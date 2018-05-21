Veliler: Müdür istifa edinceye kadar mücadeleye devam

Mehmetçik İlköğretim Okulunda ücretli park yapılmasını protesto eden veliler, 'Okul müdürü istifa edinceye kadar eylemimiz sürecek' dedi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Yunusemre mahallesinde bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu velileri, okul yönetimin sürekli kendilerinden para istemesini ve en son okul bahçesine yapılan ücretli oyun parkını protesto etmek için okul önünde basın açıklaması düzenledi. “Ticarethane değil okul, müşteri değil öğrenci” pankartını açan veliler, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Müdür istifa”, “Mehmetçik uyuma öğrencine sahip çık” sloganları attı. Açıklamayı velilerden Sultan Aydın yaptı.

‘OKUL TİCARİ FAALİYET ALANINA DÖNDÜ’

Veliler adına yapılan açıklamada konuşan Sultan Aydın, Mehmetçik İlkokul öğrenci ve velileri olarak çocuklarının eğitimi için okulumuz idaresinin yanında durup okul ve aile ilişkilerinin güçlenmesi için çaba sarf ederken, okul müdürünün görevini kötüye kullandığını belirterek “Okul Müdürü Sayın Şanver Aydın Demir, Okul Aile Birliği ve velileri azarlamakta ve hakir görmektedir. Menfi ve kaba davranışlar sergilemektedir. Okul Müdürü sürekli ticari ve menfaat sağlayıcı faaliyetler sergilemektedir. Okula dışarıdan usulsüz olarak akülü çocuk oyun arabaları, şişme oyun balonları, işletmecilerin okulda ticari faaliyet yapmalarını sağlamıştır. Öğrencileri sürekli olarak para kazanılacak bir müşteri gibi görmektedir” dedi.

‘ÖĞRENCİLER HAPSEDİLDİ’

Öylesine ileri gidildi ki parası olmayan ve 10 TL veremeyen öğrencilerin bu oyun sirkinden yararlanamadığını ve öğrencilerin gün boyunca teneffüslere çıkarılmadığını anlatan Aydın “Adeta çocuklarımızı okul idaresi gözaltına alıp hapsetti. Kermes faaliyetlerini usulsüz yapmakta, velilerden görüşmeye gelenleri kabul etmemektedir. Geri gönderip görüşmediği gibi sorunları çözmediği gibi yeni sorunlar yaratmaktadır. Yardım ve bağış yapma imkanı olmayanlara ‘Bunda para mı yok’, ‘Ben bilirim’ diyerek zoraki para toplamaya çalışmaktadır” diyerek tepki gösterdi. Aydın, Okul Müdürü Şanver Aydın Demir’den şikayetçi olduklarını ifade ederek, çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Aydın, son olarak okul yönetiminin öğrencilere kumbara dağıttığını ve buradan toplanan paralarla ramazan yardımı yapılacağı iddiasında da bulunduğunu kaydetti.

PARK BAHÇEDEN KALDIRILDI

Velilerin, Sultangazi Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecekleri imzalar ise müdür, Mehmetçik İlköğretim Okulu Müdürü ile toplantıda olduğu için teslim edilemedi. Velilerin topladıkları bin imzayı önümüzdeki günlerde teslim etmeleri bekleniyor.

Öte yandan okulun bahçesine kurulan şişme parkın kaldırılmış olduğu görüldü. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 16:33

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