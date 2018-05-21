Koç Üniversitesi’nden TAMAM’a soruşturma

İstanbul Koç Üniversitesinde TAMAM pankartı asan öğrencilere disiplin soruşturması açıldı.

İstanbul Koç Üniversitesinde fakülte binasından sarkıtılan "TAMAM" pankartını astıkları gerekçesiyle güvenliğin hedef gösterdiği öğrencilere disiplin soruşturması açıldı.

Öğrenciler, özel güvenlik ve idarenin hedef seçtiği öğrencileri sıkı takibe aldığını belirterek “Dünyadaki üniversiteler arasında ilk 100’e yerleşmek isteyen üniversite, dünya çapında twitter’da yankı uyandıran TAMAM’a tahammül edemedi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 8 Mayıs 2018'deki grup toplantısında “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” demiş bunun üzerine sosyal medyada 2 milyonu aşkın Twitter kullanıcısı T A M A M yazarak Erdoğan'a yanıt vermişti. Dünya listesinde 1 numaraya yükselen 'T A M A M' sokakta da karşılık bulmuş, meydanlarda ve işyerlerinde eylemler yapılmıştı. (İstanbul/EVRENSEL)

Twitter kullanıcıları Erdoğan'a T A M A M dedi!

Üniversite ve işyerlerinde ‘T A M A M’ yazıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Tamam' yorumu: Manipülasyon

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 15:59

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