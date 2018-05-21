Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır mitingine ilgi azdı

Diyarbakır'da yurttaşlar, Kudüs için miting düzenleyen Binali Yıldırım'a seslenerek, 'Mitingi bıraksın, icraat yapsınlar' dediler.

Serpil BERK

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’da katılımın az olduğu Başbakan Binali Yıldırım’ın mitingine dair konuşan kentte yaşayanlar, “Başbakan bir şehre geldiğinde kimse karşılamıyorsa işi bitmiştir. Mitingi bıraksın, icraat yapsınlar. Seçim arifelerinde ya Kudüs ya Avrupa diyorlar. Bize ne yaptılar. Kudüs’u bahane edip gelip kağıt üzerinde projelerini anlatıyorlar. TV’de izledim elinde ki kağıdı okuyordu” diyorlar.

Başbakan Binali Yıldırım Kudüs için önceki gün Diyarbakır’da miting düzenlendi. Miting Kudüs için olmaktan çok seçim mitingine dönüşerek, AKP için oy istendi. Yıldırım, Kürt sorununu ‘terör sorunu’ olarak adlandırırken, “Ey Diyarbakırlı biz vaat vermeyiz, biz yaparız’. 15 yılda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır, garantisidir diyoruz” dedi. Yine Yıldırım, Diyarbakır için yaptıkları yatırımları elindeki bir not kağıdından okudu. Ancak Yıldırım konuşurken, miting alanına girenlerin çıkıyor olması dikkat çekiciydi. Diğer taraftan AKP’nin bugüne kadar düzenlediği mitinglere göre katılımın çok az olması da dikkatlerden kaçmadı. İktidara yakın havuz medyasının bile yer vermediği Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı mitingi Diyarbakırlılara sorduk.

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‘ELİNDEKİ KAĞIDI OKUDU’

Diyarbakır’ın Dağkapı meydanı havaların sıcak olmasından dolayı epey sakin, biz de sıcaktan korunacak en iyi yerlerden biri olan Sur dibine doğru yürüyoruz dört kişilik bir arkadaş grubunu görüyoruz. İsmini vermek istemeyen bir yurttaş, Başbakanın konuşmalarını seçim konuşması olarak değerlendirerek, “Bence samimi değiller. Mecliste HDP’liler İsrail’le tüm anlaşmaların feshedilmesi için önerge veriyor. AKP vekillerinin oyları ile reddediliyorsa kimse gelip buraya Kudüs diye ağlamasın. Senin bir yere müdahale etmen için illa bir Kürt’ün orada olması mı lazım? Kudüs’u bahane edip gelip kağıt üzerinde projelerini anlatıyorlar. TV’de izledim elinde ki kağıdı okuyordu” diyerek anlatıyor düşüncelerini.

‘ARTIK AKP’YE OY VERMEM’

Ahmet, adındaki çiftçi ise geçmişte AKP’ye oy verdiğini ama artık oyunu vermeyeceğini söylüyor nedenini sorduğumuzda ise “Sürekli vatandaştan aldıklarını gördüm. Çiftçilik yapıyorum gübre, mazot her şeyin fiyatı artıyor. Mazot 6 TL oldu, 10 yıldır buğday 1 TL, sırf arazimiz boş kalmasın diye ekiyoruz. Bir kazancımız yok” diyor.

‘HANİ NE YAPTILAR?’

Taşeron yasasıyla işinden edilen belediye işçileriyle sohbet ediyoruz. Onlar da çekincelerinden dolayı isimlerini vermiyorlar. İlk olarak söze başlayan bir işçi, “Geçen dönem ‘One Minute’ bu dönem de ‘Kudüs’ ile işi götürmeye çalışıyorlar. Gelip bir de bunu yaptık, şunu yaptık diyorlar. Hani ne yaptılar? Milleti ekmeğiyle terbiye ettiler, bir sürü insanı işten çıkarttılar. Ben de işten çıkarıldım. Evimden uzakta hamallık yapıyorum. 3 çocuğum var, evim kira. 47 yaşındayım çalışmadığım şehir kalmadı. Benim evim yok. Ama iktidardakilere bakıyorsun hepsi çok iyi koşullarda yaşıyor, çocuklarının gemicikleri var. Hakkımı helal etmiyorum” diyerek sitemini dile getiriyor.

‘MİTİNGİ BIRAKSIN İCRAAT YAPSINLAR’

İsmini vermek bir diğer işçi ise, Başbakanın katıldığı Kudüs mitingini işaret ederek “ Başbakan bir şehre geldiğinde kimse karşılamıyorsa işi bitmiştir. Mitingi bıraksın, icraat yapsınlar. Seçim arifelerinde ya Kudüs ya Avrupa diyorlar. Bize ne yaptılar? Cezaevi yaptılar, konuşanları tutukladılar, ekmeğimizle oynadılar. İşten çıkarıldım hakkımızda herhangi bir suçlama yok. Şu an çalışmıyorum. Onlar da böyle eli boş gider” dedi.

‘ANLAŞMALARI FESHETSİNLER ÖNCE’

Taşeron olarak çalıştığı kurumda işten çıkarılan bir diğer yurttaş ise, “Ne yaptılar? Evet yol, köprü yaptılar. Yoldan geçip para veren tek ülkeyiz. Vatandaşlık vergisi de alınacakmış öyle duydum. Ekonomik kriz kesindir. İktidara gelene borç bırakacaklar. Bunlara yaptıklarının hesabı sorulmalı. Tam kadrolu olacaktım 27 günüm kalmıştı beni işten attılar. Gerekçe yok ortada. 7 aydır işsizim. Buraya gelip Kudüs diyorlar, anlaşmaları feshetsinler önce” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 16:53

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