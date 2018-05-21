İnsanlığın parladığı anlar sergide

Adını, Stefan Zweig’ın 'İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar' adlı kısa denemelerinden oluşan kitabından alan sergi geçmişe bakış açısı sağlıyor.

Sovyet Devrimi’nin 100. yılı tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dünya devrimlerinin kazanımları sanat alanında yorumlanmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Olgu Ülkenciler: Ülkenciler kendine özgü resim tekniği ile “İnsanlığın yıldızının parladığı anlar’’ı bugünden geçmişe bir bakış olarak karşımıza çıkarıyor. Olgu Ülkenciler’in beşinci kişisel sergisi “İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar,” 8 Mayıs tarihinde açıldı ve 9 Haziran 2018 tarihine kadar Art On İstanbul’un Tepebaşı’daki mekanında görülebilir.

Görsel: Sergi Basın Bülteni

FRANSIZ DEVRİMİNDEN LENİNGRAG SENFONİSİNE

“İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar” sergisi, adını Avusturyalı romancı, oyun yazarı, Gazeteci ve Biyografi Yazarı Stefan Zweig’ın kısa denemelerinden oluşan kitabından alıyor. Sanatçı, kitabın isminden hareketle, tarihin çarkını devrimden yana döndüren mihenk taşı niteliğindeki olaylar ve karakterler üzerinden bir anlatı kuruyor. Seçtiği olay ve karakterlerle insanlık tarihine aydınlık bir pencere açan sanatçı, resimlerinde, insanlığın uzayla ilk teması ve aydınlanmanın yolunu açan Fransız Devrimi gibi olayların yanı sıra köleliğe başkaldıran Spartacus, II. Dünya Savaşı’nda ülkesini terk etmeyi reddeden ve Leningrad Senfonisini besteleyen Şostakoviç gibi tarihe yön veren karakterleri konu ediniyor.

Görsel: Sergi Basın Bülteni

DÖNÜŞÜMLERİN ODAĞINDAKİ İNSAN

Olgu Ülkenciler, ilk kişisel sergisinden bu yana çalışmalarında, mevcut düzeni ve kendisini dönüştürmeye çalışan özneye odaklanır; kitlelerin geçirdiği dönüşümleri ve dönüşümün merkezindeki insan fikrini ele alır. Sanatçı, resimlerinde, temel aldığı konuya uygun plastik tekniklere dönüştürüyor. Sanatçı resimlerinde figür soyutlamaları, dekoratif motifler ve propaganda afiş tasarımlarının kullanıyor. İşlediği zamanın ruhunu ortaya çıkarmak içinse figürlere ışık tutan gümüş ve varak kullanımlarının yanında karanlık tonlar, soğuk maviler, toprak renkleri kullanıyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Görsel: Sergi Basın Bülteni

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 13:50

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