AKP milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. İşte il il aday listesi
Görsel: AKP logosu

AKP milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. İşte il il aday listesi

    • 21 Mayıs 2018 16:44

    AKP'nin 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için aday listesi YSK'ye sunuldu.

    AKP'nin, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı aday listesi YSK'ye sunuldu.

    26. dönemde milletvekili olan 167 kişinin yeniden milletvekili adayı gösterildiği listede, 25 yaş altı aday sayısı 57 olurken 8 engelli milletvekili adayı da listelerde yer aldı.

    126 kadın milletvekili adayının yer aldığı listede en genç milletvekili adayı Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

    AKP'NİN ADAY LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER:

    Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar'a milletvekili aday listesinde Elazığ 3. sırada yer verildi. 

    Listede, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili adayı olarak yer aldı.

    Yakın zamanda spor kariyerini sonlandırdığını açıklayan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, Sakarya 3. sıradan, eski milli futbolcu Fehmi Alpay Özalan İzmir 2. Bölge 2. sıradan, eski milli güreşçi Selçuk Çebi ise Trabzon 6. sıradan aday gösterildi.

    Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Gülay Samancı Konya 7. sıradan, Alev Dedegil İstanbul 3. Bölge 15. sıradan, Özlem Zengin Tokat 3. sıradan, Gülşen Orhan Van 5. sıradan aday olarak yer aldı.

    İşte AKP'nin milletvekili adaylarının tam listesi:

    Adana

    Jülide Sarıeroğlu
    Tamer Dağlı
    Mehmet Şükrü Erdinç
    Ahmet Zenbilci
    Abdullah Doğru
    Sevil Can
    Muhammed Aksoy
    Samir Altunkaynak
    Ramazan Çırak
    Erol Kahraman
    Reşan Arlıer
    Necip Fazıl Cengil
    Mehmet Gazioğlu
    Muhammed Zeki Aç
    Zekeriye Yıldızoğlu

    Adıyaman

    Ahmet Aydın
    İbrahim Halil Fırat
    Muhammed Fatih Toprak
    Yakup Taş
    Abdulaziz Aslan

    Afyonkarahisar

    Veysel Eroğlu
    Ali Özkaya
    İbrahim Yurdunuseven
    Rasime Kıpırtı Fedakar
    Mehmet Zeybek
    İbrahim Ünlüer

    Ağrı

    Ekrem Çelebi
    Abbas Aydın
    Dilan Özmen Özgün
    Erhan Tenekeci

    Aksaray

    İlknur İnceöz
    Cengiz Aydoğdu
    Mustafa Serdengeçti
    Muhammed Aktaş

    Amasya

    Mustafa Levent Karahocagil
    Hasan Çilez
    Abdulkerim Buğra Şimşek

    Ankara Birinci Bölge

    Yıldırım Tuğrul Türkeş
    Fatih Şahin
    Yalçın Akdoğan
    Ali İhsan Arslan
    Murat Yıldırım
    Fatma Öncü
    Fahri Usta
    Gökçer Doğan
    Fevzi Aydın
    Büşra Soylu
    Muammer Cemaloğlu
    Elif Rabia Toptancı
    Adil Can Yıldırım

    Ankara İkinci Bölge

    Mustafa Destici
    Lütfiye Selva Çam
    Emrullah İşler
    Orhan Yegin
    Arife Polat Düzgün
    Zeynep Yıldız
    Ahmet Fethan Baykoç
    Enes Şişman
    Müzehher Belma Erdoğan
    İbrahim Enes Duruay
    Onur Alp Başayar

    Ankara Üçüncü Bölge

    Mehmet Naci Bostancı
    Asuman Erdoğan
    Nevzat Ceylan
    Barış Aydın
    Hacı Turan
    Meryem Göka
    Tuna Koç
    Kurtcan Çelebi
    Serhat Bayar
    Dilara Tabak
    Mehmet Gündoğdu
    Mücahit Efe

    Antalya

    Mevlüt Çavuşoğlu
    Mustafa Köse
    Sena Nur Çelik
    İbrahim Aydın
    Atay Uslu
    Kemal Çelik
    Gülçin Özboz
    Seyit Emre Göyük
    Ercan Mekteplioğlu
    Mustafa Erkan
    Hasan Hüseyin Cengiz
    Esma Balaban Karacan
    Hasan Demir
    Ömer Akbaş
    Canbey Çetin
    Hasan Kerem Ünsal

