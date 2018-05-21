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İYİ Parti milletvekili aday listesini YSK'ye sundu! İşte tam liste
İYİ Parti, 24 Haziran Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
İYİ Parti, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri için gösterdiği milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Liste YSK'ye Parti Sözcüsü Aytun Çıray ve beraberindeki heyet tarafından teslim edildi.
İYİ Parti'nin milletvekili adaylarının tam listesi şöyle:
Adana
1 İsmail Koncuk
2 Mehmet Metanet Çulhaoğlu
3 Ali Aydın
4 Nihal Ağca
5 Recai Mercimek
6 Sinem Uludamar
7 Mehmet Sertaç Durak
8 Vedat Sabancı
9 Eren Özer
10 Hamza Gültekin
11 Şule Tüdeş
12 Ercan Atalay
13 Ali Kabaklı
14 Sibel Çakmak
15 İlker Kılınç
Adıyaman
1 Mahmut Bozkurt
2 Abdurrahman Erol Özbay
3 Zülfikar Işık
4 Fatime Zehra Akbaş
5 Mahmut Cihan Güvenç
Afyonkarahisar
1 Gültekin Uysal
2 Abdülkadir Akcan
3 Okşan Ulusoy Efe
4 Selahattin Mühsürler
5 Alper Yağcı
6 Ömer Eryeşil
Ağrı
1 Bedri Yavuz Hatunoğlu
2 Adem Kılıç
3 Mustafa Yaşar
Amasya
1 Ahmet Fatih Coşar
2 Gökhan Lafçı
3 Medet Eroğlu
Ankara 1. Bölge
1 Koray Aydın
2 Halil İbrahim Oral
3 Mesut Özarslan
4 Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
5 Mine Baş
6 Yetkin Öztürk
7 Kadriye Ünler
8 Fehmi Kandemir
9 Barış Doğan
10 Çağlar Ay
11 İhsan Koçak
12 Kenan Türüdü
13 Hatice Küçük
Ankara 2.Bölge
1 Şenol Bal
2 Ersönmez Yarbay
3 Gökhan Beker
4 Faruk Köylüoğlu
5 Hasan Seymen
6 Hediye Akdere
7 Tuncay Tekay
8 Hüseyin Özlük
9 Baha Cankut Sarıtaş
10 Çiğdem Bingöl
11 Barış Çalışkan
Ankara 3. Bölge
1 Durmuş Yılmaz
2 Ayhan Altıntaş
3 Reşat Erdoğan
4 Tamer Kayaalp
5 Ayşe Sucu
6 Ömer Karakaş
7 Hüseyin Şimşek
8 Umutcan Günerkaya
9 Ahmet Can Buğday
10 Bülent Gürsoy
11 Ali Işıner Hamşioğlu
12 Beril Gümüş
Antalya
1 Feridun Bahşi
2 Hasan Subaşı
3 Tuba Varol Çokal
4 Fulya Yasemin
5 Kadri Levent Dim
6 Musa Ertuğan
7 Bünyamin Seçme
8 Neşe Toker
9 Meryem Aydoğan
10 Cafer Ünal
11 Cahit Kocabeyoğlu
12 Birol Üstem
13 Önal Çavuşoğlu
14 Alper Tunçer
15 Yakup Cem Çınar
16 Leyli Kemal
Artvin
1 Filiz Akyüz
2 Kamil Aksu
Aydın
1 Aydın Adnan Sezgin
2 Berna Sukas
3 Halil İbrahim Aktemur
4 Şule Tuntaş
5 Fevzi Köse
6 Süleyman Demirci
7 Mustafa Orhun Çetin
8 Semra Yücel
Balıkesir
