Saadet Partisi milletvekili aday listesini YSK'ye sundu; il il adaylar

Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimi için aday listesini YSK'ye sundu. İşte Saadet Partisi'nin il il milletvekili aday listesi.

Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kahraman ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

HDP’den aday olmayan Altan Tan, Saadet Partisi’nin İstanbul 3. bölge 1. sıra adayı oldu. Tan’ın CHP listelerindeki Saadet kontenjanından aday olduğu iddia edildi. Ancak Tan, dün, kontenjandan değil doğrudan Saadet Partisi adayı olduğunu açıkladı. Altan Tan’ın kardeşi Alaaddin Tan da partinin Diyarbakır 4. sıra adayı oldu.

Yine CHP’nin Aydın’da ayıracağı Saadet kontenjanından aday olması beklenen Mehmet İhsan Ayaydın, Saadet Partisi Aydın listesinde yer aldı. Ayaydın’ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden arkadaşı olduğu belirtildi.

SP'nin Diyarbakır adaylarından birisi de Seyit Haşim Haşimi oldu. Haşimi; Refah Partisi’nden Cizre Belediye Başkanı ve Diyarbakır milletvekilli; Fazilet Partisi’nde de Diyarbakır Milletvekili olarak seçildi. 7 Haziran seçimlerinde AKP Diyarbakır adayı olan Haşimi, 1 Kasım’da yapılan seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ancak seçilemedi.

AKP kurucularından, MazlumDer’in eski başkanı Ahmet Faruk Ünsal, SP’nin listesinde Gaziantep 1. sıradan aday oldu. Ünsal, çözüm sürecinde Akil İnsanlar Heyeti’nde de yer almıştı.

Batman’dan birinci sıraya adayı Faris Özdemir ise Raman aşireti liderlerinden biri olarak biliniyor. Özdemir daha önce 20 ve 21. dönem DYP sıralarından milletvekili oldu. Özdemir, 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP’ye destek verdi.

Refah Partisi eski milletvekili, Necmettin Erbakan’ın Başbakanlık yaptığı Refahyol hükümetinde Çevre Bakanlığı yapan Mehmet Ziyattin Tokar, Ağrı 1. sıradan aday gösterildi. Tokar, 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

Eski Askeri Yargıtay üyesi emekli hakim Albay Tanju Güvendiren Ankara 1. bölge 1. sıradan aday oldu. Emekli Hakim Güvendiren, Ergenekon davası sanıkları arasındaydı.

15 Temmuz darbe girişminin ardından çok sayıda kişinin ihraç edilmesine ve tutuklanmasına neden olan ByLock kullanımı gerekçesi ile ilgili hukuki açıklamalar yapan, çok sayıda insanın Mor Beyin uygulaması üzerinden istemi dışında Bylock’a yönlendirildiğini ortaya çıkaran avukat Ali Aktaş, Ankara 2. bölge 2. sıradan aday oldu.

Saadet Partisi’nin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı oldu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ün gelini Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk İstanbul 3. bölge 3. sıradan aday oldu.

Saadet Partisi’nin listesinde iki gazeteci de yer aldı. Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz Balıkesir 1. sıradan, Fikret Bayram ise Bursa 2. bölge 2. sıradan aday gösterildi.

İşte, Saadet Partisi'nin il il milletvekili aday listesi:

ADANA

Muhammet Çelebi Keyhıdır

Ahmet Beyaz

Ayşe Topal

Süleyman Şenoğul

İbrahim Şahin

Mustafa Çekilarız

Cuma Şahin

Yasemin Kapukaya

Selim Bilgen

Abdullah Kaya

İbrahim Kara

Cengiz Kayadan

Oğuz Güçük

Abdullah Ümmetoğlu

Uğur Murat Buğday

ADIYAMAN

Haşim Asnuk

Abdulkadir Gözleyici

Cemal Kılavuz

Abuzer Turhan

Fehim Aydın

AFYONKARAHİSAR

Sefa Şenel

Mustafa Taşkapı

Hasan Basri Kantar

Hasan Hüseyin Uğurlu

Halit Kuş

Yaşar Karakaya

AKSARAY

Levent Serdar Şahin

Ahmet Bülbül

Yusuf Kenan Durmuş

Mustafa Ayhan

AMASYA

Mahmut Çakar

Levent Şenol

Noğman Yüksel

ANKARA1. Bölge

Tanju Güvendiren

Fatih Beyazıt

Ahmet Özkök

Halil Adıgüzel

İbrahim Sayın

Faruk Belci

Hatice Nihal Korkutan

Halis Bal

Mehmet İnci

Emre Aygünoğlu

Azize Sağlamyaşar

Mustafa Tosuner

Dilara Eranıl

ANKARA 2. Bölge

İlyas Tongüç

Ali Aktaş

Ersan Bilgin

Mehmet Baloğlu

Muhammet Furkan Kamalak

Merve Aydınküçük

Burhan Kırman

Burhan Gümrükçü

Osman Oktay

Tugay Karabulut

İlyas Şeker

ANKARA 3. Bölge

Fatih Aydın

Pınar Gökmen

Mehmet Fethi Öztürk

Mustafa Aydın

Muammer Gülap

Ömer Günaydın

Müzeyyen Simit

Yusuf Sunar

Ahmet Avcı

İslam Mertoğlu

Mehmet Enes Şahin

ANTALYA

Hasan Burgan

Adem Sarıcalar

Mehmet Fatih Tekin

Mehmet Emin Gözükara

Zübeyde Güler

Rukiye Gülşen

Dönay Uyar

Seyyit Halil Tunç

Rumeysa Nur Çeteci

Servet Yılmaz

Hamza Karaağaç

Mustafa Sir

Ergün Eren

Süleyman Akıncı

Semih Serdar Demir

Sümeyye Güldal

ARDAHAN



Hakan Çapan

Mehmet Şimşek

ARTVİN

Salih Berber

Gültekin Soydan

AYDIN

Mehmet İhsan Ayaydın

Ali Söğüt

Musa Muça

Özlem Öztürk

Mehmet Yörük

Süleyman Ateş

Fatih Karahan

Gülten Hançer

AĞRI

Mehmet Ziyattin Tokar



BALIKESİR

Mustafa Yılmaz

Eyüp Sabri Solmaz

Seyfettin Çözel

Ramazan Yıldırım

Ömer Taşkın

İbrahim Hıdır

Ahmet Pınar

Sinan Başaran

Salih Oral Övüç

BARTIN

Ünal Yurtbay

Mücahit Abdullah Mekeç

BATMAN

Faris Özdemir

Mustafa Yıldız

Mehmet Fırat



BAYBURT

Murat Gürbüz

BİLECİK

Seyfettin Tıkız

Ethem Ersöz

BİNGÖL

Suat İşcen

Muhammed Fatih Tiryaki

Vural Koşunkartay

BİTLİS

Ziya Kalmaci

Muhammed Mehdi Pertekli

BOLU

İsa Sayın

Veysel Ayeroğlu

Davut Karahaydar

BURDUR

Fatih Tunç

Ramazan Kayabaş

Fethi Semiz

BURSA 1. Bölge

Gökhan Gerçek

Burak Çelik

Elif Sultan Şendöl

Ali Öncel

Hamza Gürsel

Cengiz Arslan

Doğan Özbüyük

Göksel Rüstem Karakuzu

Rabia Imamaj

Yunus Emre Özbilen

BURSA 2. BÖLGE

Mehmet Atmaca

Fikret Bayram

Ebrar Gülsüm Aygün

Hamza Aygün

Salih Kocatepe

Karyağdı Berkeli

Selahattin Afşar