    Ardahan

    Orhan Atalay
    Halil İbrahim Dursunoğlu

    Artvin

    Ertunç Erkan Balta
    Muzaffer Çorbacı

    Aydın

    Mustafa Savaş
    Bekir Kuvvet Erim
    Metin Yavuz
    Rıza Posacı
    Ersin Esenlik
    Ahmet Tarık Sarı
    Seda Kanat
    Yasemi Sarıçiçek

    Balıkesir

    Adil Çelik
    Belgin Uygur
    Yavuz Subaşı
    Mustafa Canbey
    Pakize Mutlu Aydemir
    Ömer Alan
    Osman Bıldır
    Zeynep Deniz
    Encan Aydoğdu

    Bartın

    Yılmaz Tunç
    Yaşar Arslan

    Batman

    Ziver Özdemir
    Murat Güneştekin
    Mehmet Şat
    Murat Çiçek
    Ayla Işık

    Bayburt

    Fetani Battal

    Bilecik

    Selim Yağcı
    Halil Eldemir

    Bingöl

    Cevdet Yılmaz
    Feyzi Berdibek
    Zeki Korkutata

    Bitlis

    Cemal Taşar
    Vahit Kiler
    Fevzi Taşdemir

    Bolu

    Arzu Aydın
    Fehmi Küpçü
    Metin Vural

    Burdur

    Bayram Özçelik
    Yasin Uğur
    Emine Aktaş

    Bursa Birinci Bölge

    Hakan Çavuşoğlu
    Mustafa Esgin
    Refik Özen
    Emine Yavuz Gözgeç
    Ahmet Kılıç
    Gülten Kapıcıoğlu
    Sadettin Cangül
    Arif Çelenk
    Muhammed Erdoğan
    Arif Bekir Dangaç

    Bursa İkinci Bölge

    Efkan Ala
    Osman Mesten
    Vildan Yılmaz Gürel
    Zafer Işık
    Muhammet Müfit Aydın
    Atilla Ödünç
    Ahmet Yelis
    Selda Meriç
    Burcu Yaran
    İsmail Özkan

    Çanakkale

    Bülent Turan
    Jülide İskenderoğlu
    Furkan Sezer
    Fırat Akgün

    Çankırı

    Muhammet Emin Akbaşoğlu
    Salim Çivitcioğlu

    Çorum

    Ahmet Sami Ceylan
    Oğuzhan Kaya
    Erol Kavuncu
    Serap Yıldırım

    Denizli

    Cahit Özkan
    Şahin Tin
    Ahmet Yıldız
    Nilgün Ök
    Hasan Oymak
    Mustafa Semerci
    Dilek Çevik
    Adem Kayar

    Diyarbakır

    Mehmet Mehdi Eker
    Ebubekir Bal
    Oya Eronat
    Mehmet Emin Yılmaz
    Erdal Atik
    Çiğdem Akyıl Akaylar
    Remzi Çayır
    Fehmi Kardeşoğlu
    “Muhammed Ahmet Mahsum
    Melikoğlu”
    Emre Yazıcıoğlu
    Nezihe Kent
    Mustafa Güleken

    Düzce

    Fahri Çakır
    Ayşe Keşir
    Numan Çabuk

    Edirne

    Fatma Aksal
    İlyas Akmeşe
    Erdem Güyümgüler
    Burak Cambaz

    Elazığ

    Metin Bulut
    Sermin Balık
    Zülfü Tolga Ağar
    Zülfü Demirbağ
    Şahin Şerifoğulları

    Erzincan

    Süleyman Karaman
    Burhan Çakır

    Erzurum

    Recep Akdağ
    Zehra Taşkesenlioğlu
    Selami Altınok
    İbrahim Aydemir
    Zafer Tarikdaroğlu
    Fazilet Dağcı Çığlık

    Eskişehir

    Nabi Avcı
    Harun Karacan
    Emine Nur Günay
    Mustafa Dündar Ünlü
    Ahmet Namık Akdoğan
    Nurettin Kaba
    Serhat Tunç