1 İsmail Ok
2 Kamil Gültekin Öztürk
3 Nezahat Salon
4 Yaşar Genç
5 Begüm Küçükoğlu
6 Keriman Kültür
7 Özlem Ural
8 Erol Aydemir
9 Onur Şenel
Bilecik
1 Mesut Tekin
2 Batuhan Atalay
Bingöl
1 Mehmet Sait Yazıcı
2 Abdurrahim Ariç
3 Selahettin Ekinci
Bitlis
1 Mehmet Sait Yazıcı
2 Abdurrahim Ariç
3 Selahettin Ekinci
Bolu
1 Mehmet Aydın
2 İrfan Bayar
3 Nimet İnce
Burdur
1 Osman Kurt
2 Hüseyin Erdem
3 Hatice Funda Bülbül
Bursa 1. Bölge
1 İsmail Tatlıoğlu
2 Sami Bilge
3 Yüksel Selçuk Türkoğlu
4 Yüksel Yılmaz
5 Abdullah Alagöz
6 Sermin Özensoy
7 Üstün Tunalıgil
8 Özgür Şimşek
9 Ayhan Tayfur
10 Merve Asa
Bursa 2. Bölge
1 Ahmet Kamil Erozan
2 Hasan Toktaş
3 Adnan İslamoğulları
4 Serpil Arslantürk
5 Ali Ekber Can
6 Betül Bayraktar Orhan
7 İsmail Şenol
8 Yavuz Bülbül
9 Fazlı Seyis
10 Özgehan Koçer
Çanakkale
1 Rıdvan Uz
2 İsmet Balkan
3 İkbal Aytaç
4 Mehmet Tamer Ergün
Çankırı
1 Aydın Ayanoğlu
2 Gamze Atalay
Çorum
1 Fatih Mehmet Arslan
2 Abdullah Karaman
3 Sefer Yılmaz
4 Sinem Sarı
Denizli
1 Yasin Öztürk
2 Şule Türkarslan
3 Nafiz Öz
4 Temel Başbuğ
5 Mehmet Ali Uzakgider
6 Zeynep Sözeri
7 Murat Güngör
8 Hüseyin Köseoğlu
Diyarbakır
1 Mehmet Salim Ensarioğlu
2 Ahmet Yiğit
3 Handan Kaçmaz
4 Cevdet Demir
5 Nazım Kaya
6 Ferhat Altındağ
7 Doğan Yontürk
8 Engin Konakçı
9 Nihat Arif Tekin
10 Selma Tanin
11 Abdülbaki Çakmak
12 Abdülkadir Çelebi
Edirne
1 Mehmet Akalın
2 Orhan Çakırlar
3 Dilek Kırmızı
4 İsmet Ersöz
Elazığ
1 Yavuz Temizer
2 Abdülkerim Eflatun
3 Ali Yücel Uygur
4 Mustafa Kemal Atikeler
5 Enis Giray
Erzincan
1 Ayşe Şükran Alptekin
2 Cenani Dağhan Çakmak
Erzurum
1 Muhammet Naci Cinisli
2 Zekai Kaya
3 Fatma Canan Uçar
4 Yılmaz Ceyran
5 Alpaslan Küni
6 Deniz Sinici
Eskişehir
1 Arslan Kabukçuoğlu
2 Ömer İbrahim Sayın
3 Eren Ekmen
4 Ebru Servi
5 Emre Demir
6 Arif Geçkalan
7 Gökçe Yatmaz
Gaziantep
1 İmam Hüseyin Filiz
2 Mehmet Can Tuğsuz
3 Celal Yıldırım
4 Mehmet Ömer Arpacıoğlu
5 İsmet Kılıç
6 İbrahim Keskin
7 Lina Ocak
8 Oğuz Hocaoğlu
9 Sanem Kasapseçkin
10 İzettin Şahin
11 İlker Bay
12 Ceren Soylu
13 Ünver Bülent Gökseven
14 Mehmet Çelik
Giresun
1 Orhan Erzurum
2 Ünzile Yüksel
3 Ahsen Türk
4 Osman Çalışkan
Gümüşhane
1 Ali Ateş
2 Necdet İlhan
Hakkari
1 Dilek Tanrıkulu
2 Yıldırım Örnek
3 Ayşe Tezel
Hatay
1 Bilal Karaca
2 Mehmet Biçer
3 Mehmet Korman
4 Mehmet Ali Yıldırım
5 Hatice Güzel
