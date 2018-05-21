AKP milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. İşte il il aday listesi
AKP'nin 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için aday listesi YSK'ye sunuldu.
AKP'nin, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı aday listesi YSK'ye sunuldu.
26. dönemde milletvekili olan 167 kişinin yeniden milletvekili adayı gösterildiği listede, 25 yaş altı aday sayısı 57 olurken 8 engelli milletvekili adayı da listelerde yer aldı.
126 kadın milletvekili adayının yer aldığı listede en genç milletvekili adayı Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
AKP'NİN ADAY LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER:
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar'a milletvekili aday listesinde Elazığ 3. sırada yer verildi.
Listede, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili adayı olarak yer aldı.
Yakın zamanda spor kariyerini sonlandırdığını açıklayan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, Sakarya 3. sıradan, eski milli futbolcu Fehmi Alpay Özalan İzmir 2. Bölge 2. sıradan, eski milli güreşçi Selçuk Çebi ise Trabzon 6. sıradan aday gösterildi.
Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Gülay Samancı Konya 7. sıradan, Alev Dedegil İstanbul 3. Bölge 15. sıradan, Özlem Zengin Tokat 3. sıradan, Gülşen Orhan Van 5. sıradan aday olarak yer aldı.
İşte AKP'nin milletvekili adaylarının tam listesi:
Adana
Jülide Sarıeroğlu
Tamer Dağlı
Mehmet Şükrü Erdinç
Ahmet Zenbilci
Abdullah Doğru
Sevil Can
Muhammed Aksoy
Samir Altunkaynak
Ramazan Çırak
Erol Kahraman
Reşan Arlıer
Necip Fazıl Cengil
Mehmet Gazioğlu
Muhammed Zeki Aç
Zekeriye Yıldızoğlu
Adıyaman
Ahmet Aydın
İbrahim Halil Fırat
Muhammed Fatih Toprak
Yakup Taş
Abdulaziz Aslan
Afyonkarahisar
Veysel Eroğlu
Ali Özkaya
İbrahim Yurdunuseven
Rasime Kıpırtı Fedakar
Mehmet Zeybek
İbrahim Ünlüer
Ağrı
Ekrem Çelebi
Abbas Aydın
Dilan Özmen Özgün
Erhan Tenekeci
Aksaray
İlknur İnceöz
Cengiz Aydoğdu
Mustafa Serdengeçti
Muhammed Aktaş
Amasya
Mustafa Levent Karahocagil
Hasan Çilez
Abdulkerim Buğra Şimşek
Ankara Birinci Bölge
Yıldırım Tuğrul Türkeş
Fatih Şahin
Yalçın Akdoğan
Ali İhsan Arslan
Murat Yıldırım
Fatma Öncü
Fahri Usta
Gökçer Doğan
Fevzi Aydın
Büşra Soylu
