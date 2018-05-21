Irak’ta 4’lü ittifak kurulması tartışılıyor

Ulusal Hikmet Koalisyonu Sözcüsü Muhammed Cemil Mayyahi, 72 saat içerisinde 4'lü ittifakın kurulacağını açıkladı.

Irak'ta seçimin galibi olan Şii Lider Mukteda es Sadr’ın desteklediği Sairun (İleri) Koalisyonunun, Haşdi Şabi’ye bağlı Fetih, Başbakan Haydar İbadi’nin Nasır ve Ammar el Hekim’in Ulusal Hikmet Koalisyonu arasında 4’lü ittifak kurulması tartışılıyor.

Sputnik’in aktardığına göre Hekim’in desteklediği ve yeni parlamentoya 20 milletvekili gönderen Ulusal Hikmet Koalisyonu Sözcüsü Muhammed Cemil Mayyahi, yaptığı açıklamada, “72 saat içerisinde Sairun, Fetih, Ulusal Hikmet ve Nasır koalisyonlarından doğan 4’lü hükümet ittifakı kurulacak” dedi. Sadr ve Hekim’in Necef’teki görüşmesinden hükümet kurma çalışmaları için ittifak kararı çıkmıştı.

İBADİ’YE YEŞİL IŞIK

Öte yandan, önceki akşam başkent Bağdat’a gelen Sadr, Başbakan İbadi ve İran’a yakın Bedir Örgütü ve Fetih Koalisyonu Lideri Hadi Amiri ile ayrı ayrı görüştü.

Bazı kaynaklar, Sadr’ın İbadi’nin ikinci dönem başbakanlığına şartlı yeşil yaktığını bildirdi. Bu şartın İbadi’nin üyesi olduğu Irak İslami Dava Partisinden istifa etmesi olduğu iddia ediliyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinin açıkladığı nihai seçim sonuçlarına göre, Sadr’ın desteklediği Sairun Koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye kazanarak birinci oldu. İran destekli Fetih ise 47 sandalyeyle mecliste ikinciliği elde ederken, İbadi’nin Nasır Koalisyonu 42 sandalyeyle üçüncüsü sırada yer almıştı. Şii Lider Hekim’in Ulusal Hikmet koalisyonu da 20 milletvekili çıkarmıştı. Irak anayasasına göre, seçimden sonra mecliste en büyük ittifakı oluşturan grup hükümeti kurabilir.

Irak’ta şaibe iddialarının damga vurduğu 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimlere sadece yüzde 44 oranında seçmen katıldı. 2014’teki seçimlerde ise katılım yüzde 62’ydi.

HÜKÜMETİN KURULMASI AŞAMASI

Irak anayasasına göre, resmi seçim sonuçların açıklanmasının ardından 90 gün içinde hükümetin kurulması gerekiyor. Öncelikle, Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 15 gün içinde meclisi ilk oturumu yapmaya çağıracak. Düzenlenecek ilk oturumda meclis başkanı ve iki yardımcısının belirlenmesi gerekiyor. Meclis, ilk oturumun ardından 1 ay içinde ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçecek. Yeni cumhurbaşkanı, 15 gün içinde mecliste en çok sandalyeye sahip grubu hükümeti kurmakla görevlendirecek. Yeni başbakanın kuracağı kabinenin 30 gün içinde meclisten güvenoyu alması gerekecek. Meclisin kabineyi onaylamaması halinde cumhurbaşkanı 15 gün içinde başka bir siyasi grubun başkanına hükümeti kurma görevini verecek.

TRUMP’IN TEMSİLCİSİ SÜLEYMANİYE’DE İKNA TURUNDA

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleştirilen genel seçimden sonra yeni hükümetin kurulması için siyasi partiler arasında görüşmeler devam ediyor. Erbil merkezli Rudaw’ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Bret McGurk Süleymaniye’yi ziyaret ederek, siyasi partilerle bir araya gelecek.

McGurk’un, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Değişim Hareketi (Goran), Kürdistan İslami Birliği (Yekgırtu), Kürdistan İslami Topluluğu (Komel) Demokrasi ve Adalet için Koalisyonu ve Yeni Nesil partileriyle bir araya geleceği öğrenildi.

Değişim Hareketi (Goran) Ulusal Konseyi Üyesi Abdurrazak Şerif ise, Goran’ın Amerikalı veya İranlıların isteği üzerine kendi taleplerinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Abdurrazak Şerif, “Hiçbir zaman Amerikalılar veya İranlıların Goran Hareketi’nin kararları üzerinde etkisi olmadı. Goran’ın Irak’ta siyasi süreci boykot edip etmeyeceğine karar verecek olan ulusal konseydir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu 6 siyasi parti Erbil ve Süleymaniye’de 10’dan fazla toplantı gerçekleştirdi. Rudaw’ın edindiği bilgiye göre, söz konusu siyasi partiler, toplantılara ara vererek seçim komisyonuna illetikleri itirazların sonuçlarına göre hareket edecek.

Komel Başkanlık Konseyi Üyesi Şwan Raber, partisinin seçim sonuçlarını reddettiğini hatırlatarak, “Brett McGurk, Komel ve diğer tarafları ikna etmesi için iyi bir alternatif sunarsa, ortak çalışma yapılabilir” dedi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 14:05

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