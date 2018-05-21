Murat Birdal: Ekonomik krizi halka anlatmalıyız

Akademisyen ve Ekonomi Yazarı Murat Birdal, Türkiye’nin kaçınılmaz bir ekonomik krize doğru yol aldığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi, Akademisyen ve Ekonomi Yazarı Murat Birdal, “Bir Krizin Anatomisi” isimli son kitabıyla Maltepe Babil Kültür Merkezindeydi.

Dövizdeki durdurulamayan artış, faizlerin ve enflasyonun yüksekliği, işsizliğin giderek arttığı günümüz Türkiye’nin kaçınılmaz bir ekonomik krize doğru yol aldığını vurgulayan Birdal, iktidar yanlısı basında kasıtlı olarak yalan haberlerle pembe tablolar çizilmeye çalışıldığını söyledi. Sadece Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet Gazetelerinin adım adım yaklaşan ekonomik krize dikkat çektiğini, bu gazetelerin daha fazla kişiye ulaştırılmasının halkın gerçekleri görmesi açısından zorunluluk olduğunu belirtti.

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2008 yılında dünya ölçeğinde yaşanan global krizin sebep ve sonuçlarını irdelediği kitabında da vurguladığı gibi, ekonomisi güçlü olan ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerde krizin faturasının farklı olduğunu belirten Birdal, 10 yıl önceki krizden alınacak çok fazla dersler olduğunu söyledi.

PARA BOLKEN ÜRETİM DÜŞÜNÜLMEDİ

Murat Birdal hükümetin politikalarına ilişkin şu tespiti yaptı: “AKP iktidarda bulunduğu 16 yıl boyunca yüksek faizli devlet tahvilleriyle sıcak parayı ülkeye çekti. Bu para bolluğu görece bir refah ortamı oluşturdu. Ancak yatırıma yönelik hiçbir çalışmada bulunulmadığı için üretim giderek zayıfladı ve bugün tarım ürünleri dahil hemen her şeyin ithal edilir hale geldi. İthalat/ihracat dengesi giderek artan oranda ithalat lehine değişti”.

Osmangazi Köprüsü, 3. köprü, Avrasya Tüneli, 3. havaalanı gibi projelere verilen teminatlar ile ülke ekonomisin onlarca yılının ipotek altına alınmasının krizi çok daha fazla derinleştireceğini belirten Birdal, bu durumun halka anlatılabilmesi için içerisinde bulunduğumuz seçim ortamının bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 14:22

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