Rabia Örnek

Cuma Yıldırak

Can Tatar

DENİZLİ

Ahmet Eryılmaz

Taner İzgi

Sevil Aktaş

Abdullah Özeren

Halil İbrahim Varol

Mehmet Ali Sezer

Mehmed Said Topuz

Kudret İlhan

DİYARBAKIR

Seyyit Haşım Haşimi

Bülent Kaya

Fesih Bozan

Alaaddin Tan

Hüseyin İhsan Yenice

Mehmet Öcal

Abdurrahman Ergin

Muhammet Muhyettin Kayan

DÜZCE

Mustafa Zorlu

Ahmet Serdar Erdem

Fatih Mehmet Güner

EDİRNE

Ali Erhan Demirkıran

Ayhan Özkan

Mansur İriş

Recai Taşkın

ELAZIĞ

İbrahim Hacıbekiroğlu

Muhammed Nedim Sadak

Mustafa Emre

Özkan Ergen

Abobekir Tanyıldızı

ERZİNCAN

Ali Cebeci

Halil İbrahim Kutlu

ERZURUM

Faik Çalık

Abdullah Polat

Murat Ozan

Nizamettin Akçıl

Ayhan Erkem

Yusuf Kolikısa

ESKİŞEHİR

Fesih Bingöl

Nazif Ayaz

Serap Demir

Muhammet Güney

Muhammed Ali Köse

Yasin Yentürk

Adil Keser

GAZİANTEP

Ahmet Faruk Ünsal

Halil Kılıç

Şıhmüslüm Bulanık

Murat Şenel

Ali Mullaoğlu

Mustafa Yakut

Mustafa Öztürk

Arzu Kartal

Ahmet Necati Sarı

Mehmet Hayri Gören

Zeynel Abidin Darğın

Adile Gülay İngel

Mustafa Akar

Hasan Kocaman

GİRESUN

Bekir Demirkaya

Göksel Güneş

Hayati Fikri Topkar

Bekir Tosun

GÜMÜŞHANE

Akın Demir

Celalettin Karakoç

HAKKARİ

Abdülvahit Çiftçi

Yavuz Dalgıç

Yusuf Keskin



HATAY

Necmettin Çalışkan

Mustafa Eğe

Halil Çelik

Abdullah Aydın Demir

Ayşegül Küçük

Atila Erol

Yusuf Çiçek

Ramazan Öksüz

Fatih Dökmeci

Mehmet Aydoğan

Uğur Ural

ISPARTA

Cevat Gençay

Dinçer Demirezen

İbrahim Ateş

Hüseyin Eroğlu

IĞDIR



Ali Güner

Seyit Zahir Koşik

İSTANBUL 1. Bölge

Abdullah Sevim

Yılmaz Bayat

Dicle Şit

Ahmet Türkcan

Mehmet Ali Özgür

Pakize Yüzbaşıoğlu

Mehmet Fatih Akdağoğlu

Abdulhalim Meşe

Cem Kaya Karatün

Alev Sezen

Adem Boz

Fehim Hava

Yusuf Yüksel

Şeref Kaçmaz

Resul Kılıç

Abdülkadir Arslan

Ahmet Baran

Aysun Bayraktar

Recep Karakoç

Fahrettin Coşkun

Fesih Taybar

Mustafa Kocabey

Turgut Danacı

Ali Kemal Derin

Gonca Nur Aslan

Muhammet Duman

Muammer Koç

Halil İbrahim Serbest

Nafiye Saçı

Erdoğan Uslu

Murat Çeker

Selahattin Aslan

Hakan Aktaş

İSTANBUL 2. Bölge

Birol Aydın

Samet Sami Temel

Mustafa Kaya

Bilal Ay

Fatma Nevin Gökçe

Muhammed Emin Topsakal

Mustafa Yaman

Bilal Aydın

Mikail Kabak

Tuğrul Yalçınkaya

Zeynep Şule Rıdvanoğlu

Erol Urhan

Adem Akbulut

Özgür Atak

İlker Çiftçi

Recep Polat

Nihat Şadoğlu

Muhammed Gazi Kılıç

Yasemin Bilnur Erenci

Hüseyin Aydoğan

Mehmet Fatih Akyüzlü

Mahir Sezgin

Tülay Vızvız

Mustafa Uğur Doğan

Nursena Ulusoy

Selim Başpınar

Habibe Erdoğan

İSTANBUL 3. Bölge

