Demba Ba, Çin'e döndü

Göztepe'ye devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından transfer edilen Demba Ba, eski takımına geri döndü.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından transfer edilen Demba Ba, eski takımına geri döndü.

Son aylarda adı Beşiktaş'la anılan, Göztepe'nin de biten sözleşmesini yenileyip takımda kalması için görüşme yaptığı Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua takımıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Eski kulübüne dönen Ba'nın ilk yılında Çin ekibinden 12 milyon avro, ikinci yıl için ise 8 milyon avro alacağı belirtildi.

Göztepe'de 13 maça çıkıp 7 gol atan 33 yaşındaki Demba Ba, Beşiktaş deplasmanının ardından 31'inci haftada Bornova Stadı'nda oynanan Karabükspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde protesto edilmişti.

Chelsea'den 6 milyon avro bonservis bedeliyle geldiği Beşiktaş'ta 2014-15 sezonunda forma giydikten sonra 13 milyon avro bonservis bedeliyle Shangai'a satılan Demba Ba'nın Çin'de ayağı kırıldı. Yaklaşık 1.5 yıl sahalardan uzak kalan, Beşiktaş'ta geçen sezon kısa bir süre kiralık oynayan Ba, Göztepe'yle Türkiye'ye dönmüştü. (İzmir/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 13:34

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