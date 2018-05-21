Suriyeli tarım işçileri aç kalmamak için çocuklarıyla çalışıyorlar

Hatay'da tarlalarda çalışan Suriyeli tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ekmek parası için çocuklarıyla birlikte ter döküyor.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve geçimlerini sağlamak için Hatay'da tarlalarda çalışan Suriyeli tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ekmek parası için çocuklarıyla birlikte ter döküyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren çocuklarıyla birlikte Kırıkhan ilçesinden kayısı hasadı için Hassa'ya gelen Suriyeli tarım işçileri, oruçlu olmalarına rağmen bunaltıcı sıcak havada günlük 40 liralık yevmiyeye için 10 saat boyunca güneşin altında emek harcıyor.

Suriye'nin Hama kentinden 5 yıl önce Türkiye'ye sığınan 5 çocuk annesi 55 yaşındaki Hıtem Kuvvas, AA muhabirine, ramazan ayında sıcak havada çalışmanın çok zor olduğunu söyledi.

Sıcak havadan dolayı çok susadıklarını belirten Kuvvas, “Sabahın erken saatinde evden çıkıyoruz. Hava çok sıcak. Ramazan orucumuzu da tutuyoruz. Çalışmaya mecburuz, ekmek parası. Çocuklarımın dördü Suriye'de. Diğeri benimle birlikte burada sıcak havaya rağmen çalışıyor. Eğer burada çalışmazsak aç kalacağız. Mecburen ailemize ekmek götürmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Suriye'den 4 yıl önce Türkiye'ye sığınan 34 yaşındaki Nede Sahir de sıcak havada çalışmalarının kendilerini çok etkilediğini dile getirdi. (HATAY)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 14:53

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