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Saadet Partisi milletvekili aday listesini YSK'ye sundu; il il adaylar
Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimi için aday listesini YSK'ye sundu. İşte Saadet Partisi'nin il il milletvekili aday listesi.
Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kahraman ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.
HDP’den aday olmayan Altan Tan, Saadet Partisi’nin İstanbul 3. bölge 1. sıra adayı oldu. Tan’ın CHP listelerindeki Saadet kontenjanından aday olduğu iddia edildi. Ancak Tan, dün, kontenjandan değil doğrudan Saadet Partisi adayı olduğunu açıkladı. Altan Tan’ın kardeşi Alaaddin Tan da partinin Diyarbakır 4. sıra adayı oldu.
Yine CHP’nin Aydın’da ayıracağı Saadet kontenjanından aday olması beklenen Mehmet İhsan Ayaydın, Saadet Partisi Aydın listesinde yer aldı. Ayaydın’ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden arkadaşı olduğu belirtildi.
SP'nin Diyarbakır adaylarından birisi de Seyit Haşim Haşimi oldu. Haşimi; Refah Partisi’nden Cizre Belediye Başkanı ve Diyarbakır milletvekilli; Fazilet Partisi’nde de Diyarbakır Milletvekili olarak seçildi. 7 Haziran seçimlerinde AKP Diyarbakır adayı olan Haşimi, 1 Kasım’da yapılan seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ancak seçilemedi.
AKP kurucularından, MazlumDer’in eski başkanı Ahmet Faruk Ünsal, SP’nin listesinde Gaziantep 1. sıradan aday oldu. Ünsal, çözüm sürecinde Akil İnsanlar Heyeti’nde de yer almıştı.
Batman’dan birinci sıraya adayı Faris Özdemir ise Raman aşireti liderlerinden biri olarak biliniyor. Özdemir daha önce 20 ve 21. dönem DYP sıralarından milletvekili oldu. Özdemir, 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP’ye destek verdi.
Refah Partisi eski milletvekili, Necmettin Erbakan’ın Başbakanlık yaptığı Refahyol hükümetinde Çevre Bakanlığı yapan Mehmet Ziyattin Tokar, Ağrı 1. sıradan aday gösterildi. Tokar, 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.
Eski Askeri Yargıtay üyesi emekli hakim Albay Tanju Güvendiren Ankara 1. bölge 1. sıradan aday oldu. Emekli Hakim Güvendiren, Ergenekon davası sanıkları arasındaydı.
15 Temmuz darbe girişminin ardından çok sayıda kişinin ihraç edilmesine ve tutuklanmasına neden olan ByLock kullanımı gerekçesi ile ilgili hukuki açıklamalar yapan, çok sayıda insanın Mor Beyin uygulaması üzerinden istemi dışında Bylock’a yönlendirildiğini ortaya çıkaran avukat Ali Aktaş, Ankara 2. bölge 2. sıradan aday oldu.
Saadet Partisi’nin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı oldu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ün gelini Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk İstanbul 3. bölge 3. sıradan aday oldu.
Saadet Partisi’nin listesinde iki gazeteci de yer aldı. Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz Balıkesir 1. sıradan, Fikret Bayram ise Bursa 2. bölge 2. sıradan aday gösterildi.
