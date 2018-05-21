Avrupa’da yaşayan Türkiyelileri ‘tek adam’a bağlama girişimi

AKP ve UETD, Avrupa'da yaşayan Türkiyelilerin en temel haklarını ‘lütuf’ diye sunuyor, göçmenleri ‘tek adam’ın çıkarlarına bağlamaya çalışıyor.

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Alman Dernekler Yasası‘na göre kurulmuş, genel merkezi Köln’de bulunan bir örgüt. AKP’nin Avrupa’daki uzantısı durumundaki dernek, 20 Mayıs günü Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna‘da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla genel kongeresini yaptı. 2004’te Erdoğan ve dönemin Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’in katıldığı bir törenle kurulduğunda, “her iki ülke arasında köprü olma”, “Türklerin entegresyon sürecine destek” gibi misyonlar yüklenmesine rağmen, gelinen aşamada derneğin AKP’nin yurtdışı şubesi olduğu artık netleşmiş durumda.

Özellikle seçim dönemlerinde AKP ile bağını bariz şekilde hissettiren bu örgütün, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin sorunları konusunda bir çözümü olmadığı gibi, onları bulundukları ülkenin gündeminden kopararak, sürekli “tek adam”a bağlamanın politikasını yapıyor.

Sürekli öne çıkardıkları ırkçılık ve İslamofobya ise Türkiye kökenlileri birarada yaşadıkları halklardan koparacak tarzda ele alınıyor. “Türkün Türkten başka dostu yoktur” anlayışıyla hareket ediyorlar, milliyetçiliği körüklüyor.

VEFA BORCU MU VATANDAŞLIK HAKKI MI?

Saraybosna’daki Genel Kurul öncesinde Yeni Şafak gazetesine uzun bir makale kaleme alan UETD Genel Başkan Yardımcısı Asiye Bilgin, “Yurt dışında yaşayan Türklerin Sayın Cumhurbaşkanımıza bir vefa borcu var. Altı buçuk milyon vatandaşımızdan üç milyonu seçmen. Yurt dışında yaşayan Türkler önlerine konulan sandıkları cumhurbaşkanlarına olan vefa borcunu ödemek için bir fırsat olarak görüyorlar” dedi.

Devletin vatandaşına yapması gerekenleri “iyilik” ya da “lütuf” olarak gören bu anlayış, popülist tarzda öne çıkarılıyor. Örneğin dövizle askerliğin bin avroya düşürüldüğü propagandası yapılırken, daha önce 10 bin avroya çıkaranın da aynı hükümet olduğu görmezden geliniyor.

SEÇİM KAMPANYASI HERKESE SERBEST DE AKP’YE Mİ YASAK?

AKP çevreleri ve UETD’nin seçim sürecinde yaptığı bir diğer çarpıtma da seçim kampanyasıyla ilgili. Asiye Bilgin’in söz konusu yazısında cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde Avrupa’da seçim kampanyası yürütmenin bütün partilere serbest, AKP’ye yasak olduğu iddia edildi. Herşeyden önce belirtmek gerekiyor ki, seçim yasağı hükümet üyeleri için geçerli. Almanya’da seçim toplantısı yapmak isteyen hükümet üyelerinin üç ay öncede bildirimde bulunması şartı konuldu. Bunun nedeni Almanya’nın Nazilikle suçlanması. Ancak, AKP’li ve UETD’li politikacılar bugün Almanya’nın pek çok kentinde seçim toplantıları ve kampanyaları yapmaya devam ediyorlar. Keza, AKP’nin Yurtdışı Seçim Koordisayonu’nun merkezi Köln’de ve başkanlığını da AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu yapıyor. Pek çok yerde de seçim toplantıları düzenliyor.

Bilgin’in yazısında adını saydığı ve Avrupa’da seçim kampanyası yürüttüğünü söylediği HDP’li milletvekilleri ve siyasetçilerin çoğunun ise Avrupa’ya iltica etmek zorunda kaldığı, milletvekilliklerinin düşürüldüğü görmezden geliyor.

ERDOĞAN YİNE OY PEŞİNDE!

Bütün bunlara rağmen AKP, devlet imkanlarını da sonuna kadar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan seçmenlerden oy almak için seferber olmuş durumda. Yaklaşık 3 milyon oydan 1 milyonunu alınması hedefleniyor. 16 Nisan referandumunda ise 825 bin oy almıştı. Her bir oyun cumhurbaşkanlığı seçimleri için önemli olduğunun farkında olan Erdoğan, Saraybosna’ya “müjdelerle” geldi. Türkiye kökenlilere bulundukları ülkelerin vatandaşlığını almaya çağıran Erdoğan, bunu eşit haklara sahip olmak için değil “siyasi baskı” için kullanılmasını istedi.

Avrupa’da doğup büyüyen Türkiyeli çocuklara daha fazla Türkçe öğretmek için imkanların seferber edileceğinin “müjdesini” veren Erdoğan, Türkiye’deki üniversite kontenjanını da iki katına çıkaracaklarının sözünü verdi. Bu da gençlerle Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmeye çalışıldığı anlamına geliyor. Ancam Erdoğan’ın çok fazla vaadi olmadığı da yine Saraybosna’da görüldü.

Erdoğan’ın yurtdışındaki oylardaki ısrarı, ona karşı yarışanlar açısından da yurtdışının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenlilerin çıkarı ise asıl olarak demokratik bir Türkiye’den geçiyor. Seçimlerde Türkiye’deki emek, demokrasi ve barış cephesine verilecek güçlü bir destek, sadece Türkiye’deki emekçilerin değil, aynı zamanda yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin yaşamını da kolaylaştıracaktır.

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 16:37

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