    Gaziantep

    Abdulhamit Gül
    Ahmet Uzer
    Mehmet Erdoğan
    Abdullah Nejat Koçer
    Derya Bakbak
    Ali Şahin
    Müslüm Yüksel
    Mehmet Sait Kirazoğlu
    Yaşar Atılgan
    Serpil Kavrak
    İhsan Kaya
    Hatice Merve Tatar
    Muhammed Melaz Aktoğ
    Mahmut Burak Kızılelma

    Giresun

    Cemal Öztürk
    Kadir Aydın
    Sabri Öztürk
    Serdar Demirkan

    Gümüşhane

    Hacı Osman Akgül
    Cihan Pektaş

    Hakkari

    Husret Dinç
    Abdulmecit Tarhan
    Nurettin Fırat

    Hatay

    Hacı Bayram Türkoğlu
    Hüseyin Yayman
    Abdulkadir Özel
    Hüseyin Şanverdi
    Sabahat Özgürsoy Çelik
    Abdülkerim Güven
    Kudret Artan
    Mehmet Fettah Çiftçi
    Cemile Tuna
    Ecrin Nazlı İnan
    Osman Uzan

    Iğdır

    Ahmet Tutulmaz
    Hasan Güneş

    Isparta

    Süreyya Sadi Bilgiç
    Recep Özel
    Mehmet Uğur Gökgöz
    Ayşe Nur Akbay

    İstanbul Birinci Bölge

    Berat Albayrak
    Nurettin Canikli
    Mustafa Ataş
    Erol Kaya
    Vedat Demiröz
    Ravza Kavakcı Kan
    Osman Boyraz
    İsmet Uçma
    Mihrimah Belma Satır
    Ahmet Berat Çonkar
    Hulusi Şentürk
    Müşerref Pervin Tuba Durgut
    Eyüp Özsoy
    Serkan Bayram
    Fatih Süleyman Denizolgun
    Şeyma Döğücü
    Azmi Ekinci
    Hurşit Yıldırım
    Ali Sevinç
    Tuğba Ercan
    Sabri Balaman
    Esma Ersin
    Mustafa Mican
    Ahmet Özdinç
    İbrahim İlci
    Semanur Koçal
    Ramazan Özkürkçü
    Fidan Erdoğan Avşar
    Feyzullah Tuna
    Fuat Kinsiz
    Ahmet Ayhan Kayaoğlu
    Sinem Demir
    Muhammet Ali Kumru
    Levent Coşkun Erkekoğlu
    Oktay Tan

    İstanbul İkinci Bölge

    Süleyman Soylu
    Fatma Betül Sayan Kaya
    Volkan Bozkır
    Abdullah Güler
    Hasan Turan
    Serap Yaşar
    Aziz Babuşcu
    Şirin Ünal
    Canan Kalsın
    Ahmet Hamdi Çamlı
    Markar Eseyan
    Mustafa Demir
    İffet Polat
    İbrahim Yasin Kırıcı
    Salih Çakır
    Ayşe Böhürler
    Suna Tarhan
    Ahmet Hamdi Görk
    Hacı Mehmet Baykurt
    Mustafa Arabul
    Beyza Sındıraç
    Serkan Haser
    Ahmet Yıldız
    Emine Çakır
    Hamza Kulaksız
    Sevde Sena Dağlı
    Enes Kaşkaş
    Halil Poyraz

    İstanbul Üçüncü Bölge

    Numan Kurtulmuş
    Mehmet Muş
    Akif Çağatay Kılıç
    Mehmet Doğan Kubat
    Tülay Kaynarca
    Halis Dalkılıç
    Emine Sare Aydın Yılmaz
    Nevzat Şatıroğlu
    Zafer Sırakaya
    Rümeysa Kadak
    Ahmet Mücahit Arınç
    Mustafa Yeneroğlu
    Erkan Kandemir
    Şamil Ayrım
    Alev Dedegil
    Yıldız Seferinoğlu
    Zülfiye Füsun Kümet
    Mürteza Zengin
    Ayhan Oğan
    Haşim Taşkıran
    Ruken Kilerci
    Rasim Erdoğmuş
    Hatice Bozdağ
    Mehmet Umur
    Oya Eren
    Bülent Durgun
    Zehra Ercan
    Ali Çezik
    Hasene Çapar
    Sedat Sayımoğlu
    Cahit Keskin
    Sinan Karşıyaka
    Hayriye Kuzu
    Mehmet Emin Aşıkkutlu
    Münir Eren

