Öğretmene vekillerle çektiği fotoğraftan hapis cezası verildi

Hatay'da ihraç edilen öğretmen Gülizar Işık Çay’a, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hatay’da Edebiyat öğretmenliği yaparken ihraç edilerek işi elinden alınan Gülizar Işık Çay hakkında, 2 yıl önce sosyal medyada yaptığı paylaşımları gerekçe gösterilerek açılan davanın karar duruşması 18 Mayıs'ta Hatay 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sokağa çıkma yasakları sürecinde yapılan haberleri ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleriyle çektiği fotoğrafları paylaşmaktan dolayı “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla yargılanan Çay, karar duruşmasında son savunmasını yaptı.

‘İNSANLARIN YAŞAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNEN BİRİYİM’

Suçlamaları reddeden Çay, “Ben tamamen insanların yaşaması gerektiğini düşünen ve bu yönde gerek insan hakları örgütlerinde gerekse diğer sosyal kurumlarda yer alan birisiyim. O paylaşımları yapmış isem de tamamen insanların öldürülmesine tepki olarak yapmışımdır. Yine kadınlarla ilgili paylaşımımda da oradaki amacım kadınların savaşmasını istemek değil sadece kendilerine yapılan fiziki müdahalelere tepki olsun diye böyle bir paylaşım yapmıştım. Benim herhangi bir suç işleme kastım olmadığı için ve yapmış olduğum paylaşımlarım düşünce özgürlüğü kapsamında girdiğini düşündüğüm için beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti de Çay hakkında “Türk Milletini Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

‘VEKİLLERLE ÇEKİLEN FOTOĞRAF SUÇ DELİLİ SAYILDI’

HDP Hatay Milletvekili aday adayı olan Çay, verilen cezanın aday adaylığı sırasında verilmesinin manidar olduğunu kaydetti. HDP'li vekillerle çektiği fotoğrafların suç sayılmasına tepki gösteren Çay, "Yasal bir partinin milletvekilleriyle çekildiğim fotoğraflar aleyhime suç delili olarak kullanıldı. Demek ki bir fotoğraf sistemi korkutabiliyorsa aday olduğum zaman kim bilir ne kadar rahatsız olacaklar?" diye sordu. (Hatay/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 13:30

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