İşte, Saadet Partisi'nin il il milletvekili aday listesi:
ADANA
Muhammet Çelebi Keyhıdır
Ahmet Beyaz
Ayşe Topal
Süleyman Şenoğul
İbrahim Şahin
Mustafa Çekilarız
Cuma Şahin
Yasemin Kapukaya
Selim Bilgen
Abdullah Kaya
İbrahim Kara
Cengiz Kayadan
Oğuz Güçük
Abdullah Ümmetoğlu
Uğur Murat Buğday
ADIYAMAN
Haşim Asnuk
Abdulkadir Gözleyici
Cemal Kılavuz
Abuzer Turhan
Fehim Aydın
AFYONKARAHİSAR
Sefa Şenel
Mustafa Taşkapı
Hasan Basri Kantar
Hasan Hüseyin Uğurlu
Halit Kuş
Yaşar Karakaya
AKSARAY
Levent Serdar Şahin
Ahmet Bülbül
Yusuf Kenan Durmuş
Mustafa Ayhan
AMASYA
Mahmut Çakar
Levent Şenol
Noğman Yüksel
ANKARA1. Bölge
Tanju Güvendiren
Fatih Beyazıt
Ahmet Özkök
Halil Adıgüzel
İbrahim Sayın
Faruk Belci
Hatice Nihal Korkutan
Halis Bal
Mehmet İnci
Emre Aygünoğlu
Azize Sağlamyaşar
Mustafa Tosuner
Dilara Eranıl
ANKARA 2. Bölge
İlyas Tongüç
Ali Aktaş
Ersan Bilgin
Mehmet Baloğlu
Muhammet Furkan Kamalak
Merve Aydınküçük
Burhan Kırman
Burhan Gümrükçü
Osman Oktay
Tugay Karabulut
İlyas Şeker
ANKARA 3. Bölge
Fatih Aydın
Pınar Gökmen
Mehmet Fethi Öztürk
Mustafa Aydın
Muammer Gülap
Ömer Günaydın
Müzeyyen Simit
Yusuf Sunar
Ahmet Avcı
İslam Mertoğlu
Mehmet Enes Şahin
ANTALYA
Hasan Burgan
Adem Sarıcalar
Mehmet Fatih Tekin
Mehmet Emin Gözükara
Zübeyde Güler
Rukiye Gülşen
Dönay Uyar
Seyyit Halil Tunç
Rumeysa Nur Çeteci
Servet Yılmaz
Hamza Karaağaç
Mustafa Sir
Ergün Eren
Süleyman Akıncı
Semih Serdar Demir
Sümeyye Güldal
ARDAHAN
Hakan Çapan
Mehmet Şimşek
ARTVİN
Salih Berber
Gültekin Soydan
AYDIN
Mehmet İhsan Ayaydın
Ali Söğüt
Musa Muça
Özlem Öztürk
Mehmet Yörük
Süleyman Ateş
Fatih Karahan
Gülten Hançer
AĞRI
Mehmet Ziyattin Tokar
BALIKESİR
Mustafa Yılmaz
Eyüp Sabri Solmaz
Seyfettin Çözel
Ramazan Yıldırım
Ömer Taşkın
İbrahim Hıdır
Ahmet Pınar
Sinan Başaran
Salih Oral Övüç
BARTIN
Ünal Yurtbay
Mücahit Abdullah Mekeç
BATMAN
Faris Özdemir
Mustafa Yıldız
Mehmet Fırat
BAYBURT
Murat Gürbüz
BİLECİK
Seyfettin Tıkız
Ethem Ersöz
BİNGÖL
Suat İşcen
Muhammed Fatih Tiryaki
Vural Koşunkartay
BİTLİS
Ziya Kalmaci
Muhammed Mehdi Pertekli
BOLU
İsa Sayın
Veysel Ayeroğlu
Davut Karahaydar
BURDUR
Fatih Tunç
Ramazan Kayabaş
Fethi Semiz
BURSA 1. Bölge
Gökhan Gerçek
Burak Çelik
Elif Sultan Şendöl
Ali Öncel
Hamza Gürsel
Cengiz Arslan
Doğan Özbüyük
Göksel Rüstem Karakuzu
Rabia Imamaj
Yunus Emre Özbilen
BURSA 2. BÖLGE
Mehmet Atmaca
Fikret Bayram
Ebrar Gülsüm Aygün
Hamza Aygün
Salih Kocatepe
