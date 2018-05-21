Ovalıoğlu cinayetinde 13 yıldır karar yok

Gülperi Ovalıoğlu’nu 'intihar süsü' vererek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında görülen duruşmada yine karar verilmedi.

İzmir’de Temmuz 2005’te eşi Gülperi Ovalıoğlu’yu intihar süsü vererek öldürdüğü iddiası hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ihlal kararı sonrası yeniden yargılanmasına karar verilen Oğuzhan Ovalıoğlu’nun yargılandığı davanın 11’inci duruşması görüldü.

İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya “Kasten öldürme” suçlaması ile tutuksuz yargılanan Ovalıoğlu katılmazken, Gülperi Ovalıoğlu’nun yakınları, taraf avukatları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri hazır bulundu. Yapılan kimlik tespitinin ardından geçilen duruşmada tanıklar yeniden dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından daha önce incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna (ATK) gönderilen delillerin inceleme sonuçlarının gelmediği belirtildi. Bunun üzerine ATK raporunun beklenmesi istendi.

Mahkeme ATK raporlarının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 17 Eylül’e erteledi. (İzmir/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 15:12

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