Tolgar Erdoğmuş

22 Zihniye Gürkan

23 Ali Haydar Güven

24 Meliha Apaydın

25 Sibel Kaya

26 Tayfun Silivri

27 Mehtap Nazan Göktaş

28 Nazmiye İzgin

29 Kürşat Özer

30 Yusuf Yavuzcan

31 Murat Kudret

32 Ardıl Akıl

33 Sezer Özsoy

34 Hakan Aksu

35 Penbe Bolat

İzmir 1. Bölge

1 Dursun Müsavat Dervişoğlu

2 Yıldırım Ulupınar

3 Mehmet Tezkan

4 Çiğdem Özer

5 Osman Ertürk Özel

6 Osman Varol

7 Bülent Kırılmaz

8 Serap Özöktem

9 Ülkü Doğan

10 Hüseyin Hakan Işık

11 Burcu Bostancıoğlu

12 İbrahim Dönertaş

13 Kadir Gürel

14 Gizem Albaş

İzmir 2. Bölge

1 Aytun Çıray

2 Mustafa Kerpişci

3 Şengül Hablemitoğlu

4 Hüsmen Kırkpınar

5 Behice Yıldız Ünsal

6 Metin Dökmeciler

7 Anıl Selek

8 Nadir Gergin

9 İlker Gül

10 Salih Atakan Duran

11 Hayrı Köseoğlu

12 Ülkü Doğan

13 Murat Cem Özdemir

14 Pelin Yetkin Yazıcı

Kars

1 Yüksel Akbaba

2 Ahmet Aküzüm

3 Hikmet Şimşek

Kastamonu

1İlhan Engin

2 Seyfi Sarıoğlu

3 Mehmet Murat Aşcı

Kayseri

1 Dursun Ataş

2 Fatih Eryılmaz

3 Hüseyin Tekin

4 Berrin Eyidemir

5 Metin Soylu

6 Serap Durmuş

7 Mesut Uçan

8 Hasan Aydın

9 Kamil Karamete

10 Betül Tosun

Kırklareli

1 Kürsad Yamaner

2 Sibel Pişkin

3 Mustafa Köseoğlu

Kırşehir

1 Mustafa Hakan Ünser

2 Asaf Kayaoğlu

Kocaeli

1 Lütfü Türkkan

2 Ali Türkşen

3 Harun Demirkaya

4 Ruhittin Sönmez

5 Dijle Akın

6 Adil Gülez

7 Ahmet Yeşil

8 Fuat Berna

9 İbrahim Ömer Toyran

10 Renan Kıran

11 Ayşegül Babacan

12 Alper Bircanoğlu

13 Ayla İlgün

Konya

1 Fahrettin Yokuş

2 Orhan Tulukçu

3 Sevil Sargın

4 Mehmet İlker Yiğit

5 Şakir Berber

6 Süleyman Şenol

7 Gökhan Tozoğlu

8 Osman Fedai

9 Mustafa Rıdvan Peker

10 Nazmi Sırıt

11 Rana Erarslan

12 Mehmet Ali Önal

13 Nazan Kaya

14 Hulusi Koçak

15 Faruk Çöklü

Kütahya

1 Nihat Kula

2 İbrahim Emre Karaa

3 Hüseyin Çakır

4 Mehmet Emin Baş

5 Aynur Sezer

Malatya

1 Ali Bilici

2 Hacı Mehmet Turfanda

3 Şule Gürsoy

4 Sahra Karahan Erguvan

5 Muhammet Afşin Arıkan

6 Özgür Bozkurt

Manisa

1 Tamer Akkal

2 Gökhan Karaçoban

3 Hasan Eryılmaz

4 Aslı Öz

5 Şahap Yaralı

6 Kadir Cenk Özatıcı

7 Serkan Serdar Adıgüzel

8 Ömer Geriter

9 Selcen Şekercioğlu

10 Ahmet Kağan Avcı

Kahramanmaraş

1 Faruk Atlı

2 Mustafa Bastırmacı

3 Bülent Meşe

4 Ayşe Kıraç

5 Sadi Günen

6 Müjgan Özdarendeli

7 Ahmet Çabukel

8 İrfan Mert Yıkan

Mardin

1 Hakan Erdem

2 Atlafun Aydoğdu

3 Aziz Rodan Sarohan

4 Tuna Işıkhan

5 Burhan İlhan

6 Uğurhan Aras

Muğla

1 Metin Ergün

2 Ertan Küçükay

3 Koray Hayvacı

4 Peyami Cinaz

5 Nesrin Aştı

6 Cahit Karaöz

7 İzel Kuşkun

Muş

1 Erkan Kemaloğlu

2 Zihni Sayan

3 Bahriye Kılıç

4 Erkan Çelikoğlu

Nevşehir

1 Musa Ertaş

2 Fatih Mehmet Şahin

