Ayhan Bilgen: Hükümet muhalefetin çağrılarına sessiz kalmamalı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması ve bu yönlü taleplere karşı hükümetin artık sessiz kalmaması çağrısı yaptı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk haline dair açıklama yapan Bilgen, “YSK takvimi işliyor ve Sayın Demirtaş’ın tutukluğunu haklı kılacak hiçbir neden olmamasına rağmen bu seçimde yarışması engelleniyor” dedi.

Bilgen açıklamasında “ Biz bu sürecin sadece yargısal olmadığını biliyoruz. Ama eğer hükümet bunu bir hukuki süreç olarak tarif ediyorsa, yargının gereği, asgari hukukun gereği, evrensel hakların gereği neyse o yapılsın çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Yok eğer bunun tamamen bir rakibi engelleme ve yarıştaki bir muhatabı yargı marifetiyle durdurma, susturma ise bunun siyasi etik açısından kabul edilebilir tarafı yoktur.

Biz bir kez daha henüz kararı açıklamayan mahkemeye, siyasal iktidara ve kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz; bu seçimlerin eşit, özgür olması, tüm adayların serbestçe çalışmalarını yürütmesi, seçimlerin meşruiyetinin olmazsa olmazıdır, en temel ölçüsü, ilkesidir.

Dolayısıyla bir gün daha gecikmeden, Sayın Demirtaş’ın serbest bırakılması, seçim kampanyası yürütmesi önündeki engellerin kaldırılması çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Ve özellikle siyasal iktidarı da bu durum karşısında, bütün muhalefet adaylarının çağrıları karşısında da daha fazla sessiz kalmamaya, somut bir açıklama yapmaya davet ediyoruz.”

Bilgen şöyle devam etti: Bu sürecin sadece yargısal olmadığını biliyoruz. Ama eğer hükümet bunu bir hukuki süreç olarak tarif ediyorsa, yargının gereği, asgari hukukun gereği, evrensel hakların gereği neyse o yapılsın çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Yok eğer bunun tamamen bir rakibi engelleme ve yarıştaki bir muhatabı yargı marifetiyle durdurma, susturma ise bunun siyasi etik açısından kabul edilebilir tarafı yoktur. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 17:00

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