Karyağdı Berkeli
Selahattin Afşar
Rabia Örnek
Cuma Yıldırak
Can Tatar
DENİZLİ
Ahmet Eryılmaz
Taner İzgi
Sevil Aktaş
Abdullah Özeren
Halil İbrahim Varol
Mehmet Ali Sezer
Mehmed Said Topuz
Kudret İlhan
DİYARBAKIR
Seyyit Haşım Haşimi
Bülent Kaya
Fesih Bozan
Alaaddin Tan
Hüseyin İhsan Yenice
Mehmet Öcal
Abdurrahman Ergin
Muhammet Muhyettin Kayan
DÜZCE
Mustafa Zorlu
Ahmet Serdar Erdem
Fatih Mehmet Güner
EDİRNE
Ali Erhan Demirkıran
Ayhan Özkan
Mansur İriş
Recai Taşkın
ELAZIĞ
İbrahim Hacıbekiroğlu
Muhammed Nedim Sadak
Mustafa Emre
Özkan Ergen
Abobekir Tanyıldızı
ERZİNCAN
Ali Cebeci
Halil İbrahim Kutlu
ERZURUM
Faik Çalık
Abdullah Polat
Murat Ozan
Nizamettin Akçıl
Ayhan Erkem
Yusuf Kolikısa
ESKİŞEHİR
Fesih Bingöl
Nazif Ayaz
Serap Demir
Muhammet Güney
Muhammed Ali Köse
Yasin Yentürk
Adil Keser
GAZİANTEP
Ahmet Faruk Ünsal
Halil Kılıç
Şıhmüslüm Bulanık
Murat Şenel
Ali Mullaoğlu
Mustafa Yakut
Mustafa Öztürk
Arzu Kartal
Ahmet Necati Sarı
Mehmet Hayri Gören
Zeynel Abidin Darğın
Adile Gülay İngel
Mustafa Akar
Hasan Kocaman
GİRESUN
Bekir Demirkaya
Göksel Güneş
Hayati Fikri Topkar
Bekir Tosun
GÜMÜŞHANE
Akın Demir
Celalettin Karakoç
HAKKARİ
Abdülvahit Çiftçi
Yavuz Dalgıç
Yusuf Keskin
HATAY
Necmettin Çalışkan
Mustafa Eğe
Halil Çelik
Abdullah Aydın Demir
Ayşegül Küçük
Atila Erol
Yusuf Çiçek
Ramazan Öksüz
Fatih Dökmeci
Mehmet Aydoğan
Uğur Ural
ISPARTA
Cevat Gençay
Dinçer Demirezen
İbrahim Ateş
Hüseyin Eroğlu
IĞDIR
Ali Güner
Seyit Zahir Koşik
İSTANBUL 1. Bölge
Abdullah Sevim
Yılmaz Bayat
Dicle Şit
Ahmet Türkcan
Mehmet Ali Özgür
Pakize Yüzbaşıoğlu
Mehmet Fatih Akdağoğlu
Abdulhalim Meşe
Cem Kaya Karatün
Alev Sezen
Adem Boz
Fehim Hava
Yusuf Yüksel
Şeref Kaçmaz
Resul Kılıç
Abdülkadir Arslan
Ahmet Baran
Aysun Bayraktar
Recep Karakoç
Fahrettin Coşkun
Fesih Taybar
Mustafa Kocabey
Turgut Danacı
Ali Kemal Derin
Gonca Nur Aslan
Muhammet Duman
Muammer Koç
Halil İbrahim Serbest
Nafiye Saçı
Erdoğan Uslu
Murat Çeker
Selahattin Aslan
Hakan Aktaş
İSTANBUL 2. Bölge
Birol Aydın
Samet Sami Temel
Mustafa Kaya
Bilal Ay
Fatma Nevin Gökçe
Muhammed Emin Topsakal
Mustafa Yaman
Bilal Aydın
Mikail Kabak
Tuğrul Yalçınkaya
Zeynep Şule Rıdvanoğlu
Erol Urhan
Adem Akbulut
Özgür Atak
İlker Çiftçi
Recep Polat
Nihat Şadoğlu
Muhammed Gazi Kılıç
Yasemin Bilnur Erenci
Hüseyin Aydoğan
Mehmet Fatih Akyüzlü
Mahir Sezgin
Tülay Vızvız
Mustafa Uğur Doğan
Nursena Ulusoy
Selim Başpınar