3 Hüseyin Sevindik

Niğde

1 Vedat Bayram

2 Naim Osman Erem

3 Döndü Gökmen

Ordu

1 Yener Yıldırım

2 Günay Karaağaç

3 Ferhat Çakıroğlu

4 Mukadder Korkmaz

5 Şahin Yılmaz

6 Barış Candan

Rize

1 Hızır Keskin

2 Kürşat Hacısüleymanoğlu

3 Ayşegül Özyanık

Sakarya

1 Ümit Dikbayır

2 Aydoğan Arslan

3 Mehmet Kır

4 Nurgül Çakar

5 İlker Özbudak

6 Zeynep Ulusinan

7 Asena Aslan Burak

Samsun

1 Bedri Yaşar

2 İbrahim Özyer

3 Hüseyin Acar

4 Birsen Öztürk

5 Akın Üner

6 Önder Fatih Şenol

7 Hakan Kiper

8 Ayşe Ayan

9 Furkan Özdemir

Siirt

1 Emin Tez

Sinop

1 Ceyhan Demir

2 Sezgin Şimşek

Sivas

1 Ünal Polat

2 Ünal Yılmaz

3 Çağlayan Dikmen

4 Betül Kılıçkaya

5 Hüseyin Gülhan

Tekirdağ

1 Enez Kaplan

2 Muhtar Mahranlı

3 Hazım Tamer Dodurka

4 Belma Kuvancı

5 Oğuzhan Aydın

6 Tuncay Kırmızıgül

7 Nurcan Balcı Erol

Tokat

1 Hüseyin Erkan İkikat

2 Fatih Demirkol

3 İrfan Alpat

4 Şule Oruç

5 Ali Turan Tokgöz

Trabzon

1 Hüseyin Örs

2 Hüseyin Koloğlu

3 Tuğba Bayraktar Aydın

4 Tuna Taşkın

5 Murat Keleş

6 Neşe Ay

Tunceli

1 Düzgün Demir

2 Almıla Maraş

Şanlıurfa

1 Zuhal Çiftkaya

2 Hasan Oğul

3 Mehmet Çadırcı

4 İmam Badıllı

5 Mehmet Fedai Çakmaklı

6 Abdullah Tüysüz

7 Mehmet Ganim Başar

8 Veysel Demir

9 Memduh Doğru

10 Osman Esad Bucak

11 Murat Kaçak

12 İbrahim Halil Agırtaş

13 Fuat Aksoy

14 Özgür Gengeç Yaşar

Uşak

1 Neşe Yılmaz

2 Ali Kurt

3 Özdemir Koçyiğit

Van

1 Selim Özgökçe

2 Fuat Göçer

3 Tülay Çivi

4 Bayram Tarık Özeler

5 Taner Babacanoğlu

6 M.Salih Albayrak

7 Fuat Bakan

8 Alpaslan Deniz

Yozgat

1 Seyit Yücel

2 Derviş Vural

3 Gökhan Gençaslan

4 Akın Uyar

Zonguldak

1 Aydın Tümen

2 Mehmet Batu Müftüoğlu

3 Fehime Çakır

4 Hava Çiçek

5 Mustafa Adil Özkan

Aksaray

1 Ayhan Erel

2 Nuri Koçaş

3 Rahim Aydın

4 Fatma Pınar İzgü

Bayburt

1 Süleyman Burç

Karaman

1 İsmet İlmi Hatipoğlu

2 Atilla Zorlu

3 Merve Uçar

Kırıkkale

1 Bülent Şükrü Altınışık

2 Mustafa Akyürek

3 Şevket Özsoy

Batman

1 Kısmet Çelik

2 Hasan Ölük

3 Tansu Görkem

4 Beyhan Özgener

Şırnak

1 Hasan Tatar

2 Abdullah Gülçe

3 Hacı Özer

4 Ahmet Nurçok

Bartın

1 Hamit Erhan Aldatmaz

2 Fatma Sinem Özüoklu

Ardahan

1 Levent Pehlivan

2 Çelik Demir

Iğdır

1 Gündüz Güneş

2 İbrahim Akkuş

Yalova

1 Ünlem Üstel

2 Elif Akyol Tosun

3 Nur Gemalmaz Ayaz

Karabük

1 Dursun Altıparmak

2 Hakkı Özdek

3 Tenzile Çelik

Kilis

1 Muhammet Balcı

2 Dilek Akköz

Osmaniye

1 Mehmet Temel

2 Nihat Çerçi

3 Muhammet Kaya

4 Vahide Öner

Düzce

1 Ercan Katırcıoğlu

2 Yunus Özay Er

3 Reyhan Ataseven (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 18:47

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