6 Zeki Toprak
7 İlker Çalışkan
8 Kevser Eker
9 Ertuğrul Gazi Dener
10 Şahizar Seber
11 Ali Kemal Kömür
Isparta
1 Aylin Cesur
2 Mustafa Şimşek
3 Süleyman Sami Altınkaya
4 Şükrü Levent Başyiğit
Mersin
1 Behiç Çelik
2 Zeki Hakan Sıdalı
3 Özer Özel
4 Ülkü Sincar
5 Volkan Alkan
6 Hasan Doydu
7 Osman Yılmaz
8 Ülkü Cengiz
9 Süleyman Çetin
10 Hüsniye Ekingen
11 Aydın Rıfat Kocabaş
12 Mustafa Kunt
13 Asporça Melis Keser
İstanbul 1. Bölge
1 Hayrettin Nuhoğlu
2 Ahmet Çelik
3 Yavuz Ağıralioğlu
4 Meral Alemdar
5 Yücel Coşkun
6 Onur Aydın
7 Mustafa Veysel Güldoğan
8 Emine Küçükali
9 Adil Erkoç
10 Arif Tevetoğlu
11 Dursun Çolak
12 Sultan Neslihan Seven
13 Oğuz Sarul
14 Mithat Bora Bulut
15 Nazlı Aspay Cebeci
16 Oktay Erçakar
17 Şentürk Demiral
18 Fuat Onbaşılı
19 Kubilay Peyik
20 Hilal Tuncer
21 Ufuk Ünal
22 Saygın Özyıldırım
23 Mehmet Ali Özdemir
24 Sevgi Şahin
25 Barış Tavlaşoğlu
26 Tuba Alaylı
27 Aysel Kırali
28 Yelda Gargun
29 Murat Ağırel
30 Onur Hanlıoğlu
31 Önder Faruk Parmak
32 Bülent Aslan
33 Yüksel Karaçam
34 Yüksel Bat
35 Caner Yılmaz
İstanbul 2. Bölge
1 Ümit Özdağ
2 Fatih Mehmet Şeker
3 Özcan Pehlivanoğlu
4 İlay Aksoy
5 Coşkun Yıldırım
6 Mehmet Aslan
7 Binnur Karadağlı
8 Ali Dinçer Çolak
9 Vedat Yenerer
10 Abdullah İlker Sungur
11 Nuri Yılmaz
12 Cemile Albaş
13 Rüstem Fırat
14 Aycan Güleçliler
15 Semih İlhan Söylemezoğlu
16 Gökhan Kargı
17 Ali Aker
18 Ertan Varol
19 Muammer Demirci
20 Hüseyin Öndeş
21 Yaşar Kızılkum
22 Burçin Gökçe
23 Ömer Lütfü Özenç
24 Fisun Mehlika Toca
25 Mustafa Akay
26 Aydın Egemen
27 Mustafa Yazıcı
28 Uğur Şefik Bekdemir
İstanbul 3. Bölge
1 Ahat Andican
2 Ümit Beyaz
3 Hayati Arkaz
4 Meltem Ünal Erzen
5 Kemal Niziplioğlu
6 Hüseyin Ülger
7 Özdemir Polat
8 Elmas Grağos
9 Ayhan Bölükbaşı
10 İskender Duriç
11 Merrin Hasipoğlu
12 Celal Karapınar
13 Suat Sarı
14 Zeki Bulgan
15 Osman Erusta
16 Evrim Tok
17 Meryem Göktaş Tanrıverdi
18 Mustafa Bilgili
19 Mehmet Pütün
20 Ruhiye Ayla Demir
21 Murat Tolgar Erdoğmuş
22 Zihniye Gürkan
23 Ali Haydar Güven
24 Meliha Apaydın
25 Sibel Kaya
26 Tayfun Silivri
27 Mehtap Nazan Göktaş
28 Nazmiye İzgin
29 Kürşat Özer
30 Yusuf Yavuzcan
31 Murat Kudret
32 Ardıl Akıl
33 Sezer Özsoy
34 Hakan Aksu
35 Penbe Bolat
İzmir 1. Bölge
1 Dursun Müsavat Dervişoğlu
2 Yıldırım Ulupınar
3 Mehmet Tezkan
4 Çiğdem Özer
5 Osman Ertürk Özel
6 Osman Varol