Habibe Erdoğan
İSTANBUL 3. Bölge
Altan Tan
Hasan Bitmez
Nagehan Gül Asiltürk
İbrahim Yıldız
Mesut Özlem
Ebrar Bezci
Yaşar Avcı
Osman Baş
Yunus Aksoy
Mesude Dönmez
Neşet Çevik
Adnan Hacıabdullahoğlu
Tuncer Koğa
Ender Esiner
Kadir Tokalı
Caner Bitiş
Emine Öztürk
Hasan Kara
Adnan Şahin
Ahmet Özseven
İlknur Gökdemir
Suat Koçyiğit
Funda Yalçın Bozkurt
Muhammed Taha Kılıçoğlu
Ferit Durbin
Ömer Koçak
Bilal Tatar
Mevlüt İrfan Bahadır
Feyza Gürbüz
Muhammed Musab Demirer
Kenan Karagüzel
Mustafa Çalkan
İZMİR 1. Bölge
Zekeriye Hazırbulan
Ozan Ganiüsmen
Turhan Tutumlu
Mümin Baştürk
Selçuk Kavuşan
Suna Canıtez
Uğur Türker
Hamza Demir
İbrahim Demir
Bekir Çalışkan
Halil Yalçınkaya
Kasım Ocak
Furkan Turgut
Mehmet Emin Altınbaş
İZMİR 2. Bölge
Şerafettin Kılıç
Ceren Kara
Vedat Kolukısa
Mesut Dağ
Zeki Kaya
Mehmet Emre Bozaba
Ali Çakır
Şahap Bozkurt
Muhsin Gircude
Servet Yıldız
Sümeyye Orhan
Mahmut Dost
Erdem Yılmaz
İsmet Topal
KAHRAMANMARAŞ
Ökkeş Narlı
Vahap Karpınar
İshak Köroğlu
Sultan Kamalak
Cihat Dinler
Mansur Özcan
Burak Doluzengin
Ahmet Zor
KARABÜK
Muhsin Çebi
Mehmet Yüce
İsmail Kirenli
KARAMAN
Orhan Soydan
Ali Çiftçi
Melekhan Kavas
KARS
Sezgin Yıldız
Bülent Altun
Tahir Tahiroğlu
KASTAMONU
Bilal Çodur
Necati Yavuz
Hulusi Özbek
KAYSERİ
Mahmut Arıkan
Haşim Özçelik
Ahmet Ulusoy
Hatice Sümeyye Bozkurt
İsmail Çelebi
Baki Coşkun
İbrahim Bıyıklıoğlu
Asiye Çakırlı
Özkan Yürek
Rabia Çağrıcı
KIRIKKALE
Faruk Vurgun
Selami Çakır
Müin Yıldız
Salih Mehmet Aydın
Güner Aydın
Büşra Savaş
KIRŞEHİR
Mustafa Çakır
Hüseyin Eserer
KİLİS
Şerif Karakurt
Mehmet Salih Özoğuz
KOCAELİ
Sinan Ejderoğlu
Recep Sarıdoğan
Reyhan Şengün
Volkan Gemiksiz
İbrahim Bıyıklı
Nihat Yıldız
Sinan Yolcu
Ömer Faruk Yıldırım
Sedat Uslu
Fahrettin Taşkaya
Fatma Betül Uludağ
Fatih Karaman
Latif Gökhan Durtaş
KONYA
Mustafa Özkafa
Hasan Hüseyin Uyar
Mustafa Derbentli
Sinan Toprak
Muhammet Uzun
Ahmet Büyüktermiyeci
Yavuz Aydın
Kenan Özcan
İsmail Hakkı Bacak
İsmail Aydilek
Mahmut Sami Büyükyılmaz
İsmail Bulut
Ömer Mücevher
Sefa Yılmaz
Kerim Şenel
KÜTAHYA
Ömer Faruk Evren
Fatih Bozan
Nurullah Güngör
Hasan Özbal
Rümeysa Poyraz
MALATYA
Mehmet Kaya Asiltürk
Abuzer Gögüs
Yunus Savaş
Mustafa Parlakyıldız
Muhammet İkbal Yıldız
Adnan Özdemir
MANİSA
Mehmet Önal
Mustafa Arif Aysu
Zekayi Yılmaz
Bilal Kişeçok
Abdullah Yılmaz
Mehmet Tonbalak
Olgun Oktay Demircan
Mustafa Erkan
Muhammet Fatih Kaya
Nihat Kocaçakır