Altan Tan

Hasan Bitmez

Nagehan Gül Asiltürk

İbrahim Yıldız

Mesut Özlem

Ebrar Bezci

Yaşar Avcı

Osman Baş

Yunus Aksoy

Mesude Dönmez

Neşet Çevik

Adnan Hacıabdullahoğlu

Tuncer Koğa

Ender Esiner

Kadir Tokalı

Caner Bitiş

Emine Öztürk

Hasan Kara

Adnan Şahin

Ahmet Özseven

İlknur Gökdemir

Suat Koçyiğit

Funda Yalçın Bozkurt

Muhammed Taha Kılıçoğlu

Ferit Durbin

Ömer Koçak

Bilal Tatar

Mevlüt İrfan Bahadır

Feyza Gürbüz

Muhammed Musab Demirer

Kenan Karagüzel

Mustafa Çalkan

İZMİR 1. Bölge

Zekeriye Hazırbulan

Ozan Ganiüsmen

Turhan Tutumlu

Mümin Baştürk

Selçuk Kavuşan

Suna Canıtez

Uğur Türker

Hamza Demir

İbrahim Demir

Bekir Çalışkan

Halil Yalçınkaya

Kasım Ocak

Furkan Turgut

Mehmet Emin Altınbaş

İZMİR 2. Bölge

Şerafettin Kılıç

Ceren Kara

Vedat Kolukısa

Mesut Dağ

Zeki Kaya

Mehmet Emre Bozaba

Ali Çakır

Şahap Bozkurt

Muhsin Gircude

Servet Yıldız

Sümeyye Orhan

Mahmut Dost

Erdem Yılmaz

İsmet Topal

KAHRAMANMARAŞ

Ökkeş Narlı

Vahap Karpınar

İshak Köroğlu

Sultan Kamalak

Cihat Dinler

Mansur Özcan

Burak Doluzengin

Ahmet Zor

KARABÜK

Muhsin Çebi

Mehmet Yüce

İsmail Kirenli

KARAMAN

Orhan Soydan

Ali Çiftçi

Melekhan Kavas

KARS

Sezgin Yıldız

Bülent Altun

Tahir Tahiroğlu

KASTAMONU

Bilal Çodur

Necati Yavuz

Hulusi Özbek

KAYSERİ

Mahmut Arıkan

Haşim Özçelik

Ahmet Ulusoy

Hatice Sümeyye Bozkurt

İsmail Çelebi

Baki Coşkun

İbrahim Bıyıklıoğlu

Asiye Çakırlı

Özkan Yürek

Rabia Çağrıcı

KIRIKKALE



Faruk Vurgun

Selami Çakır

Müin Yıldız

Salih Mehmet Aydın

Güner Aydın

Büşra Savaş

KIRŞEHİR

Mustafa Çakır

Hüseyin Eserer

KİLİS

Şerif Karakurt

Mehmet Salih Özoğuz

KOCAELİ

Sinan Ejderoğlu

Recep Sarıdoğan

Reyhan Şengün

Volkan Gemiksiz

İbrahim Bıyıklı

Nihat Yıldız

Sinan Yolcu

Ömer Faruk Yıldırım

Sedat Uslu

Fahrettin Taşkaya

Fatma Betül Uludağ

Fatih Karaman

Latif Gökhan Durtaş

KONYA

Mustafa Özkafa

Hasan Hüseyin Uyar

Mustafa Derbentli

Sinan Toprak

Muhammet Uzun

Ahmet Büyüktermiyeci

Yavuz Aydın

Kenan Özcan

İsmail Hakkı Bacak

İsmail Aydilek

Mahmut Sami Büyükyılmaz

İsmail Bulut

Ömer Mücevher

Sefa Yılmaz

Kerim Şenel

KÜTAHYA

Ömer Faruk Evren

Fatih Bozan

Nurullah Güngör

Hasan Özbal

Rümeysa Poyraz

MALATYA

Mehmet Kaya Asiltürk

Abuzer Gögüs

Yunus Savaş

Mustafa Parlakyıldız

Muhammet İkbal Yıldız

Adnan Özdemir

MANİSA



Mehmet Önal

Mustafa Arif Aysu

Zekayi Yılmaz

Bilal Kişeçok

Abdullah Yılmaz

Mehmet Tonbalak

Olgun Oktay Demircan

Mustafa Erkan

Muhammet Fatih Kaya

Nihat Kocaçakır

MARDİN

Mehmet Ali Kılıç