Muammer Cemaloğlu
Elif Rabia Toptancı
Adil Can Yıldırım
Ankara İkinci Bölge
Mustafa Destici
Lütfiye Selva Çam
Emrullah İşler
Orhan Yegin
Arife Polat Düzgün
Zeynep Yıldız
Ahmet Fethan Baykoç
Enes Şişman
Müzehher Belma Erdoğan
İbrahim Enes Duruay
Onur Alp Başayar
Ankara Üçüncü Bölge
Mehmet Naci Bostancı
Asuman Erdoğan
Nevzat Ceylan
Barış Aydın
Hacı Turan
Meryem Göka
Tuna Koç
Kurtcan Çelebi
Serhat Bayar
Dilara Tabak
Mehmet Gündoğdu
Mücahit Efe
Antalya
Mevlüt Çavuşoğlu
Mustafa Köse
Sena Nur Çelik
İbrahim Aydın
Atay Uslu
Kemal Çelik
Gülçin Özboz
Seyit Emre Göyük
Ercan Mekteplioğlu
Mustafa Erkan
Hasan Hüseyin Cengiz
Esma Balaban Karacan
Hasan Demir
Ömer Akbaş
Canbey Çetin
Hasan Kerem Ünsal
Ardahan
Orhan Atalay
Halil İbrahim Dursunoğlu
Artvin
Ertunç Erkan Balta
Muzaffer Çorbacı
Aydın
Mustafa Savaş
Bekir Kuvvet Erim
Metin Yavuz
Rıza Posacı
Ersin Esenlik
Ahmet Tarık Sarı
Seda Kanat
Yasemi Sarıçiçek
Balıkesir
Adil Çelik
Belgin Uygur
Yavuz Subaşı
Mustafa Canbey
Pakize Mutlu Aydemir
Ömer Alan
Osman Bıldır
Zeynep Deniz
Encan Aydoğdu
Bartın
Yılmaz Tunç
Yaşar Arslan
Batman
Ziver Özdemir
Murat Güneştekin
Mehmet Şat
Murat Çiçek
Ayla Işık
Bayburt
Fetani Battal
Bilecik
Selim Yağcı
Halil Eldemir
Bingöl
Cevdet Yılmaz
Feyzi Berdibek
Zeki Korkutata
Bitlis
Cemal Taşar
Vahit Kiler
Fevzi Taşdemir
Bolu
Arzu Aydın
Fehmi Küpçü
Metin Vural
Burdur
Bayram Özçelik
Yasin Uğur
Emine Aktaş
Bursa Birinci Bölge
Hakan Çavuşoğlu
Mustafa Esgin
Refik Özen
Emine Yavuz Gözgeç
Ahmet Kılıç
Gülten Kapıcıoğlu
Sadettin Cangül
Arif Çelenk
Muhammed Erdoğan
Arif Bekir Dangaç
Bursa İkinci Bölge
Efkan Ala
Osman Mesten
Vildan Yılmaz Gürel
Zafer Işık
Muhammet Müfit Aydın
Atilla Ödünç
Ahmet Yelis
Selda Meriç
Burcu Yaran
İsmail Özkan
Çanakkale
Bülent Turan
Jülide İskenderoğlu
Furkan Sezer
Fırat Akgün
Çankırı
Muhammet Emin Akbaşoğlu
Salim Çivitcioğlu
Çorum
Ahmet Sami Ceylan
Oğuzhan Kaya
Erol Kavuncu
Serap Yıldırım
Denizli
Cahit Özkan
Şahin Tin
Ahmet Yıldız
Nilgün Ök
Hasan Oymak
Mustafa Semerci
Dilek Çevik
Adem Kayar
Diyarbakır
Mehmet Mehdi Eker
Ebubekir Bal
Oya Eronat
Mehmet Emin Yılmaz
Erdal Atik
Çiğdem Akyıl Akaylar
Remzi Çayır
Fehmi Kardeşoğlu
“Muhammed Ahmet Mahsum
Melikoğlu”
Emre Yazıcıoğlu
Nezihe Kent
Mustafa Güleken
Düzce
Fahri Çakır
Ayşe Keşir
Numan Çabuk
Edirne
Fatma Aksal
İlyas Akmeşe
Erdem Güyümgüler
Burak Cambaz
