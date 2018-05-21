Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Filistin için kokart eylemi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde işçiler dağıttıkları bildirilerle hükümeti İsrail'e karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.

İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamı İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde protesto edildi. Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş Sendikasına üye işçiler kokart takma eylemi yaptı ve bildiri dağıttı. Servislerde ve yemekhanede yapılan bildiri dağıtımında Filistin halkının yalnız olmadığı belirtilirken İsrail’in saldırısı kınandı. BM’nin göstermelik uyarılarının emperyalist siyasetin bir parçası olduğunun ifade edildiği açıklamada, AKP Hükümetine de yaptırım uygulama çağrısı yapıldı.

‘MİTİNG YAPARAK ÇÖZÜLMEZ’

Açıklamada “Flistin halkıyla dayanışma için atılması gereken adımlar sadece miting yaparak çözülmez. ABD ve İsrail ile bütün askeri antlaşmalar derhal iptal edilsin. İsrail ile tank ve silah modernizasyonuna dair tüm antlaşmalar yırtılıp çöpe atılsın. Bütün emperyalistlerle birlikte bölge gericikleri Ortadoğu’dan çekilmeli, bölgenin geleceğine o topraklarda yaşayan halklar karar vermelidir” denildi. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 15:09

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