Mehmet Yıldız

Suut Cevheroğlu

Ahmet İletmiş

Halime Dabakoğlu

Ömer Çifçi

MERSİN

Soner Çontar

Nurbaki Şahin

Ayhan Bayram

Esat Güneş

Burak Canlı

Bekir Aydın

Hasibe Yıldız

Remzi Yiğitalp

Gökhan Alagöz

Mustafa Can

Arif Şahbaz

Ayşe Güliz Yenen

Yusuf Gülmez

MUĞLA

Ömer Uludağ

İlhan Özler

Furkan Duman

Muhammed Necip Gencer

Saliha Güzel

Musa Ergin

Sayit Aydın

MUŞ

Nazım Çelik

Mehmet Şah Sabak

Kemal İndiç

Hudeyda Bozyel

NEVŞEHİR

Mustafa Aydemir

Abbas Büken

Muammer Keçe

NİĞDE

Ahmet Binici

Taki Kuzhan

Nedime Fatma Koçer

ORDU

Erkan Temiz

Muammer Bilgiç

Ahmet Toklucuoğlu

Halit Duyar

Erhan Kaya

Ahmet Topaloğlu

OSMANİYE

İslam Korkmaz

Mahmut Ustahaliloğlu

Orhan İlengiz

Ökkeş Dağlı

RİZE

Muhammet Kaçar

Gülhan Hafızoğlu

Burak Uzun

SAKARYA

Eyüp Yıldırım

Ali Seyyar

Şeref Tan

Ali Fethi Gürler

Ayşe Güçlü

Kerim Ali Aksoy

Furkan Cebeci

SAMSUN

İsmail Hakkı Akkiraz

Mustafa Öcal

Hasan Öztürk

İbrahim Gümüşoğlu

Buşra Genez

Abdulvahap Bilen

Muhammet Kuzubaş

Hüseyin Şimşek

Şuayıp Sarı

SİİRT

Memet Sami Arıkan

Mehmet Nurullah Işık

Barış Özcan

SİNOP

İslam İnce

Musa Akman

SİVAS

Dursun Coşar

Mihriban Geldi

Mehmet Öztürk

Yahya Nalbant

Safa Çiğdem

TEKİRDAĞ

Arslan Ateş

Uğur Gürel

İbrahim İnci

Halil İbrahim Kart

Muhammet Özkütükçü

Muhammed Yaman

Fatih Toytekin

TOKAT

Bilal Metehan Aydın

Sadi Arhan

Ayşe Gönan

İhsan Yiğit

Ali Küçük

TRABZON

Cevat Kurt

Murat Özcan

Ümit Çebi

Furkan Enes Kocagöz

İbrahim Baş

Mehmet Uz

TUNCELİ

Muhammed Mücahid Ergen

UŞAK

Ramazan Yavuz Acar

Hüseyin Çakmak

İbrahim Dağgezen

VAN

Özay İlhan

Mehmet Necip Yavuzer

Mehmet Engin Güngör

Nevzat Yağar

Yusuf Özen

Sıdıka Ebinç

Mehmet Şirin Cengiz

Mustafa Terim

YALOVA

Mustafa Balta

Fevzi Aygün

İsmail Kuzu

YOZGAT

Mehmet Demirel

Ziya Koçak

Ali Yurt

İrfan Taşkın

ZONGULDAK

Burak Erol

Gökhan Göktaş

Mehmet Yaman

Engin Zeren

Yavuz Süleyman Küş

ÇANAKKALE

Muharrem Hoşgör

Muhammed Erer

Fatma Funda Çiftçi

Ali Algül

ÇANKIRI

Yaşar Çeribaş

Ömer Uzun

ÇORUM

Ahmet Bölükbaş

Faruk Cıdık

Ahmet Akif Çoban

Muhammet Ali Karatepe

ŞANLIURFA

Mustafa Niyazi Yanmaz

Hüseyin Dolap

Rıdvan Söylemez

İzzet Çiftçi

Ayşe Eroğlu

Kasım Karadaş

Ziya Aydın

Davut Küçük

Aziz Şahapoğlu

Mehmet Şükrü Yıldırım

Buşra Men

Şeyhisa Koşdaş

Mehmet Yaşuk

İbrahim Kaplan

ŞIRNAK

Abdullah Umran Ekinci

Faik Buğday

Nizar Özden

Zeki Begiş (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 19:08

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