Elazığ
Metin Bulut
Sermin Balık
Zülfü Tolga Ağar
Zülfü Demirbağ
Şahin Şerifoğulları
Erzincan
Süleyman Karaman
Burhan Çakır
Erzurum
Recep Akdağ
Zehra Taşkesenlioğlu
Selami Altınok
İbrahim Aydemir
Zafer Tarikdaroğlu
Fazilet Dağcı Çığlık
Eskişehir
Nabi Avcı
Harun Karacan
Emine Nur Günay
Mustafa Dündar Ünlü
Ahmet Namık Akdoğan
Nurettin Kaba
Serhat Tunç
Gaziantep
Abdulhamit Gül
Ahmet Uzer
Mehmet Erdoğan
Abdullah Nejat Koçer
Derya Bakbak
Ali Şahin
Müslüm Yüksel
Mehmet Sait Kirazoğlu
Yaşar Atılgan
Serpil Kavrak
İhsan Kaya
Hatice Merve Tatar
Muhammed Melaz Aktoğ
Mahmut Burak Kızılelma
Giresun
Cemal Öztürk
Kadir Aydın
Sabri Öztürk
Serdar Demirkan
Gümüşhane
Hacı Osman Akgül
Cihan Pektaş
Hakkari
Husret Dinç
Abdulmecit Tarhan
Nurettin Fırat
Hatay
Hacı Bayram Türkoğlu
Hüseyin Yayman
Abdulkadir Özel
Hüseyin Şanverdi
Sabahat Özgürsoy Çelik
Abdülkerim Güven
Kudret Artan
Mehmet Fettah Çiftçi
Cemile Tuna
Ecrin Nazlı İnan
Osman Uzan
Iğdır
Ahmet Tutulmaz
Hasan Güneş
Isparta
Süreyya Sadi Bilgiç
Recep Özel
Mehmet Uğur Gökgöz
Ayşe Nur Akbay
İstanbul Birinci Bölge
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Mustafa Ataş
Erol Kaya
Vedat Demiröz
Ravza Kavakcı Kan
Osman Boyraz
İsmet Uçma
Mihrimah Belma Satır
Ahmet Berat Çonkar
Hulusi Şentürk
Müşerref Pervin Tuba Durgut
Eyüp Özsoy
Serkan Bayram
Fatih Süleyman Denizolgun
Şeyma Döğücü
Azmi Ekinci
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Tuğba Ercan
Sabri Balaman
Esma Ersin
Mustafa Mican
Ahmet Özdinç
İbrahim İlci
Semanur Koçal
Ramazan Özkürkçü
Fidan Erdoğan Avşar
Feyzullah Tuna
Fuat Kinsiz
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Sinem Demir
Muhammet Ali Kumru
Levent Coşkun Erkekoğlu
Oktay Tan
İstanbul İkinci Bölge
Süleyman Soylu
Fatma Betül Sayan Kaya
Volkan Bozkır
Abdullah Güler
Hasan Turan
Serap Yaşar
Aziz Babuşcu
Şirin Ünal
Canan Kalsın
Ahmet Hamdi Çamlı
Markar Eseyan
Mustafa Demir
İffet Polat
İbrahim Yasin Kırıcı
Salih Çakır
Ayşe Böhürler
Suna Tarhan
Ahmet Hamdi Görk
Hacı Mehmet Baykurt
Mustafa Arabul
Beyza Sındıraç
Serkan Haser
Ahmet Yıldız
Emine Çakır
Hamza Kulaksız
Sevde Sena Dağlı
Enes Kaşkaş
Halil Poyraz
İstanbul Üçüncü Bölge
Numan Kurtulmuş
Mehmet Muş
Akif Çağatay Kılıç
Mehmet Doğan Kubat
Tülay Kaynarca
Halis Dalkılıç
Emine Sare Aydın Yılmaz
Nevzat Şatıroğlu
Zafer Sırakaya
Rümeysa Kadak
Ahmet Mücahit Arınç
