Para etmeyen erik keçilere yem oldu

Manisa’da erik üretimi yapan çiftçiler, fiyatların 50 kuruşa kadar düşmesiyle mağdur oldu. ‘Papaz’ ve ‘Ankara’ cinsi erikler, üreticinin elinde kalırken, toplanan erikler hayvanlara yem olarak verilmeye başlandı.

Manisa’nın erik üretim merkezi Turgutlu’da, erik üreticisi kilogramı 50 kuruşa kadar düşen fiyatlar nedeniyle zarar etti. İlçede nisan ayı sonlarında hasat edilmeye başlanan papaz eriği ve Ankara eriğinin kilosu 8 liradan satılırken son günlerde hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte erikler bir anda olgunlaştı. Alıcı bulamayan üretici toplama masraflarını da karşılayamayınca erikleri besledikleri hayvanlara yem olarak vermeye başladı. Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, fiyat dengesizliğine dikkat çekerek, “Son 3- 4 gündür fiyatlar aniden düştü. Erik hasadının başladığı günlerde eriğin kilosu 7-8 liradan satılıyordu. Son zamanlarda havaların sıcak gitmesi ve eriklerin tamamının bir anda olgunlaşması nedeniyle fiyatlar çok fazla düştü. Erik bollaştığı için fiyatlar dibe vurdu. İşçi maliyetlerini bile kurtarmıyor. Eriğin bol olduğu yıllarda hep aynı sorunu yaşıyoruz. Fiyat dengesizliği yaşanıyor. Ramazan ayının gelmesi de fiyatların düşmesinde etkili oldu” dedi.

‘HER TÜRLÜ ZARAR EDİYORUZ’

Erik üreticisi aynı zamanda Turgutlu Ziraat Odası Meclis Başkan Yardımcısı Celil Kahraman da yaptığı masrafı karşılayamadığından dert yandı. Üretici Celil Kahraman, “Kendimi bildiğimden beri çiftçiyim. Böyle durum görmedim. En iyi erik 1 lira 20 kuruşa alıcı bulurken, diğerleri de 50 kuruştan satılıyor. Bu da eriği toplamaya değmiyor. Bu kez toplamasak erik ağaçta kaldığında ağacı kurutuyor. Her türlü zarar ediyoruz. Üretici yandı” diye konuştu.

Fiyat düşüşünde eriğin bollaşmasının etkili olduğunu dile getiren Celil Kahraman, birçok erik üreticisinin topladığı erikleri evinde beslediği hayvanlara verdiğini ifade etti. Tüccarın da erik almadığını kaydeden Kahraman, erik üreticisi için bir çözüm yolu bulunmasını istedi. Turgutlu ilçesinin erik üretimiyle ünlü Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin ise erik üretiminde bu yıl sorun yaşadıklarını belirterek, “Erik para etmiyor. Tüccar alırken nazlanıyor. Yani alan da zararda tüccar da zararda” dedi. (MANİSA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 16:08

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