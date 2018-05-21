Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Selin nedeni rant odaklı kentleşmedir

TMMOB Ankara Şubesi, Ankara'daki şiddetli yağmurun hayatı olumsuz etkilemesini AKP'nin rant odaklı kentleşme politikalarına bağladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yaşanan sel olayının sorumlusunun AKP’nin rant odaklı kentleşme politikaları olduğunu söyledi. Candan, “İlk yerel seçimlerde vadileri yapılaşmaya açarak kenti betonlaştıran, kamu kaynaklarını alt yapıya, ulaşıma değil Ankapark, Gökkuşağı, Demir Kafes, kapılar gibi israf projelerine harcayan yöneticilerin gitmesi şart” diye konuştu.

Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, yöneticilere seslenerek, bilime ve meslek odalarının açıklamalarına kulak vermezseniz, Ankara’nın tamamını sel alacak uyarısında bulundu.

Ankara'da belediyecilik yine sınıfta kaldı

YOLLAR DERE YATAĞINA DÖNDÜ

Yaşanan sel olaylarını “500 yılın en kuvvetli yağışı” ile açıklayan yöneticilere tepki gösteren Candan, “Burunları Pinokyo gibi uzuyor. Ankara’nın en önemli sorunlarından birisi altyapıdır” dedi. Altyapıya yıllardır ciddi bir yatırımın yapılmadığını ifade eden Candan, her yeşil alan ve vadinin betonlaştırıldığını, derelerin üzerinin kapatıldığını, dere yataklarının yapılaşmaya açıldığını belirtti. Candan, “Sel basan yerlere baktığınızda dereler yatağını bulmaya çalışıyor. Büyükesat Vadisi’ni yapılaşmaya açtılar, vadi tabanına yol yaptılar. Dün o yol, dere yatağı gibiydi, kum çakıl ne varsa kavşağın ortasına yığılmıştı. Kavaklıdere’de Tunalı Hilmi’de, kent merkezinde alt geçitlerde, tam bir fecaat yaşandı” dedi.

‘BUGÜN SEL, YARIN KANALİZASYON BASAR’

Büyükşehir Belediyesinin çevre yönetim planı dahi olmadığını kaydeden Candan, birçok semtte ayrık kanalizasyon sistemi bulunmadığını, yağmur ve kar sularının, kanalizasyon atıklarının ayrı toplanılmadığını belirtti. Candan, “Betonlaşma ile birlikte plansız hormonlu büyüyen kentleşmeyi altyapı karşılayamıyor. Sadece yağmur suları değil, kanalizasyon atıkları da basacak yakında Ankara’yı” dedi. Ankara’da yaşanan tüm sel felaketlerinden yöneticilerin sorumlu olduğuna dikkat çeken Candan, zarar gören vatandaşların belediyeye maddi tazminat davası açabileceğini, oda olarak belediye yetkilileri hakkında “Görevi kötüye kullanmak ve ihmal”den suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 12:51

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