    İzmir Birinci Bölge

    Binali Yıldırım
    Mahmut Atilla Kaya
    Ceyda Bölünmez Çankırı
    Cemal Bekle
    Bilal Doğan
    Emre Cemil Ayvalı
    Temel Yıldırım
    Ahmet Gürhan
    Gözde Keskin
    Fatih Reha Yavuzer Kam
    Koray Battal
    Muhabbet Güneri
    Ahmet Uğur Baran
    Halil Cüneyt Açıl

    İzmir İkinci Bölge

    Hamza Dağ
    Fehmi Alpay Özalan
    Necip Nasır
    Yaşar Kırkpınar
    Melek Eroğlu
    Necip Fazıl Kurt
    Adil Yüksel
    Erdem Öksüz
    Gerçek Tekin
    Musa Çevik
    Saliha Bozkurt
    Ahmet Numan Arıcı
    Fatma Nur Gündüzpolat
    Ender Doğan

    Kahramanmaraş

    Mahir Ünal
    Ahmet Özdemir
    Celalettin Güvenç
    İmran Kılıç
    Mehmet Cihat Sezal
    Habibe Öçal
    Türk İslam Karakoç
    Mehmet İlker Çitil

    Karabük

    Cumhur Ünal
    Niyazi Güneş
    Tuğba Yeğin

    Karaman

    Recep Şeker
    Selman Oğuzhan Eser
    Hüseyin Mutlu

    Kars

    Ahmet Arslan
    Yunus Kılıç
    Abdulfetah Çetinkaya

    Kastamonu

    Hakkı Köylü
    Metin Çelik
    Murat Demir

    Kayseri

    Mehmet Özhaseki
    Mustafa Elitaş
    Taner Yıldız
    İsmail Emrah Karayel
    İsmail Tamer
    Hülya Nergis
    Sami Dedeoğlu
    Ali Saraçoğlu
    Tuğba Yörük Öztürk
    Ali Ekşi

    Kırıkkale

    Ramazan Can
    Bayram Salim Bozdemir
    Mustafa Arslan

    Kırklareli

    Selahattin Minsolmaz
    Volkan Göç
    Kadriye Tokat

    Kırşehir

    Mustafa Kendirli
    Necmettin Erkan

    Kilis

    Mustafa Hilmi Dülger
    Ahmet Salih Dal

    Kocaeli

    Fikri Işık
    İlyas Şeker
    Radiye Sezer Katırcıoğlu
    Mehmet Akif Yılmaz
    Sami Çakır
    Cemil Yaman
    Emine Zeybek
    Hakan Höbek
    Ufuk Ekinci
    Osman Tüfekçi
    Elifnur Bayram
    Enver Zengin
    Hayrettin Deniz

    Konya

    Ahmet Sorgun
    Tahir Akyürek
    Orhan Erdem
    Leyla Şahin Usta
    Ziya Altunyaldız
    Hacı Ahmet Özdemir
    Gülay Samancı
    Abdullah Ağralı
    Selman Özboyacı
    Halil Etyemez
    Ali Sürücü
    Mehmet Akif Yılmaz
    Zerrin Özel
    Osman Seçgin
    Muhammed Zeren

    Kütahya

    Ahmet Tan
    İshak Gazel
    Ceyda Çetin Erenler
    Mustafa Özbey
    Mehmet Kaymaz

    Malatya

    Bülent Tüfenkci
    Öznur Çalık
    Ahmet Çakır
    Hakan Kahtalı
    Selahattin Barış Palandöken
    Vahit Atalan

    Manisa

    Murat Baybatur
    Uğur Aydemir
    İsmail Bilen
    Semra Kaplan Kıvırcık
    Mehmet Ali Özkan
    Güzide İçen Kasap
    Ozan Erdem
    Mehmet Sencer Türkmen
    Samed Zenginoğlu
    Serkan Eren

    Mardin

    Şehmuz Dinçer
    Cengiz Demirkaya
    Veysi Şahin
    Ahmet Munip Yıldızoğlu
    İbrahim Kösen
    Ahmet Kaya