Mustafa Yeneroğlu
Erkan Kandemir
Şamil Ayrım
Alev Dedegil
Yıldız Seferinoğlu
Zülfiye Füsun Kümet
Mürteza Zengin
Ayhan Oğan
Haşim Taşkıran
Ruken Kilerci
Rasim Erdoğmuş
Hatice Bozdağ
Mehmet Umur
Oya Eren
Bülent Durgun
Zehra Ercan
Ali Çezik
Hasene Çapar
Sedat Sayımoğlu
Cahit Keskin
Sinan Karşıyaka
Hayriye Kuzu
Mehmet Emin Aşıkkutlu
Münir Eren
İzmir Birinci Bölge
Binali Yıldırım
Mahmut Atilla Kaya
Ceyda Bölünmez Çankırı
Cemal Bekle
Bilal Doğan
Emre Cemil Ayvalı
Temel Yıldırım
Ahmet Gürhan
Gözde Keskin
Fatih Reha Yavuzer Kam
Koray Battal
Muhabbet Güneri
Ahmet Uğur Baran
Halil Cüneyt Açıl
İzmir İkinci Bölge
Hamza Dağ
Fehmi Alpay Özalan
Necip Nasır
Yaşar Kırkpınar
Melek Eroğlu
Necip Fazıl Kurt
Adil Yüksel
Erdem Öksüz
Gerçek Tekin
Musa Çevik
Saliha Bozkurt
Ahmet Numan Arıcı
Fatma Nur Gündüzpolat
Ender Doğan
Kahramanmaraş
Mahir Ünal
Ahmet Özdemir
Celalettin Güvenç
İmran Kılıç
Mehmet Cihat Sezal
Habibe Öçal
Türk İslam Karakoç
Mehmet İlker Çitil
Karabük
Cumhur Ünal
Niyazi Güneş
Tuğba Yeğin
Karaman
Recep Şeker
Selman Oğuzhan Eser
Hüseyin Mutlu
Kars
Ahmet Arslan
Yunus Kılıç
Abdulfetah Çetinkaya
Kastamonu
Hakkı Köylü
Metin Çelik
Murat Demir
Kayseri
Mehmet Özhaseki
Mustafa Elitaş
Taner Yıldız
İsmail Emrah Karayel
İsmail Tamer
Hülya Nergis
Sami Dedeoğlu
Ali Saraçoğlu
Tuğba Yörük Öztürk
Ali Ekşi
Kırıkkale
Ramazan Can
Bayram Salim Bozdemir
Mustafa Arslan
Kırklareli
Selahattin Minsolmaz
Volkan Göç
Kadriye Tokat
Kırşehir
Mustafa Kendirli
Necmettin Erkan
Kilis
Mustafa Hilmi Dülger
Ahmet Salih Dal
Kocaeli
Fikri Işık
İlyas Şeker
Radiye Sezer Katırcıoğlu
Mehmet Akif Yılmaz
Sami Çakır
Cemil Yaman
Emine Zeybek
Hakan Höbek
Ufuk Ekinci
Osman Tüfekçi
Elifnur Bayram
Enver Zengin
Hayrettin Deniz
Konya
Ahmet Sorgun
Tahir Akyürek
Orhan Erdem
Leyla Şahin Usta
Ziya Altunyaldız
Hacı Ahmet Özdemir
Gülay Samancı
Abdullah Ağralı
Selman Özboyacı
Halil Etyemez
Ali Sürücü
Mehmet Akif Yılmaz
Zerrin Özel
Osman Seçgin
Muhammed Zeren
Kütahya
Ahmet Tan
İshak Gazel
Ceyda Çetin Erenler
Mustafa Özbey
Mehmet Kaymaz
Malatya
Bülent Tüfenkci
Öznur Çalık
Ahmet Çakır
Hakan Kahtalı
Selahattin Barış Palandöken
Vahit Atalan
Manisa
Murat Baybatur
Uğur Aydemir
İsmail Bilen
Semra Kaplan Kıvırcık
Mehmet Ali Özkan
Güzide İçen Kasap
Ozan Erdem
Mehmet Sencer Türkmen
Samed Zenginoğlu
Serkan Eren
Mardin
Şehmuz Dinçer
Cengiz Demirkaya