7 Bülent Kırılmaz
8 Serap Özöktem
9 Ülkü Doğan
10 Hüseyin Hakan Işık
11 Burcu Bostancıoğlu
12 İbrahim Dönertaş
13 Kadir Gürel
14 Gizem Albaş
İzmir 2. Bölge
1 Aytun Çıray
2 Mustafa Kerpişci
3 Şengül Hablemitoğlu
4 Hüsmen Kırkpınar
5 Behice Yıldız Ünsal
6 Metin Dökmeciler
7 Anıl Selek
8 Nadir Gergin
9 İlker Gül
10 Salih Atakan Duran
11 Hayrı Köseoğlu
12 Ülkü Doğan
13 Murat Cem Özdemir
14 Pelin Yetkin Yazıcı
Kars
1 Yüksel Akbaba
2 Ahmet Aküzüm
3 Hikmet Şimşek
Kastamonu
1İlhan Engin
2 Seyfi Sarıoğlu
3 Mehmet Murat Aşcı
Kayseri
1 Dursun Ataş
2 Fatih Eryılmaz
3 Hüseyin Tekin
4 Berrin Eyidemir
5 Metin Soylu
6 Serap Durmuş
7 Mesut Uçan
8 Hasan Aydın
9 Kamil Karamete
10 Betül Tosun
Kırklareli
1 Kürsad Yamaner
2 Sibel Pişkin
3 Mustafa Köseoğlu
Kırşehir
1 Mustafa Hakan Ünser
2 Asaf Kayaoğlu
Kocaeli
1 Lütfü Türkkan
2 Ali Türkşen
3 Harun Demirkaya
4 Ruhittin Sönmez
5 Dijle Akın
6 Adil Gülez
7 Ahmet Yeşil
8 Fuat Berna
9 İbrahim Ömer Toyran
10 Renan Kıran
11 Ayşegül Babacan
12 Alper Bircanoğlu
13 Ayla İlgün
Konya
1 Fahrettin Yokuş
2 Orhan Tulukçu
3 Sevil Sargın
4 Mehmet İlker Yiğit
5 Şakir Berber
6 Süleyman Şenol
7 Gökhan Tozoğlu
8 Osman Fedai
9 Mustafa Rıdvan Peker
10 Nazmi Sırıt
11 Rana Erarslan
12 Mehmet Ali Önal
13 Nazan Kaya
14 Hulusi Koçak
15 Faruk Çöklü
Kütahya
1 Nihat Kula
2 İbrahim Emre Karaa
3 Hüseyin Çakır
4 Mehmet Emin Baş
5 Aynur Sezer
Malatya
1 Ali Bilici
2 Hacı Mehmet Turfanda
3 Şule Gürsoy
4 Sahra Karahan Erguvan
5 Muhammet Afşin Arıkan
6 Özgür Bozkurt
Manisa
1 Tamer Akkal
2 Gökhan Karaçoban
3 Hasan Eryılmaz
4 Aslı Öz
5 Şahap Yaralı
6 Kadir Cenk Özatıcı
7 Serkan Serdar Adıgüzel
8 Ömer Geriter
9 Selcen Şekercioğlu
10 Ahmet Kağan Avcı
Kahramanmaraş
1 Faruk Atlı
2 Mustafa Bastırmacı
3 Bülent Meşe
4 Ayşe Kıraç
5 Sadi Günen
6 Müjgan Özdarendeli
7 Ahmet Çabukel
8 İrfan Mert Yıkan
Mardin
1 Hakan Erdem
2 Atlafun Aydoğdu
3 Aziz Rodan Sarohan
4 Tuna Işıkhan
5 Burhan İlhan
6 Uğurhan Aras
Muğla
1 Metin Ergün
2 Ertan Küçükay
3 Koray Hayvacı
4 Peyami Cinaz
5 Nesrin Aştı
6 Cahit Karaöz
7 İzel Kuşkun
Muş
1 Erkan Kemaloğlu
2 Zihni Sayan
3 Bahriye Kılıç
4 Erkan Çelikoğlu
Nevşehir
1 Musa Ertaş
2 Fatih Mehmet Şahin
3 Hüseyin Sevindik
Niğde
1 Vedat Bayram
2 Naim Osman Erem
3 Döndü Gökmen
Ordu
1 Yener Yıldırım
2 Günay Karaağaç
3 Ferhat Çakıroğlu
4 Mukadder Korkmaz
5 Şahin Yılmaz
6 Barış Candan
Rize
