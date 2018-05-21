Adana'da 5 işçinin öldüğü iş kazası davasının duruşması görüldü

Adana'da 5 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili iki müteahhit firma sorumlusu ve vinç operatörünün yargılanmasına devam edildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde vinç sepetinden düşen 6 işçiden 5’inin hayatını kaybetmesi, birinin yaralanmasıyla ilgili iki müteahhit firma sorumlusu ve vinç operatörünün yargılanmasına devam edildi.

AA’nın haberine göre Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci celse duruşmada yaralı halde tek kurtulan ve Şanlıurfa’da ikamet eden Halil Arslan’ın ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Kazadan önce olay yerinde başka bir vinçle iş yaptıklarını, olay günü ise eski bir vinçle çalıştıklarını belirten Arslan, bu vince binmeden önce kendilerine iş güvenliğiyle ilgili herhangi bir ekipman verilmediğini söyledi.

İş yerinden emniyet kemeri, baret gibi aletler istediklerini anlatan Arslan, “Ancak sanıklardan Abdurrahman (tutuksuz sanık firma yetkilisi Abdurrahman Eraşık) ‘kalmadı’ diyerek vermedi” ifadesini kullandı.

Arslan, 5 arkadaşının öldüğü olayı şöyle anlattı: “Olayın olduğu gün, yanımızdaki malzemelerin ağırlığı nedeniyle vince önce ikişer ikişer binmek suretiyle yukarı çıktık. Öğlen vakti yanılmıyorsam işi bitirmiştik. Yukarıdan aşağıya inecektik. Hepimiz birlikte vince bindik. Daha sonrasında aşağıya düştük. Duyduğum kadarıyla vincin halatının koptuğu belirtilmiş ancak vinçte herhangi bir halat yoktu. İçine bindiğimiz sepet kısmının kancaları bulunmaktaydı. Bu kancalar mı koptu bilmiyorum. Düştüğümüz yer 12 metreydi. Düştüğümüz esnada vinç operatörü bizi görmekteydi, ayrıca birlikte vince bindiğimizde de bizi görmüştür.”

Mahkeme savcısının sorusu üzerine Arslan, vincin eski olduğunu, ağırlığı kaldırmadığını, çalıştıkları yerde iş güvenliği uzmanı bulunmadığını, kendilerine herhangi bir uyarı ve ikaz da yapılmadığını dile getirdi.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada 20 Temmuz 2017’de çatıdaki onarım işi için vinç sepetine bindirilen 6 işçiden Emrah Arslan, Faruk Kaya, Fehmi Kaya, Murat Gümüş ve Mustafa Gümüş düşüp hayatını kaybetmiş, Halil Arslan da yaralanmıştı. (ADANA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 17:11

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