Veysi Şahin
Ahmet Munip Yıldızoğlu
İbrahim Kösen
Ahmet Kaya
Mersin
Lütfi Elvan
Ali Cumhur Taşkın
Zeynep Gül Yılmaz
Hacı Özkan
Bilal Özkan
Ali Keser
Zeynep Şemsi Aysalar
Orhan Kemal Yüksel
Güllü Can
Mehmet Sait Kayan
M. Naci Durmaz
Rabia Nur Şenlik
Muhammed Emin Erden
Muğla
Mehmet Yavuz Demir
Yelda Erol Gökcan
Muhittin Kayabaş
Hüseyin Zafer Alkaya
Eylem Tan
Kadir Dağlı
Arif Sert
Muş
Mehmet Emin Şimşek
Abdulselam Er
Abdulmecit Cantepe
Figen Ergül
Nevşehir
Mustafa Açıkgöz
Yücel Menekşe
Emre Çalışkan
Niğde
Yavuz Ergun
Selim Gültekin
Sedat Çağlar
Ordu
Şenel Yediyıldız
Ergün Taşcı
Metin Gündoğdu
Hamide Aydemir Demir
Sait İnan
Yavuz Selim Kıran
Osmaniye
Mücahit Durmuşoğlu
İsmail Kaya
Asena Alaca
Yusuf Mingan
Rize
Hayati Yazıcı
Osman Aşkın Bak
Muhammed Avcı
Sakarya
Ali İhsan Yavuz
Recep Uncuoğlu
Kenan Sofuoğlu
Çiğdem Erdoğan Atabek
Ali İnci
Ekrem Yüce
Lütfi Bayraktar
Samsun
Ahmet Demircan
Yusuf Ziya Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Fuat Köktaş
Orhan Kırcalı
Bekir Keleş
Elif Coşkun Bilgin
Caner Göktepe
Muhammet Yasir Okudan
Siirt
Osman Ören
Sadettin Sabaz
Lokman Özcan
Sinop
Nazım Maviş
Ayhan Ergün
Sivas
İsmet Yılmaz
Mehmet Habib Soluk
Semiha Ekinci
Rüstem Yüce
Yaşar Sayan
Şanlıurfa
Ahmet Eşref Fakıbaba
Mehmet Kasım Gülpınar
Halil Özcan
Zemzem Gülender Açanal
Mehmet Ali Cevheri
İbrahim Halil Yıldız
Halil Özşavlı
Ahmet Akay
Mehmet Fatih Aksoy
Güler Kama İzol
İbrahim Toru
Sedat Ertürk
İsmail Tosun
İbrahim Ayhan
Şırnak
Rizgin Birlik
Hatice Atan
Mehmet Emin Dindar
Mahmut Ökten
Tekirdağ
Mustafa Şentop
Mustafa Yel
Çiğdem Koncagül
Mestan Özcan
Kerim Atalay
Abdullah Öğe
Cem Karaca
Tokat
Yusuf Beyazıt
Mustafa Arslan
Özlem Zengin
Fatih Akgün
Adem Dizer
Trabzon
Muhammet Balta
Adnan Günnar
Bahar Ayvazoğlu
Salih Cora
Vehbi Koç
Selçuk Çebi
Tunceli
Hakan Özer
Nazif Yıldırım
Uşak
Mehmet Altay
İsmail Güneş
Mert Şişman
Van
Osman Nuri Gülaçar
İrfan Kartal
Abdulahat Arvas
Ebubekir Kaçmaz
Gülşen Orhan
Yılmaz Kılıç
Bilal Emre Yörük
Malik Özbey
Yalova
Ahmet Büyükgümüş
Meliha Akyol
Hasan Özçelik
Yozgat
Bekir Bozdağ
Yusuf Başer
Sibel Yıldırım
İskender Minar
Zonguldak
Polat Türkmen
Ahmet Çolakoğlu
Hamdi Uçar
Züleyha Arıman
Burhan Onuk (HABER MERKEZİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 19:11
Seçim Günlüğü (21 Mayıs 2018) - Milletvekili listeleri YSK'ye sunuldu