1 Hızır Keskin
2 Kürşat Hacısüleymanoğlu
3 Ayşegül Özyanık
Sakarya
1 Ümit Dikbayır
2 Aydoğan Arslan
3 Mehmet Kır
4 Nurgül Çakar
5 İlker Özbudak
6 Zeynep Ulusinan
7 Asena Aslan Burak
Samsun
1 Bedri Yaşar
2 İbrahim Özyer
3 Hüseyin Acar
4 Birsen Öztürk
5 Akın Üner
6 Önder Fatih Şenol
7 Hakan Kiper
8 Ayşe Ayan
9 Furkan Özdemir
Siirt
1 Emin Tez
Sinop
1 Ceyhan Demir
2 Sezgin Şimşek
Sivas
1 Ünal Polat
2 Ünal Yılmaz
3 Çağlayan Dikmen
4 Betül Kılıçkaya
5 Hüseyin Gülhan
Tekirdağ
1 Enez Kaplan
2 Muhtar Mahranlı
3 Hazım Tamer Dodurka
4 Belma Kuvancı
5 Oğuzhan Aydın
6 Tuncay Kırmızıgül
7 Nurcan Balcı Erol
Tokat
1 Hüseyin Erkan İkikat
2 Fatih Demirkol
3 İrfan Alpat
4 Şule Oruç
5 Ali Turan Tokgöz
Trabzon
1 Hüseyin Örs
2 Hüseyin Koloğlu
3 Tuğba Bayraktar Aydın
4 Tuna Taşkın
5 Murat Keleş
6 Neşe Ay
Tunceli
1 Düzgün Demir
2 Almıla Maraş
Şanlıurfa
1 Zuhal Çiftkaya
2 Hasan Oğul
3 Mehmet Çadırcı
4 İmam Badıllı
5 Mehmet Fedai Çakmaklı
6 Abdullah Tüysüz
7 Mehmet Ganim Başar
8 Veysel Demir
9 Memduh Doğru
10 Osman Esad Bucak
11 Murat Kaçak
12 İbrahim Halil Agırtaş
13 Fuat Aksoy
14 Özgür Gengeç Yaşar
Uşak
1 Neşe Yılmaz
2 Ali Kurt
3 Özdemir Koçyiğit
Van
1 Selim Özgökçe
2 Fuat Göçer
3 Tülay Çivi
4 Bayram Tarık Özeler
5 Taner Babacanoğlu
6 M.Salih Albayrak
7 Fuat Bakan
8 Alpaslan Deniz
Yozgat
1 Seyit Yücel
2 Derviş Vural
3 Gökhan Gençaslan
4 Akın Uyar
Zonguldak
1 Aydın Tümen
2 Mehmet Batu Müftüoğlu
3 Fehime Çakır
4 Hava Çiçek
5 Mustafa Adil Özkan
Aksaray
1 Ayhan Erel
2 Nuri Koçaş
3 Rahim Aydın
4 Fatma Pınar İzgü
Bayburt
1 Süleyman Burç
Karaman
1 İsmet İlmi Hatipoğlu
2 Atilla Zorlu
3 Merve Uçar
Kırıkkale
1 Bülent Şükrü Altınışık
2 Mustafa Akyürek
3 Şevket Özsoy
Batman
1 Kısmet Çelik
2 Hasan Ölük
3 Tansu Görkem
4 Beyhan Özgener
Şırnak
1 Hasan Tatar
2 Abdullah Gülçe
3 Hacı Özer
4 Ahmet Nurçok
Bartın
1 Hamit Erhan Aldatmaz
2 Fatma Sinem Özüoklu
Ardahan
1 Levent Pehlivan
2 Çelik Demir
Iğdır
1 Gündüz Güneş
2 İbrahim Akkuş
Yalova
1 Ünlem Üstel
2 Elif Akyol Tosun
3 Nur Gemalmaz Ayaz
Karabük
1 Dursun Altıparmak
2 Hakkı Özdek
3 Tenzile Çelik
Kilis
1 Muhammet Balcı
2 Dilek Akköz
Osmaniye
1 Mehmet Temel
2 Nihat Çerçi
3 Muhammet Kaya
4 Vahide Öner
Düzce
1 Ercan Katırcıoğlu
2 Yunus Özay Er
3 Reyhan Ataseven (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 18:47
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