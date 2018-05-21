İnce'nin Adana mitinginden izlenimler: İhraçlar neden görülmedi?

KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri Adana'da miting düzenleyen CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye seslendi.

Aydın TAN

Adana

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 20 Mayıs 2018 günü Osmaniye’den sonra Adana’da miting yaptı.

Miting alanı saat dörtte tamamen doldu. Mitinge gelen partililerde büyük umut ve coşku vardı. Miting alanı çeşitli pankartlarla donatılmıştı. Ancak pankartlarda ülkenin sorunlarına ilişkin tek bir tespit ya da talep yoktu. Var olan pankartlar büyük oranda ‘…deyinince/ Muharrem İnce’ kafiyesine kilitlenilmişti.

Miting başlamadan önce CHP Seyhan Belediyesinin çalışmaları panolara yansıtılıyordu. Adana’da iki belediye CHP’de. İki belediye başkanı el ele kürsüden halkı selamladı. Ancak alandaki herkes bu el ele tutuşmanın göstermelik olduğunu biliyordu.

Muharrem İnce: Benim en büyük projem huzur

Saat dörtte, Muharrem İnce kürsüye çıktı. Muharrem İnce boş alana konuşuyor gibi mümkün olduğunca alanın etkisine girmeden konuşmasını sürdürüyordu. Televizyonlarda gördüğümüz, alandakilerle senli benli konuşmalar yoktu, bunlar önceden hazırlanmış gösteriler. Konuşurken alanın bir slogan atmasına, alkışlamasına fırsat vermiyor. Bazı CHP’liler birkaç kez “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demek istediler ama konuşma devam ettiği için bu slogan alana yayılmadı. Bu grubun içlerinde kalmış olmalı ki miting sonrası çarşı merkezine kadar slogan atarak yürüdüler.

Mitingdeki bütün içerik yerel söyleyiş (Hoş geldin emmoğlu), kamyoncunun oğlu gibi söylemlere sığdırıldı. Bu kamyonculuk öyle abartılmış ki miting sonunda platforma üçüz erkek çocuklar çıkarıldı ve bunların da TIR şoförünün çocukları olduğu söyletildi.

KÜRT SORUNUNA, İŞSİZLİĞE DEĞİNMEDİ…

İnce’nin, konuşması diğer yerlerde yapılan konuşmaların tekrarıydı. Hakkari mitinginde orada söylediklerini ülkenin her yerinde tekrar edeceğini söylemişti. Bu Kürt sorunu bağlamında olumlu bir yaklaşımdı. Ancak Adana’da Kürt sorununa ilişkin bir şey söylemedi. Diğer yandan Adana, bir fabrika mezarlığı şimdi. Fabrikaların yerine AVM yapılıyor. Adana bir tarım kenti. Eski parti il başkanı, yeni milletvekili adayı ziraat mühendisleri odası başkanlığından gelme biri. Fakat İnce, Rize’de söylediklerini tekrarlıyor. Adana gibi işsizliğin yoğun olduğu eski bir sanayi kentinde sorunlar ve talepler dile gelmedi.

Bunun istisnası KHK ile ihraç edilen Eğitim Sen üyesi öğretmenlerin açtığı pankarttı. Ancak bolca öğretmenliğinden ve eğitimden söz eden Muharrem İnce, bu pankartı da görmedi. Kamu emekçilerinin işe dönme talebini ve “İşimizi geri istiyoruz” sloganlarına duyarsız kaldı. Oysa öğretmenler bir gün önce parti il yönetimiyle görüşme yapmışlar, pankart açma konusunda bilgi vermişler ve Muharrem İnce’ye iletilmek üzere kısa bir not bırakmışlar. İl başkanı bu notu ileteceğini söylemiş. Ya il başkanı bu notu iletmedi ya da Muharrem İnce haksız yere ihraç edilen öğretmenleri dile getirmek istemedi.

Muharrem İnce’ye iletilmek üzere bırakılan notu biz iletelim:

'İŞİMİZİ, ÖĞRENCİLERİMİZİ İSTİYORUZ'

Bizler OHAL/KHK’sı ile işten atılan KESK üyesi eğitim emekçileriyiz. Bizim görüş ve sendikal faaliyetlerimiz, OHAL gerekçesi olan FETÖ yapılanması ile ilişkilendirilemez. Tam tersine bizimle ilgili ihraç listelerinin FETÖ’cü amirler tarafından hazırlandığını biliyoruz. İhraç edilmemiz üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hakkımızda açılmış herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. Bizler ‘dindar ve kindar’ bir nesil yetiştirilmesinin önünde engel olduğumuz ve demokratik-bilimsel eğitimi savunduğumuz için ihraç edildik. İşimizi, öğrencilerimiz geri istiyoruz. Sizden durumumuzla ilgilenmenizi talep ediyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 16:44

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