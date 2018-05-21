'Kanal D'de Beyaz Show defteri kapandı' iddiası

1996'dan bu yana Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show hakkında Doğan Medya'nın Demirören'e satışı sonrası final kararı alındığı belirtiliyor.

Kanal D'de 1996'dan bu yana yayınlanan Beyaz Show'un yeni sezonda ekranlara gelmeyeceği iddia edildi.

HT Magazin Yazarı Mustafa Doğan'ın "Beyaz Show defteri kapandı!" başlıklı yazısına göre Beyaz'ın Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satışı sebebiyle "tadı kaçtı."

Yeni sezonda ekranda olmaya sıcak bakmadığı belirtilen Beyaz'ın yeni yönetimin elini rahatlatmak için Nisan sonunda programın yayınına aniden ara verdiğini söyleyen Doğan, "Ama final kararını o değil, yeni yönetim aldı" ifadesini kullandı.

Doğan, "Nezaketen kendisine başka program yapması teklifi götürülmüş. Tabii Beyaz bunun ne anlama geldiğini biliyor, düşünmeden reddetmiş.

Çeyrek asırlık bir programa böyle bir veda yakışmazdı. Zaten dediğim gibi, programın Kanal D macerası bitti, ekran macerası değil." dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 14:59

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