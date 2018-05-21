Pontus Rumları Almanya’da yürüyüş yaptı

Almanya Stuttgart'ta toplanan ve karalar giyinmiş yüzlerce kişi, 'Pontus Soykırımı'nın uluslararası kurumlarca tanınmasını ve özür dilenmesini istedi.

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaleti, bu ülkede Pontus Rumlarının en çok yaşadığı eyalet. Eyaletin birçok şehrinde demokratik dernekleri bulunan Pontus Rumları örgütlenerek değerlerini yaşatmaya ve geliştirmeye çalışıyorlar.

Bu dernekler her yılın 19 mayısında “Pontus Soykırımı”nın uluslararası kurumlarca tanınması ve özür dilenmesi için saygı yürüyüşü yapıyorlar.

Bu yıl da Stuttgart kentinde bulunan Wilhelmplatz Meydanı’nda toplanan ve karalar giyinmiş yüzlerce kişi yürüyüş yaptı. Yürüyüşe Pontusluların dışında diğer ilerici güçler de katıldılar. En önde Almanca yazılmış “Pontus Soykırımı tanınsın” pankartı dikkat çekerken, Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan Yannis Vasilis Yaylalı’nın serbest bırakılmasının talep edildiği pankart da dikkat çekti. Ulusal kıyafetler giyinmiş iki genç de bütün yürüyüşçülere karanfil dağıttı. Kemençe ezgileri eşliğinde şehrin en işlek caddesinde sürdürülen yürüyüş öldürülenlerin anısına dikilmiş anıtın önüne kadar sürdü.

‘İNTİKAM DEĞİL ÖZÜR İSTİYORUZ’

Saygı duruşunun ardından Pontus dernekleri adına yapılan konuşmada; “Bizler intikamın değil kardeşliğin ve gerçeklerin bilinmesinin, birilerinin yaşanan bu dramdan dolayı halklardan özür dilemesinin peşindeyiz” denildi.

Anmada konuşan Gazeteci Türkan Balaban, “Katledilen 353 bin insanımızın mezarları dahi bulunmuyor. Geriye kalanların bir kısmı, 189 bin kişi topraklarından koparılıp başkaca yerlere sürgün edildi. Bir kısım Pontuslu ise yaşamak için Müslüman oldular. İşte ben onlardanım. Bugünün Türkiyesi’nde, Karadeniz coğrafyasında dilini, kültürünü kaybetmiş binlerce insan sessizlik içinde yaşam kavgası veriyor” diye konuştu.

Bir başka konuşmacı Gaazeteci-Yazar Ragıp Zarakolu da “Osmanlı ordusunun işlediği tüm suçlarda Alman devletinin payı bulunmaktadır. Osmanlının ilhak ettiği topraklarda özellikle 1914’lerden sonra katliamlar arttı. İnsanlık düşmanı bu anlayış daha sonra cumhuriyet döneminde de sürdürüldü. Ancak her şeye rağmen gerçekler inkar edilemiyor. Bizler barışın, dostluğun ve insani değerlerin mücadelesini vermekteyiz. İçinde yaşadığımız böyle bir süreçtir” dedi.

Anıta bırakılan çelenk ve karanfillerin ardından anma etkinliği son buldu.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 14:11

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