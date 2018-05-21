Kreşteki şiddete sadece 20 bin lira ceza!

Samsun'da kreşteki çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Büşra Öğrek'e 20 bin TL para cezası verildi.

Samsun'da özel bir kreşte görevli Öğretmen ve Yönetici Büşra Öğrek’in çocuklara şiddet uygulayıp, kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla bir velinin şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, 4 çocuğu kasten yaralama suçundan Öğrek’e, mağdur sayısınca 4 kez 250 gün karşılığı toplam 20 bin TL para cezası verdi. Öğrek ile yargılanan 2 kreş çalışanı ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeye teşebbüs suçundan 3 ay 22’şer gün hapis cezasına çarptırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

‘CEZA BİZİ TATMİN ETMEDİ’

Baba Mesut Y. mahkemenin daha ağır bir ceza vermesini beklediklerini söyleyerek, “Ceza çok da tatmin etmedi. Yine de ceza verilmesi caydırıcı olması bakamından iyi. Böyle üzücü olayların bir daha tekrarlanmaması açısından bir örnek olacağını düşünüyorum. Oğlum olay tarihinde 3 yaşındaydı. Hâlâ psikolojik etkilerini atlatmış değil. Kreşin önünden her geçtiğinde bana ‘Beni burada dövdüler’ diyor. Yaşadığı travmayı hâlâ atlatmış değil. Hırçınlık var, korkusu var. Hem oğlumuz hem aile olarak zor bir dönem yaşadık. Bu ceza mutlaka bunun karşılığı değil ancak bir ceza almaları da bizim için çok önemliydi. Bunun peşini bırakmayacağız. Bu kişiler hakkında ayrıca bir de manevi tazminat davası açacağım” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 16:36

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