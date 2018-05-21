Şizofren hastası engelli tutukluya ilaçları verilmiyor

Rize’de Mehmet Emin Okdem yüzde 80 engelli raporu ve şizofreni hastası olmasına rağmen serbest bırakılmıyor.

Rize L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 32 yaşındaki Mehmet Emin Okdem, “örgüt üyesi olmak ve kamu malına zarar vermek” iddiasıyla 18 aydır cezaevinde. 12 yıl 7 ay hapis cezası verilen Okdem, şizofren hastası ve yüzde 80 engelli raporu olmasına rağmen serbest bırakılmıyor. Annesi Bahar Okdem, yaptıkları haftalık telefon görüşmesinde oğlunun doktora götürülmediğini ve alması gereken ilaçların kendisine verilmediğini söylediğini aktardı. Okdem, “Yüzde 80 engelli olan birisi nasıl örgüt üyesi olabilir? Doktor raporu olmasına rağmen Adli Tıp Kurumu (ATK), ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdi. Ama oğlum hastalığından dolayı evin dışına dahi çıkmazdı. Yemeğini yer, ‘kalk’ dersen kalkar o şekilde bir yaşamı vardı. Oğlumun yaşadığı rahatsızlıktan ve tedavi edilmemesinden tedirginiz. Benim oğlum cezaevinde tutulacak bir durumda değildir” diyerek, bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

YÜZDE 92 GÖRME ENGELİNE RAĞMEN TUTUKLU

Batman’da da İbrahim Dal isimli yurttaş yüzde 92 görme engelli raporu bulunmasına rağmen 28 Şubat 2018 tarihinde tutuklandı. 21 Nisan 2014 tarihinde Batman Belediyesi önünde yapılan basın açıklaması sonrası polis ile göstericiler arasında yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla hakkında dava açılan Dal, "gösteri kanununa muhalefet" suçlaması ile Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çaptırıldı. Yaklaşık 3 ay önce tutuklanıp Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine nakledilen Dal, görme yetisini tamamen yitirmek üzere. Dal’ın oğlu Emrah Dal (23) "Babamın gözleri görmüyor ve cezaevinde tek başına kalamaz. İnfazın ertelenmesi gerekirken babam cezaevinde" diyerek serbest bırakılmasını talep etti.

‘KENDİSİNE BAKABİLECEK BİR DURUMU YOK’

İnfazın ertelenmesi adına itirazda bulunduklarını ve Adli Tıp Kurumundan yaklaşık bir aydır da rapor beklediklerini söyleyen Dal, "Cezanın 3 yıl 1 ay 15 gün yatarı bulunuyor. Babam yaklaşık üç aydır cezaevinde eziyet çekiyor. Cezaevi arkadaşları olmazsa kendisine bakabilecek durumu yok. Babam evdeyken dahi kendisini tuvalete biz götürüyorduk. Yemeği önüne koyduğumuzda kaşık dahil tüm yemeği tarif ettikten sonra yemeğini yiyebiliyordu" dedi. Dal, babasının durumunun gittikçe ağırlaşmasından endişe duyduklarını ifade etti. (Mersin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 13:13

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