    Mersin

    Lütfi Elvan
    Ali Cumhur Taşkın
    Zeynep Gül Yılmaz
    Hacı Özkan
    Bilal Özkan
    Ali Keser
    Zeynep Şemsi Aysalar
    Orhan Kemal Yüksel
    Güllü Can
    Mehmet Sait Kayan
    M. Naci Durmaz
    Rabia Nur Şenlik
    Muhammed Emin Erden

    Muğla

    Mehmet Yavuz Demir
    Yelda Erol Gökcan
    Muhittin Kayabaş
    Hüseyin Zafer Alkaya
    Eylem Tan
    Kadir Dağlı
    Arif Sert

    Muş

    Mehmet Emin Şimşek
    Abdulselam Er
    Abdulmecit Cantepe
    Figen Ergül

    Nevşehir

    Mustafa Açıkgöz
    Yücel Menekşe
    Emre Çalışkan

    Niğde

    Yavuz Ergun
    Selim Gültekin
    Sedat Çağlar

    Ordu

    Şenel Yediyıldız
    Ergün Taşcı
    Metin Gündoğdu
    Hamide Aydemir Demir
    Sait İnan
    Yavuz Selim Kıran

    Osmaniye

    Mücahit Durmuşoğlu
    İsmail Kaya
    Asena Alaca
    Yusuf Mingan

    Rize

    Hayati Yazıcı
    Osman Aşkın Bak
    Muhammed Avcı

    Sakarya

    Ali İhsan Yavuz
    Recep Uncuoğlu
    Kenan Sofuoğlu
    Çiğdem Erdoğan Atabek
    Ali İnci
    Ekrem Yüce
    Lütfi Bayraktar

    Samsun

    Ahmet Demircan
    Yusuf Ziya Yılmaz
    Çiğdem Karaaslan
    Fuat Köktaş
    Orhan Kırcalı
    Bekir Keleş
    Elif Coşkun Bilgin
    Caner Göktepe
    Muhammet Yasir Okudan

    Siirt

    Osman Ören
    Sadettin Sabaz
    Lokman Özcan

    Sinop

    Nazım Maviş
    Ayhan Ergün

    Sivas

    İsmet Yılmaz
    Mehmet Habib Soluk
    Semiha Ekinci
    Rüstem Yüce
    Yaşar Sayan

    Şanlıurfa

    Ahmet Eşref Fakıbaba
    Mehmet Kasım Gülpınar
    Halil Özcan
    Zemzem Gülender Açanal
    Mehmet Ali Cevheri
    İbrahim Halil Yıldız
    Halil Özşavlı
    Ahmet Akay
    Mehmet Fatih Aksoy
    Güler Kama İzol
    İbrahim Toru
    Sedat Ertürk
    İsmail Tosun
    İbrahim Ayhan

    Şırnak

    Rizgin Birlik
    Hatice Atan
    Mehmet Emin Dindar
    Mahmut Ökten

    Tekirdağ

    Mustafa Şentop
    Mustafa Yel
    Çiğdem Koncagül
    Mestan Özcan
    Kerim Atalay
    Abdullah Öğe
    Cem Karaca

    Tokat

    Yusuf Beyazıt
    Mustafa Arslan
    Özlem Zengin
    Fatih Akgün
    Adem Dizer

    Trabzon

    Muhammet Balta
    Adnan Günnar
    Bahar Ayvazoğlu
    Salih Cora
    Vehbi Koç
    Selçuk Çebi

    Tunceli

    Hakan Özer
    Nazif Yıldırım

    Uşak

    Mehmet Altay
    İsmail Güneş
    Mert Şişman

    Van

    Osman Nuri Gülaçar
    İrfan Kartal
    Abdulahat Arvas
    Ebubekir Kaçmaz
    Gülşen Orhan
    Yılmaz Kılıç
    Bilal Emre Yörük
    Malik Özbey

    Yalova

    Ahmet Büyükgümüş
    Meliha Akyol
    Hasan Özçelik

    Yozgat

    Bekir Bozdağ
    Yusuf Başer
    Sibel Yıldırım
    İskender Minar

    Zonguldak

    Polat Türkmen
    Ahmet Çolakoğlu
    Hamdi Uçar
    Züleyha Arıman
    Burhan Onuk (HABER MERKEZİ)

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