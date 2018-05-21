Pandomime neden kontenjan yok?

Pandomim bölümü mezunları ve öğrencileri, bölümlerine neden kontenjan açılmadığını sordu.

Pandomim bölümü mezunları ve öğrencileri yaptıkları açıklamayla bu sene Pandomim bölümüne neden kontenjan açılmadığını sordu. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bünyesinde Vecihi Ofluoğlu tarafından kurulan pandomim sanat dalı bölümünün 12 senedir düzenli olarak öğrenci alarak, pandomim sanatçıları yetiştirmiş bir bölüm olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Dünyanın en eski sanatlarından biri olan pandomim, insan duygularını söze gerek kalmadan yansıtan ve duygularını mimik, jestlerle ifade eden tek sanat dalıdır. İnsanlar arası iletişimin en gelişmiş evrensel boyutudur.

Rektörlüğün onay vermiş olmasına rağmen konservatuvar yönetimi bu sene Pandomim bölümüne kontenjan açmayacağını iletmiştir” denildi.

Bu sene kontenjan açılmıyorsa ilerleyen senelerde pandomim bölümünün unutulmaya mahkum olacağına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi “Her şeye rağmen sanat okullarının kapatılması ya da öğrenci alımının durdurulması gelecekte ülkemizin kültür sanat düzeyinin de aşağı çekilmesi anlamına gelecektir. Biz bugün ülkemizin gelecekteki sanatsal birikimine vurulacak darbenin acısını yaşamaktayız. Ülkenin sanat ve sanatçıya olan eğilimini düşünürsek tüm bölümlere öğrenci alınmaması gerekir.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 13:14

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