MARDİN
Mehmet Ali Kılıç
Mehmet Yıldız
Suut Cevheroğlu
Ahmet İletmiş
Halime Dabakoğlu
Ömer Çifçi
MERSİN
Soner Çontar
Nurbaki Şahin
Ayhan Bayram
Esat Güneş
Burak Canlı
Bekir Aydın
Hasibe Yıldız
Remzi Yiğitalp
Gökhan Alagöz
Mustafa Can
Arif Şahbaz
Ayşe Güliz Yenen
Yusuf Gülmez
MUĞLA
Ömer Uludağ
İlhan Özler
Furkan Duman
Muhammed Necip Gencer
Saliha Güzel
Musa Ergin
Sayit Aydın
MUŞ
Nazım Çelik
Mehmet Şah Sabak
Kemal İndiç
Hudeyda Bozyel
NEVŞEHİR
Mustafa Aydemir
Abbas Büken
Muammer Keçe
NİĞDE
Ahmet Binici
Taki Kuzhan
Nedime Fatma Koçer
ORDU
Erkan Temiz
Muammer Bilgiç
Ahmet Toklucuoğlu
Halit Duyar
Erhan Kaya
Ahmet Topaloğlu
OSMANİYE
İslam Korkmaz
Mahmut Ustahaliloğlu
Orhan İlengiz
Ökkeş Dağlı
RİZE
Muhammet Kaçar
Gülhan Hafızoğlu
Burak Uzun
SAKARYA
Eyüp Yıldırım
Ali Seyyar
Şeref Tan
Ali Fethi Gürler
Ayşe Güçlü
Kerim Ali Aksoy
Furkan Cebeci
SAMSUN
İsmail Hakkı Akkiraz
Mustafa Öcal
Hasan Öztürk
İbrahim Gümüşoğlu
Buşra Genez
Abdulvahap Bilen
Muhammet Kuzubaş
Hüseyin Şimşek
Şuayıp Sarı
SİİRT
Memet Sami Arıkan
Mehmet Nurullah Işık
Barış Özcan
SİNOP
İslam İnce
Musa Akman
SİVAS
Dursun Coşar
Mihriban Geldi
Mehmet Öztürk
Yahya Nalbant
Safa Çiğdem
TEKİRDAĞ
Arslan Ateş
Uğur Gürel
İbrahim İnci
Halil İbrahim Kart
Muhammet Özkütükçü
Muhammed Yaman
Fatih Toytekin
TOKAT
Bilal Metehan Aydın
Sadi Arhan
Ayşe Gönan
İhsan Yiğit
Ali Küçük
TRABZON
Cevat Kurt
Murat Özcan
Ümit Çebi
Furkan Enes Kocagöz
İbrahim Baş
Mehmet Uz
TUNCELİ
Muhammed Mücahid Ergen
UŞAK
Ramazan Yavuz Acar
Hüseyin Çakmak
İbrahim Dağgezen
VAN
Özay İlhan
Mehmet Necip Yavuzer
Mehmet Engin Güngör
Nevzat Yağar
Yusuf Özen
Sıdıka Ebinç
Mehmet Şirin Cengiz
Mustafa Terim
YALOVA
Mustafa Balta
Fevzi Aygün
İsmail Kuzu
YOZGAT
Mehmet Demirel
Ziya Koçak
Ali Yurt
İrfan Taşkın
ZONGULDAK
Burak Erol
Gökhan Göktaş
Mehmet Yaman
Engin Zeren
Yavuz Süleyman Küş
ÇANAKKALE
Muharrem Hoşgör
Muhammed Erer
Fatma Funda Çiftçi
Ali Algül
ÇANKIRI
Yaşar Çeribaş
Ömer Uzun
ÇORUM
Ahmet Bölükbaş
Faruk Cıdık
Ahmet Akif Çoban
Muhammet Ali Karatepe
ŞANLIURFA
Mustafa Niyazi Yanmaz
Hüseyin Dolap
Rıdvan Söylemez
İzzet Çiftçi
Ayşe Eroğlu
Kasım Karadaş
Ziya Aydın
Davut Küçük
Aziz Şahapoğlu
Mehmet Şükrü Yıldırım
Buşra Men
Şeyhisa Koşdaş
Mehmet Yaşuk
İbrahim Kaplan
ŞIRNAK
Abdullah Umran Ekinci
Faik Buğday
Nizar Özden
Zeki Begiş (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 19:08
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